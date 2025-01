Une Tesla au prix effronté et une Citroën qui rentre dans le rang

Le Tesla Model Y en mode inflation

Lorsqu'il n'occupe pas le bureau juste à côté de celui (ovale) de Donald Trump, Elon Musk dirige, entre autres, Tesla, dont il renouvelle les modèles pour éviter l'essoufflement des ventes. C'est désormais chose faite pour le best-seller de la maison, ce Model Y qui s'est déjà écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Mais si chez la plupart des constructeurs, un changement de modèle permet généralement de s'offrir une petite hausse de tarif, Musk lui, ne fait pas, on s'en doute, dans la dentelle. C'est carrément 13 000 euros de plus qu'il faudra débourser pour ce nouvel Y. À moins d'attendre la première baisse, qui ne saurait manquer d'arriver.

Une Citroën C4 plus sage rendra-t-elle les ventes plus folles ?

Si elle n'a pas rencontré le succès souhaité, la Citroën C4, sur les routes depuis quatre ans, est loin d'être un bide. Pourtant, la marque en attendait beaucoup plus et a pointé du doigt le fautif : le design, accusé d'avoir fait fuir les clients. Alors, pour son restylage, elle ne s'est pas offert un coup de jeune comme à l'habitude, mais un coup de vieux, plutôt, histoire de rentrer dans le rang et de se montrer respectable. À l'avant comme à arrière, toutes les aspérités sont gommées, et la gamme est revue. Au final, comme le souligne Alexandre Bataille qui l'a essayé cette semaine, cette Citroën C4 assagie est une excellente affaire financière au rapport prix / équipement remarquable, même si elle est un peu plus triste qu'avant.

La Deuche ressurgit, puis redisparait

Ce n'est pas la première fois que le landerneau automobile bruisse et s'enthousiasme pour son retour annoncé. La résurrection de la 2ch, l'Arlésienne de l'automobile, était encore une fois de retour cette semaine, avec une info publiée par nos confrères d'Autocar. Hélas, la joie n'aura duré qu'à peine 24 heures puisque la marque a démenti rapidement les annonces du magazine anglais. Il n'y aura donc pas de nouvelle 2ch, comme l'affirme Thierry Koskas, le patron de Citroën à Auto-Express, un autre magazine anglais. La guerre des médias autos sévit outre-Manche.

La ZFE parisien n'effraie pas grand monde

Est-ce que ce sont les difficultés d'appliquer la mesure ? L'usine à gaz des interdictions et l'incompréhension qu'elles suscitent ? Toujours est-il que les ZFE ne semblent pas faire peur à grand monde, et surtout pas aux conducteurs de voitures punies. Mais comment savoir que les Crit'air 3 bannies du grand Paris n'ont pas peur de l'interdit ? Au travers d'un indice probant. Sur les 1,1 million de voitures concernées en île de France, seules 6 100 demandes de dérogations ont été enregistrées sur le site permettant de franchir la barrière invisible 24 jours par an. Pas vraiment le grand empressement.

