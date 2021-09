Baromètre des ventes août 2021 : la Dacia Sandero brille dans un marché à l'arrêt

Les chiffres à retenir pour août 2021 > 88 074 voitures particulières neuves immatriculées, en baisse de 15 % (vs août 2020). > Renault leader du classement des constructeurs, avec 12 856 ventes. > La Dacia Sandero est la voiture la plus vendue, avec 5 565 ventes.

De base, le marché automobile est calme en août. Pendant ce mois où le pays tourne au ralenti, les Français boudent les concessions ! Cela donne donc toujours un faible bilan. Et la période si particulière n'a pas arrangé les choses. En août 2021, seulement 88 074 voitures particulières neuves ont été immatriculées, soit 15 % de moins qu'en août 2020.

Le marché reste ralenti par le contexte sanitaire, avec des clients qui préfèrent reporter leur achat. Mais cette fois, c'est surtout la pénurie de semi-conducteurs qui se fait sentir. Et cela ne va pas s'arranger, au contraire, puisque plusieurs usines tournent au ralenti en ce moment… ou n'ont même pas été relancées après la pause estivale. C'est le cas du site Toyota à Valenciennes, qui produit la Yaris hybride.

Une fois encore, l'analyse des ventes est compliquée. La hiérarchie des marques n'est cependant pas vraiment bousculée, avec le bien connu trio Renault/Peugeot/Citroën en tête. Peugeot connaît toutefois un coup de mou (- 34 %), laissant le Losange reprendre la tête, mais de peu. Les marques en forme depuis quelque temps confirment, notamment Toyota, devant Volkswagen, et Hyundai, porté par le nouveau Tucson. Tesla se retrouve à nouveau dans le Top 10, même si cela s'explique par des livraisons réalisées selon les arrivages de véhicules ! Sa Model 3 est ainsi le 7e modèle le plus vendu en août 2021.

Autre aspect qui explique la baisse des ventes, avancée auprès de l'AFP par François Roudier, responsable de la communication de la Plateforme Automobile : "les voitures qui font beaucoup de volumes sont plutôt les petites voitures d'entrée de gamme, et ce ne sont pas celles qui sont privilégiées par les constructeurs quand ils ont des composants, ils préfèrent les mettre sur les plus gros véhicules". Pourtant, la voiture la plus vendue est encore la Dacia Sandero, qui a même pris le large en août face aux Clio et 208. Parmi les surprises, on note la belle 11e place du Renault Arkana.

Le Top 15 des marques

Rang Marques Août 2021 Évolution Cumul 2021 Evolution 1 Renault 12.856 - 9,2 % 173.472 - 7,9 % 2 Peugeot 12.498 - 34,2 % 197.474 + 9,9 % 3 Citroën 8.919 - 20,3 % 109.789 + 8,9 % 4 Dacia 7.820 + 3,8 % 79.818 + 33,8 % 5 Toyota 6.581 - 5,2 % 69.193 + 20,4 % 6 Volkswagen 5.933 + 39,5 % 76.839 + 42,0 % 7 BMW 2.769 - 6,0 % 31.079 + 17,6 % 8 Audi 2.717 - 9,1 % 34.359 + 33,2 % 9 Tesla 2.658 + 888,1 % 15.813 + 257,2 % 10 Hyundai 2.561 - 11,7 % 29.525 + 31,3 % 11 Mercedes 2.321 - 30,0 % 32.356 + 10,4 % 12 Kia 2.210 - 27,4 % 27.986 + 14,8 % 13 Ford 2.157 - 47,0 % 31.503 - 9,6 % 14 Opel 2.072 - 35,0 % 27.521 - 1,5 % 15 Fiat 1.676 - 45,4 % 26.564 + 6,4 %

Le Top 15 des modèles

Source statistiques : Autoways via autoactu