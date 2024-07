BMW multiplie les nouveautés et la MG3 affronte la Renault Clio

Pluie de nouveautés en Bavière

C'est durant le creux de l'été que BMW a choisi de présenter ses nouveautés. Et c'est notamment son best-seller Série 1 qui se renouvelle avec une quatrième génération qui a étonné Manuel Cailliot. Car le double haricot de la traditionnelle calandre munichoise est soudainement pris de modestie sur ce modèle. Sur le nouvel X3, qui se fait tailler des croupières par le Mercedes GLC et l'Audi Q5, le choix stylistique est tout inverse. Il a adopté une face avant qui en impose, façon XM et se complexifie avec une calandre striée horizontalement et verticalement. Pour le meilleur ou le pire ? Les clients en décideront.

Retrouvez en détail la nouvelle Série 1 et le nouveau X3

Une semaine en Dacia Duster : un prix et une consommation enviable

Comme il en a pris l'habitude, Julien Bertaux s'en est allé décortiquer une auto durant toute une semaine pour l'examiner sous toutes les coutures et l'utiliser dans toutes les situations du quotidien. Ce mois-ci, il a jeté son dévolu sur l'une des nouveautés les plus attendues du printemps : le Dacia Duster, dans sa livrée hybride de 140 ch. Et si le nouveau SUV franco roumain n'est pas vraiment médaille d'or olympique du plaisir de conduite, il se rattrape dans d'autres domaines comme sa consommation ultra-basse et ses tarifs sans pareils.

Retrouvez tous les détails de cette semaine à bord du Dacia Duster.

Quand l'Audi A4 devient A5

Lorsque l'activité est en sommeil de ce côté-ci du Rhin, elle semble s'agiter en Allemagne. Alors que BMW dévoile ses nouveautés, Audi n'est pas en reste en présentant sa nouvelle A5 qui remplace l'A4. Pourquoi ce choix ? Parce que la marque aux anneaux a décidé de réserver ses numérotations paires aux autos électriques. Donc cette nouvelle A4 devenue A5 est logiquement thermique et, puisqu'elle succède aussi à l'ancienne A5 (on suit toujours ?) elle conserve son hayon pour coller à l'architecture Sportback.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Retrouvez la nouvelle Audi A5 en détail.

Le lancé de voitures, spécialité d'Alaska

Certains rituels sont pour le moins étranges, surtout lorsqu'ils n'ont pas le moindre rapport avec ce qu'ils sont censés célébrer. C'est ainsi que, non loin du glacier Matanuska, en Alaska, chaque année, le 4 juillet, depuis 8 ans, les autochtones ont pris l'habitude de jeter dans le vide leurs vieilles autos devant une foule d'adeptes. Quel rapport entre ce lancé de quelques guimbardes et l'Independance day ? Personne n'en a la moindre idée. Mais après tout, le Père Noël a peu de liens avec la fête religieuse qu'il symbolise.

Retrouvez l'étrange rituel venu d'Alaska.