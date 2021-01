Renault : hausse générale des prix, jusqu'à 2000 € de plus

Nouvelle année, nouvelle grille de prix pour de nombreux constructeurs. Et du côté de Renault, elle s'accompagne d'une augmentation généralisée ! Toute la gamme est en hausse, sans pour autant avoir des changements du côté de l'équipement.

Si l'augmentation est légère pour la Zoé, avec 200 € de plus, elle est importante sur le reste, notamment les grands modèles. Les Talisman et Koleos prennent ainsi 1 500 €, tandis que l'Espace voit ses prix s'envoler de 2 000 €. C'est 3 à 4 % d'augmentation pour les finitions d'accès de ces véhicules.

À l’opposé, la Twingo prend de 650 à 700 €, soit sur le modèle de base + 5,5 %. La citadine dépasse ainsi la barre des 12 000 €, avec un nouveau ticket d'entrée pour la gamme Renault à 12 350 €. La Clio passe aussi une barre symbolique, celle des 15 000 €.

Alors que leur gamme est désormais limitée à l'essence, les Scénic et Kadjar sont aussi en hausse. Et Renault a surtout gonflé le prix du moteur TCe 140 ch et de la série spéciale Black Edition, qui sont appréciés des clients ! Le Scénic Black Edition prend jusqu'à 1200 € !