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Renault Clio 6

Essai

À 19 900 €, l’entrée de gamme de la Clio 6 est-elle une voiture au rabais ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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2. La Clio 6 1.2 115 ch Evolution : une entrée de gamme bien équipée

 

À 19 900 €, l’entrée de gamme de la Clio 6 est-elle une voiture au rabais ?

Cette entrée de gamme Evolution, à 19 900 € hors option, propose un équipement qui est loin d'être indigent. Ainsi, en plus des équipement de sécurité et des aides à la conduite rendues obligatoires par la norme GSR2, à savoir l'aide au freinage d'urgence automatique, la surveillance de la vigilance du conducteur, l'ESP, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de pression des pneus, l'aide au démarrage en côte, la lecture des panneaux, etc. la Clio ajoute quelques petits raffinements comme la climatisation (mais manuelle), le frein de parking électrique, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques, l'antenne requin, l'instrumentation conducteur numérique 7 pouces configurable, l'écran multimédia 10 pouces tactile avec Android auto et Apple Carplay sans fil, le Bluetooth et deux ports USB-C de recharge, le radar de recul arrière, la banquette rabattable 1/3-2/3.

Pas de quoi se plaindre donc, et tout à fait suffisant pour les moins technophiles d'entre nous.

Le pack multimédia à 800 € permet d'ajouter l'écran 10 pouces pour le conducteur, les services Google connectés, la caméra de recul, et la sono Arkamys 6 haut-parleurs. Pas bête d'y souscrire.

 

Equipements et options

Version : VI 1.2 TCE 115 EVOLUTION

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Système de détection de la pression des pneumatiques

  • Airbags frontaux (conducteur et passager)

  • Feux de jour à LED

  • Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV

  • Assistance au démarrage en côte

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Frein de parking assisté automatique avec Auto hold

  • Rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables manuellement

  • Climatisation manuelle

  • Rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Volant textile enduit grainé

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel

  • Lunette AR chauffante

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • OpenR link 10,1&#039;&#039; : système multimédia avec radio intégrée, 4 haut-parleurs

  • Lève-vitres électriques

  • Sièges AV réglables en profondeur et inclinaison

  • Verrouillage centralisée

  • Régulateur de vitesse adaptatif

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie textile gris chiné embossé partiellement recyclé avec surpiqures turquoise

Autres équipements

  • Compteur numérique 7&quot;

  • Appel d&#039;urgence

  • 3 appuis-tête AR réglable en hauteur

  • Antenne Requin

  • Aide au freinage d&#039;urgence

  • Aide au parking AR

  • Réplication smartphone sans fil

  • Avertisseur de distance de sécurité

  • Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse

  • My Safety switch

  • Répétiteurs de clignotants latéraux

  • Eclairage plafonnier

  • Boîte de vitesse manuelle 6 rapports

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Détections avec correction de trajectoire d’urgence

  • Freinage automatique d’urgence (AEBS)

  • Kit anti-crevaison

  • Safety coach &amp; safety score

  • Enjoliveurs 16&#039;&#039; synchro

  • Harmonie

  • ESC: Contrôle électronique de trajectoire

  • Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans

  • Pack connectivité avancée

  • Pack connectivité standard, via l&#039;app My Renault

Options disponibles

  • Pneus tout temps

     : 

    250 €

  • Roue de secours temporaire

     : 

    250 €

  • Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée

     : 

    100 €

  • Extension jusqu’à 8 ans du pack connectivité avancée

     : 

    200 €

  • Caméra de recul (digitale)

     : 

    300 €

  • Peinture métallisée Vert Absolu

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Noir Etoile

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Rafale

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    250 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Rouge Absolu

     : 

    850 €

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