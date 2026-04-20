2. La Clio 6 1.2 115 ch Evolution : une entrée de gamme bien équipée
Cette entrée de gamme Evolution, à 19 900 € hors option, propose un équipement qui est loin d'être indigent. Ainsi, en plus des équipement de sécurité et des aides à la conduite rendues obligatoires par la norme GSR2, à savoir l'aide au freinage d'urgence automatique, la surveillance de la vigilance du conducteur, l'ESP, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de pression des pneus, l'aide au démarrage en côte, la lecture des panneaux, etc. la Clio ajoute quelques petits raffinements comme la climatisation (mais manuelle), le frein de parking électrique, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques, l'antenne requin, l'instrumentation conducteur numérique 7 pouces configurable, l'écran multimédia 10 pouces tactile avec Android auto et Apple Carplay sans fil, le Bluetooth et deux ports USB-C de recharge, le radar de recul arrière, la banquette rabattable 1/3-2/3.
Pas de quoi se plaindre donc, et tout à fait suffisant pour les moins technophiles d'entre nous.
Le pack multimédia à 800 € permet d'ajouter l'écran 10 pouces pour le conducteur, les services Google connectés, la caméra de recul, et la sono Arkamys 6 haut-parleurs. Pas bête d'y souscrire.
Equipements et options
Version : VI 1.2 TCE 115 EVOLUTION
Equipements de sécurité
ABS
Système de détection de la pression des pneumatiques
Airbags frontaux (conducteur et passager)
Feux de jour à LED
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV
Assistance au démarrage en côte
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Contrôle de la traction (TCS)
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue
Equipements de confort
Direction assistée
Frein de parking assisté automatique avec Auto hold
Rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables manuellement
Climatisation manuelle
Rétroviseurs extérieurs noir brillant
Volant textile enduit grainé
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel
Lunette AR chauffante
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
OpenR link 10,1'' : système multimédia avec radio intégrée, 4 haut-parleurs
Lève-vitres électriques
Sièges AV réglables en profondeur et inclinaison
Verrouillage centralisée
Régulateur de vitesse adaptatif
Esthétique / Carrosserie
Sellerie textile gris chiné embossé partiellement recyclé avec surpiqures turquoise
Autres équipements
Compteur numérique 7"
Appel d'urgence
3 appuis-tête AR réglable en hauteur
Antenne Requin
Aide au freinage d'urgence
Aide au parking AR
Réplication smartphone sans fil
Avertisseur de distance de sécurité
Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse
My Safety switch
Répétiteurs de clignotants latéraux
Eclairage plafonnier
Boîte de vitesse manuelle 6 rapports
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Détections avec correction de trajectoire d’urgence
Freinage automatique d’urgence (AEBS)
Kit anti-crevaison
Safety coach & safety score
Enjoliveurs 16'' synchro
Harmonie
ESC: Contrôle électronique de trajectoire
Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans
Pack connectivité avancée
Pack connectivité standard, via l'app My Renault
Options disponibles
-
Pneus tout temps:
250 €
-
Roue de secours temporaire:
250 €
-
Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée:
100 €
-
Extension jusqu’à 8 ans du pack connectivité avancée:
200 €
-
Caméra de recul (digitale):
300 €
-
Peinture métallisée Vert Absolu:
0 €
-
Peinture métallisée Noir Etoile:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Rafale:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
700 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
250 €
-
Peinture métallisée Bleu Iron:
850 €
-
Peinture métallisée Rouge Absolu:
850 €
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