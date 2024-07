Un Hyundai Tucson destiné à cartonner malgré ses petits défauts, et l'hybride au secours des Chinois

Hyundai Tucson restylé : un succès annoncé et des qualités subjectives

Un bon design ne peut pas tout, mais il peut faire beaucoup pour le succès d'une auto. C'est ce que Cédric Pinatel s'est dit cette semaine en essayant la version restylée du SUV Hyundai Tucson. Car voilà un engin aux performances en deçà des meilleurs, à l'hybridation moins efficace qu'auparavant et à la consommation plus élevée. Pourtant, le crossover compact coréen plaît, et cette nouvelle mouture devrait lui valoir de nouvelles adhésions, pour des raisons stylistiques, et pour des qualités dans la bonne moyenne.

L'hybride : la bouée de sauvetage chinoise

Depuis le 5 juillet, l'offensive est lancée. Les voitures électriques importées de Chine sont taxées à l'entrée de l'UE pour un taux pouvant aller jusqu'à 48%. De quoi faire grimper les prix et calmer les ardeurs des acheteurs. Alors, en attendant que les usines de l'Empire du milieu voient le jour en Europe, histoire de contourner les taxes, les modèles hybrides rechargeables pourraient constituer une confortable planche de salut. MG a ouvert le feu avec sa 3 (photo) et son EHS. Byd, de son côté, va suivre rapidement le mouvement.

Un Mondial de l'auto sous de bons auspices

Les salons de l'auto, et notamment celui de Paris, sont comme les grands crus. Certains millésimes sont plus réussis que d'autres et celui qui s'ouvrira le 15 octobre prochain promet d'être gouleyant à souhait. De nombreuses marques ont déjà officialisé leur venue à moins de quatre mois de l'ouverture et d'autres encore pourraient venir, attirés par le succès, et la présence de leurs rivaux. Serge Gachot, le directeur du Mondial de l'auto s'est confié à Caradisiac à cette occasion et il l'avoue : il dort mieux en ce moment qu'il y a deux ans, à la même date. Un évènement ou nous serons évidemment présents, pour vous attendre nombreux sur le stand de Caradisiac et de La Centrale.

Pour le plein de sécurité, demandez la norme GSR 2

Elle est entrée en vigueur depuis le 7 juillet dernier. Dès lors, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être à la norme GSR2. Plus qu'un sigle, c'est un arsenal de béquilles électroniques qui, de l'allumage automatique des warnings à l'alerte d'excès de vitesse en passant par la détection d'obstacles sont désormais obligatoires, quel que soit le niveau de sophistication de l'auto. Une mesure qui, selon l'UE devrait épargner 25 000 vies à l'horizon 2038. Une mesure aussi, qui va sensiblement augmenter le prix des voitures neuves qui n'en demandaient pas temps.

