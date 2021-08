SUV Citroën C3 Aircross (restylé) : lequel choisir ?

En passant par la case restylage, le Citroën C3 Aircross espère poursuivre dans de bonnes conditions sa carrière face à une concurrence de plus en plus nombreuse. Le lifting de ce modèle concerne principalement la face avant qui affiche un aspect plus viril, on note également quelques petites évolutions en ce qui concerne le confort, l’équipement tandis que la base technique reste la même et que les motorisations ne subissent pas d’évolution. Troisième SUV citadin le plus vendu dans notre pays, le Citroën C3 Aircross mérite le détour et ce guide d’achat vous permettra de mieux le connaitre et de déterminer quel est le meilleur couple motorisation/finition.

Cousin de l’Opel Crossland, le Citroën C3 Aircross est le troisième SUV citadin le plus vendu en France derrière les stars Peugeot 2008 et Renault Captur. C’est un modèle important pour Citroën qui en a écoulé près de 330 000 exemplaires depuis son lancement en 2017. Le Citroën Aircross étant âgé de quatre ans, un petit restylage s’imposait pour lui permettre d’aborder au mieux la deuxième partie de son existence. Les coups de bistouri des designers ont porté principalement sur la face avant dans le but de la rendre un peu plus virile. Ainsi modifié, le Citroën C3 AIrcross adopte la nouvelle identité visuelle de la marque exprimée par des barres chromées de calandre qui s'écartent l'une de l'autre sur les côtés. Par ailleurs, les projecteurs s’affinent et adoptent des formes rectangulaires. Plus de cerclages de couleur des feux, mais la personnalisation est toujours possible via des Packs Color en noir, blanc, bleu ou orange qui viennent modifier la couleur des coques de rétroviseurs, des inserts sur le bouclier avant. On peut également choisir une couleur différente pour le toit. Pour terminer avec les différences de style avec le modèle non restylé, on note que la calandre et le bouclier ont été redessinés et que de nouveaux antibrouillards à LED apparaissent. L’arrière du véhicule ne change pas et sur les côtés l’entourage des vitres de custode a aussi droit à de nouveaux enjoliveurs.

Des différences limitées

À bord les différences sont assez peu nombreuses, si ce n’est l’apparition de nouveaux sièges Advanced Comfort qui ajoutent un peu de moelleux à une auto qui n’en manque pas. On découvre une nouvelle console centrale qui accueille des porte-gobelets près du frein à main, de nouveaux décors intérieurs (toujours ce souci de personnalisation). Pour le reste on conserve l’essentiel du mobilier, dont la banquette coulissante et la mise en tablette du dossier de siège passager (en option ou de série sur les finitions haut de gamme), pas d’instrumentation numérique ni de conduite autonome de niveau 2 tandis que l’on voit apparaître un nouvel équipement, un écran central plus grand (9 pouces) lorsqu’il est couplé avec la navigation (mais attention l’interface n’est toujours pas très intuitive). À noter que l’ancien écran de sept pouces est de série à partir du deuxième niveau de finition (Feel). À bord de ce SUV, on a droit à une habitabilité correcte, compte tenu de sa longueur limitée à 4,16 m et d’un volume de coffre qui peut varier de 410 à 520 litres lorsque ce modèle est équipé de la banquette coulissante.

Moteurs conservés

Sous le capot, on trouve les habituels Puretech de 110 et 130 ch, ce dernier étant associé à une boîte auto EAT6. En Diesel, il s’agit des blocs 1.5 BlueHDi de 110 et 120 ch et comme pour l’essence la plus forte puissance est associée à une boîte auto EAT6. S’il n’a pas d’évolutions pour les motorisations, c’est parce que le Citroën C3 Aircross ne bénéficie pas de la nouvelle plateforme CMP et ne peut recevoir par exemple de boîte auto EAT8 ou une motorisation électrique comme le Peugeot 2008. On se contente de motorisations aux puissances correctes qui seront souvent sujettes (pour les blocs essence en particulier) au malus écologique. Une taxe qui reste raisonnable dans le cas du C3 Aircross puisqu’elle ne dépasse pas les 260 € avec le Puretech 130 ch en finition la plus haute (Shine Pack). Avec ce modèle restylé, on peut toujours opter pour le Pack Grip Control, qui permet avec les finitions les plus luxueuses d’aller traîner ses roues dans la boue tout en gardant de la motricité.

Le confort en point d’orgue

Au volant on retrouve un Citroën C3 Aircross très confortable, malgré l’absence des suspensions à butées hydrauliques qui équipent les Citroën C4 et Citroën C5 Aircross, c’est l’un des SUV urbains les plus confortables du marché. Cela ne se fait pas au détriment du dynamisme même si le Citroën C3 Aircross n’est pas aussi agile qu’un Renault Captur. On apprécie le modèle des Chevrons avec une conduite coulée et si la prise de roulis est assez bien maîtrisée on évitera une conduite trop dynamique afin d’éviter les remontrances de la part des passagers. Toutes les motorisations affichent de bonnes performances, mais on est un peu déçu par la consommation assez élevée des blocs essence.

Une catégorie toujours plus animée

Face à une concurrence qui accueille de plus en plus d’acteurs (Ford Puma, Hyundai Kona, Hyundai Bayon, Skoda Kamiq, Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Roc…), le Citroën C3 Aircross a fort à faire. Il peut compter sur l’originalité de sa ligne, son confort, sa belle offre d’équipements et sur un rapport prix/prestation relativement correct.

Le SUV urbain Citroën C3 Aircross restylé en dix points