Une R5 survoltée et une berline de plus qui disparaît

Mercedes enterre la Classe A

Une page se tourne. Mercedes délaisse l'entrée de gamme et ne renouvellera pas sa berline compacte Classe A. Pas assez chère au goût de l'étoile de Stuttgart ? Toujours est-il que celle qui la démarré sa carrière en 1997 sous la forme d'un mini-SUV, cédera sa place à une berline coupé (électrique dans un premier temps) et un SUV urbain. De son côté, Audi a également annoncé la fin de son A3. BMW et sa Série 1 renouvelée l'an passé se frottent les mains.

R5 Turbo 3E : la bombinette ultra-survoltée en série ultra-limitée

Elle sera fabriquée à 1980 exemplaires, pas un de plus, mais elle sera bel et bien produite. Elle ? c'est l'ovni du moment : une R5 électrique de 540 ch aux seules roues arrières. Au programme, un 0 / 100 km / h expédié en 3,5 secondes et une Vmax qui s'établit à 270 km / h. Voilà la réponse du losange à tous ceux qui n'y croyaient pas lorsque le concept de cette auto, dérivée de la R5 de base, a été dévoilé l'an passé. Reste que l'affaire, qui s'adresse à quelques happy few seulement, devrait dépasser les 150 000 euros.

Roulez en ZFE pour pas trop cher ? C'est possible

À l'heure où le débat sur l'exclusion des plus pauvres des centres urbains fait rage pour cause de ZFE, il était urgent de se pencher sur la question. Et les annonces d'occasion ont mis tout le monde d'accord. Des SUV urbains ou compacts avec une vignette Crit'Air 1 sont disponibles pour 12 000 euros, voir moins, comme le Renault Kadjar âgé de 7 à 8 ans et totalisant moins de 100 000 km. Des Ford Kuga 2, ou des Peugeot 2008 tendent aussi leurs bras à ceux qui veulent s'aventurer en ville sans se ruiner.

Après Volkswagen et Porsche, Audi taille dans ses effectifs

La liste s'allonge et le décompte est de plus en plus terrible. Aux 35 000 suppressions d'emploi envisagées chez VW se sont ajoutés les 3 000 postes en moins chez Porsche. Mais voilà que la troisième marque allemande du groupe, Audi, vient d'annoncer qu'il allait tailler lui aussi dans ses effectifs en se séparant de pas moins de 7 500 salariés. Une coupe franche réalisée dans les services administratifs, mais aussi à la R & D. Une curieuse idée puisqu’au même moment la marque annonce se projeter dans un avenir peuplé de nouveaux modèles.

