Route de nuit - Le Boxster à l'honneur au musée Porsche

Les Français ont surtout prévu de passer leurs vacances en France cet été, ce qui devrait se traduire par d'importants embouteillages. Cette perspective pourrait pousser certain d'entre nous à préférer franchir le Rhin et, qui sait, à prendre la direction de Stuttgart pour une visite au musée Porsche.

Là, on approchera 80 des modèles mythiques qui ont forgé la légende de la marque sur route et en compétition, mais aussi et surtout une intéressante exposition consacrée au Boxster, roadster de caractère qui fête son vingt-cinquième anniversaire cette année.

L'expo temporaire permet notamment de (re-)découvrir l'époustouflant concept-car Boxster révélé en janvier 1993 au salon de Detroit. Celui-ci fait face au modèle "25 years" dévoilé en début d'année pour lui rendre hommage, avec un flat 6 de 4.0 de cylindrée développant quelques 400 ch, soit près du double de ce que proposait le premier Boxster 2.7 de série (204 ch).

L'exposition permet aux visiteurs de prendre la mesure de l'importance du Boxster pour la marque. Celui-ci matérialise l'héritage de l'architecture à moteur central, utilisée dès 1948 dans la Porsche 356 «n° 1» Roadster, la première voiture à être construite sous le nom de Porsche.

A découvrir aussi au musée, une 550 Spyder des années 50, la première Porsche de compétition, une 914/4 de 1975 et une 986 Boxster S en coupe de 1996. A celà s'ajoutent entre autres une 909 Bergspyder de 1968 (384 kilos!) , et le Boxster Bergspyder qui lui rendra hommage 50 ans plus tard.

Autant de bonnes raisons de vous rendre au musée Porsche avant le 12 septembre, date à laquelle l'exposition Boxster cessera...pour mieux laisser place à une autre tout aussi passionnante.

Infos pratiques Musée ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 18 h Adresse: Porscheplatz 170435 Stuttgart-Zuffenhausen Tél: +49 (0) 800 356-0911 Tarif: 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants, étudiants chômeurs ou membres de clubs Porsche

