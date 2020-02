Salon de Genève 2020 - Ces modèles vertueux qui pourraient faire de l’œil aux flottes

Dans un contexte fiscal stigmatisant à l’égard des motorisations thermiques, les gestionnaires de flottes se doivent d’accentuer à plus ou moins vive allure le verdissement de leurs parcs automobiles. Jusqu’à présent, l’offre de véhicules hybrides, mais surtout de véhicules hybrides rechargeables et 100 % électriques, restait limitée. C’était sans compter sur la perspective des normes Cafe*, qui semble avoir incité, à en croire les modèles présentés au Salon de Genève, la plupart des constructeurs à intégrer dès ce début 2020 des motorisations dites « vertueuses » à leurs catalogues.

Des citadines et compactes emblématiques se mettent au vert

Dans les rangs des citadines exposées au Salon de Genève, figure notamment la Fiat 500, elle qui s’est positionnée l’an passé à la deuxième place des urbaines préférées des professionnels. Après avoir introduit en janvier l’hybridation légère (baisse des consommations de l’ordre de 20 % à 30 % selon le constructeur) sous le capot de son best-seller, Fiat fera cette fois sensation en présentant sur son stand une déclinaison 100 % électrique. Un vrai bond en avant dans l’histoire de la Fiat 500 qui, ainsi équipée, devrait bénéficier d’une autonomie théorique de 200 à 300 km par charge. La mise en production de cet opus est programmée en juin.

Chez les compactes, la Renault Mégane 4 restylée sera officiellement révélée à Genève. Son arrivée dans les concessions est prévue cet été. La variante break Estate (puis la version berline dès 2021) embarquera pour la première fois une motorisation hybride rechargeable de 160 chevaux, une formule nommée E-TECH Plug-In. Cette mécanique devrait permettre aux utilisateurs de rouler en mode purement électrique pendant 50 à 65 km. De quoi sans doute maintenir la cote de popularité de la Renault Mégane auprès des flottes tricolores. Elle s’était classée dans le top 5 des ventes en 2019 avec pour chef de file son bloc diesel 1.5 Blue DCi.

Les motorisations alternatives s’illustrent aussi chez les berlines et les SUV

Il y a les citadines, les compactes, et aussi les grandes berlines. Toyota a par exemple choisi de renouveler sa Mirai, qui fut en 2014 la première voiture de série au monde dont le fonctionnement s’appuie sur une pile à combustible carburant à l’hydrogène. La sculpturale berline revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec la ferme intention de dynamiser son carnet de commandes, cantonné pour l’heure à 10 000 ventes à l’international. Pour ce faire, Toyota a insisté sur le potentiel mécanique de sa protégée, en portant l’autonomie de la Mirai 2 à 650 km, soit 30 % de mieux qu’à l’origine.

Du côté des SUV, plusieurs nouveautés pourraient séduire les professionnels. Sur le stand de Kia notamment. Le motoriste sud-coréen poursuit en effet l’électrification de sa gamme en introduisant l’hybridation sur le Sorento, l’une de ses meilleures ventes. Le constructeur, qui vient de réaliser sa quatrième année de croissance sur le marché français, célèbre le cru 2020 de son crossover 7 places en associant un bloc 1.6 turbo essence à un moteur électrique de 44 kW, le tout déployant environ 230 chevaux. Dans un second temps, le Kia Sorento sera commercialisé en variante hybride rechargeable.

De l’hybridation douce au 100 % électrique : une offre globalement pléthorique

Lors de ce 90e Salon de Genève, de nombreux autres modèles seront susceptibles de retenir l’attention des flottes dans leur quête d’économies de carburant et de CO2.

Chez les citadines, il faudra en particulier guetter l’arrivée des nouvelles Hyundai I20 (dont une variante à micro-hybridation 48 Volts) et Honda Jazz. Cette dernière sera proposée uniquement en tenue hybride. Elle reposera sur le savoir-faire d’un moteur essence et de deux blocs électriques. Il faudra compter en outre sur la Renault Twingo « Z.E », signature qui coiffe les récents produits 100 % électriques de la marque au losange.

Dans la catégorie des berlines haut de gamme, DS Automobiles (seul représentant de PSA) lèvera le rideau sur sa DS9 (hybride rechargeable) tandis que chez les compactes, la nouvelle Seat Leon et ses consœurs Volkswagen Golf 8 et Audi A3 seront parmi les voitures les plus en vue. La variante hybride rechargeable de la Leon sera disponible à la fois en carrosserie berline et break (Sportstourer). Elle associe un moteur TSI 1.4 essence et un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh. Cette orchestration fournit 204 chevaux et donne l’opportunité de rouler jusqu’à 60 km sur source 100 % électrique.

Pendant ce temps, sur le segment des crossovers, les futurs acheteurs pourront par exemple jeter leur dévolu sur le Lexus UX300e, la première création 100 % électrique signée de la filiale de Toyota.

* Cafe: Corportate Average Fuel Economy. Dès 2021, l’Union Européenne exigera des constructeurs un taux moyen d’émissions de CO2 limité à 95 g/km par marque.