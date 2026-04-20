Cette entrée de gamme Evolution, à 19 900 € hors option, propose un équipement qui est loin d'être indigent. Ainsi, en plus des équipement de sécurité et des aides à la conduite rendues obligatoires par la norme GSR2, à savoir l'aide au freinage d'urgence automatique, la surveillance de la vigilance du conducteur, l'ESP, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de pression des pneus, l'aide au démarrage en côte, la lecture des panneaux, etc. la Clio ajoute quelques petits raffinements comme la climatisation (mais manuelle), le frein de parking électrique, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques, l'antenne requin, l'instrumentation conducteur numérique 7 pouces configurable, l'écran multimédia 10 pouces tactile avec Android auto et Apple Carplay sans fil, le Bluetooth et deux ports USB-C de recharge, le radar de recul arrière, la banquette rabattable 1/3-2/3.

Pas de quoi se plaindre donc, et tout à fait suffisant pour les moins technophiles d'entre nous.

Le pack multimédia à 800 € permet d'ajouter l'écran 10 pouces pour le conducteur, les services Google connectés, la caméra de recul, et la sono Arkamys 6 haut-parleurs. Pas bête d'y souscrire.