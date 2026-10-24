"Avec les équipes, on se demande quand on refait le Picasso...": pourquoi les patrons de l'auto rêvent à nouveau de monospace

« Quand j'étais gamin, il y avait des berlines et ces voitures étaient bourrées de limites. Puis sont arrivés les monospaces, et ça a fait bingo. Pourquoi ? Parce qu'on était plus haut, on avait beaucoup d'espace à bord et on avait un grand coffre. Ils ont raflé la mise et les marques ont en ont mis sur à peu près tous les segments. Ensuite sont arrivés les SUV, qui à leur tour ont ridiculisé les monospaces. Parce qu’il y avait les grandes roues, parce que c'était un peu la frime, c'était un symbole de statut, un symbole de puissance et puis on avait l'impression d'avoir affaire non pas à un père de famille mais un baroudeur. Donc ça a bien marché, sauf qu’il faut se dire la vérité. Moi, j'ai été parent, papa de jumeaux, et avec les SUV j'ai perdu tous les avantages que j'avais dans les monospaces. » Qui parle ainsi ? Arnaud Belloni, figure de l’industrie automobile européenne, hier grand manitou du marketing du groupe Renault et depuis peu patron de Fiat-Lancia-Abarth.

Tels sont les propos qu’il a tenus lors de l’interview qu’il a accordée à Caradisiac au Mondial de l’automobile, où Fiat présentait justement un concept-cars évoquant le monospace. Baptisé Multiplay, celui-ci « fait la jonction entre un monovolume, un SUV et un pickup » et préfigure l’arrivée d’un monospace dans la gamme dans les 3 ans à venir. Arnaud Belloni, encore : « le monde de l'automobile s'est électrifié, on est dans un monde de miniaturisation puisqu'aujourd'hui, on a le by-wire. En gros, le volant sans câble, on a plus de frein à main, on a des blocs de clim qui sont miniaturisés, on a des batteries qui sont très à plat sur toute la longueur du véhicule, on met les roues dans les coins. Donc ça veut dire qu'on peut refaire des MPV sur la base du SUV sur 4m50. Donc voilà l'exercice, en fait. Et pourquoi il s'appelle Multiplay ? Parce que nous avons eu un Multipla par le passé, véhicule emblématique, très grosse personnalité, adoré, détesté, peu importe, c'est un véhicule iconique. » Rendez-vous dans les trois ans à venir, donc.

Hier triomphants et aujourd’hui totalement éclipsés par les SUV, les monospaces ont-ils une chance de revenir un jour dans la course ? Si l’on en juge à certains modèles exposés dans le cadre du Mondial de l’automobile, la réponse semble positive. On citera bien sûr l’Audi A2 e-tron, qui reprend le concept quasi monovolume de son innovante devancière lancée au début des années 2000, mais en l’étirant. C’est l’un des très rares modèle de série s’apparentant réellement à un monospace (avec le Volkswagen ID.Buzz, il est vrai), mais à en juger par les concept-cars Renault E-Space, Fiat Multiplay et Multiplina ou Citroën Elo, dévoilé au printemps dernier mais absent du Mondial, on sent que quelque chose se dessine chez les constructeurs.

« Elo, c'est un monospace hyper compact. C'est 4m10 à l'extérieur, donc à peine plus qu'une C3, mais 6 places à l'intérieur. Et avec ça on est capable d'offrir une voiture à conduire, un espace qui peut se transformer en bureau mobile, et puis surtout de lit gonflable développé en partenariat avec Decathlon. Donc, c'est un projet concept-car assez abouti » observe Xavier Chardon, patron de Citroën. « Une fois qu'on a dit ça, le monospace est effectivement une tendance qui nous intéresse, en ayant à l’esprit qu’une vente sur deux en Europe concerne un crossover. Quand je parle aux équipes, on se demande quand on refait le Picasso… Donc oui, ce sont des sujets sur lesquels on est en train de travailler. Et je pense que plus on va venir à des voitures électriques avec de la conduite autonome, et plus c'est un concept qui aura du sens. Le monospace, c'est une tendance, on l'imagine, on travaille, on avance, donc il faut qu'on trouve le bon créneau, le bon moment et le bon package pour le lancer. »

Interrogé par votre serviteur sur la possibilité de sortir du tout-SUV, le patron de Renault France Guillaume Sicard abonde dans le même sens que ses concurrents quand il évoque le concept E-Space exposé à Paris: « Oui, effectivement, on revient sur des sur ce qui a fait le succès de Renault avec le monospace. Il y a une demande de changement et Renault va fournir des réponses, oui… »

Un peu de patience, donc…et beaucoup de prudence. A rebours de la concurrence, BMW vient d’annoncer son intention de quitter ce segment qu’il est un des seuls à occuper avec sa Série 2 Active Tourer. Un véhicule certes pétri de qualités, mais qui peine à exister face aux redoutables SUV maison. De même, le Mercedes Classe B ne saurait être considéré comme un grand succès commercial.

D’où l’importance de définir le bon produit, au carrefour de diverses influences de façon à éviter l'aspect « boring » (ennuyeux) du monospace d’hier. L’idée serait de garder le côté logeable et fonctionnel qui en faisait la force, mais avec des objets au design fort et attrayant. Avec le champ des possibles ouvert par l’électrique (batteries dans le plancher et moteurs peu encombrants), on peut faire confiance aux designers pour trouver des moyens d’expression originaux. La mode est un éternel recommencement, même en automobile.