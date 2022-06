Citroën C5 Aircross hybride (2022) : les Français l'adorent

En bref SUV familial

Bonus : 1 000 €*

A partir de 41 750 €

Né en 2018, le C5 Aircross s’est rapidement converti à l’hybride. Dès 2020, le SUV familial de Citroën proposait sa version du groupe motopropulseur issu de Stellantis, en place sous le capot d’une bonne dizaine de modèles, à savoir une version 225 ch en traction. Ce choix s’est avéré payant puisque dans un contexte favorable, le C5 Aircross hybrid 225 s’est rapidement hissé sur le podium des véhicules hybrides rechargeables (toutes catégories confondues) en France, derrière son cousin, le Peugeot 3008.

Aujourd’hui, la donne a changé. Le marché du neuf s’effondre et celui de l’hybride rechargeable accuse le coup avec une baisse de 8% enregistrée depuis le début de l’année 2022. Ce phénomène va s’accélérer avec la fin du bonus écologique de 1 000 € prévu au 1 juillet 2022 et la prochaine norme Euro 6e, à partir de 2025, dont le calcul va multiplier par 2,5 fois les émissions de C02 des hybrides rechargeables, ce qui mettra fin à toutes les aides actuelles de l’État (prime à la conversion, etc.). Donc, si vous souhaitez tirer profit de toutes les aides, il faudra vous dépêcher.

Le C5 Aircross Hybrid 225 subit la même mise à jour que la version thermique classique. Il troque sa bouille joviale et des lignes toutes en rondeur pour un design plus affirmé. A bord, aussi les évolutions sont profondes. La planche de bord a été redessinée pour accueillir un écran tactile plus grand, 10 pouces contre 8 auparavant, avec un positionnement à hauteur de regard. Malheureusement il n’a pas droit au dernier système d’exploitation du groupe Stellantis. Sa résolution est meilleure mais il reste lent à l’utilisation. Il reçoit en plus, plusieurs informations concernant l’hybridation. Le français conserve une présentation soignée avec des plastiques de bonnes qualités.

Le C5 Aircross hybrid 225 voit ses tarifs grimper de 1 800 € à l’occasion du restylage, avec un ticket d’entrée fixé à 41 750 € en finition Feel, un niveau d’équipement plutôt complet (cf page suivante). Un tarif « attractif » face à ses concurrents, les Peugeot 3008 (45 600 €) et Hyundai Tucson (45 250 €) hybrides rechargeables. Le loyer débute à 403 € /mois sur 48 mois pour un kilométrage annuel de 10 000 km, avec garantie et entretien inclus, après un premier loyer de 8 389 €.

Le passage à l’hybridation a finalement peu d’ impacts sur les aspects pratiques. Le Français conserve ses trois sièges arrière individuels, coulissants avec un dossier inclinable. On aurait toutefois aimé davantage d’espace pour les jambes. Seul le volume de coffre se retrouve pénalisé à cause des batteries. Il passe de 580 litres pour les thermiques à 460 pour l'hybride rechargeable avec un logement pour ranger les câbles sous le plancher, ce qui reste malgré tout convenable pour une famille. Il est possible de l’augmenter à 600 litres en coulissant la banquette (sur 15 cm) vers l’avant.

Le système d’hybridation n’a pas évolué à l’occasion du restylage. Il s’agit toujours d’une association entre un 4 cylindres essence suralimenté, le 1.6 Puretech de 180 ch et un moteur électrique de 80 kW (110 ch) placé en amont de la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Ce dernier est alimenté par un pack de batteries lithium-ion de 13,2 kW/h. Au cumul, la puissance maximale atteint 225 ch et le couple 360 Nm. Le tout est envoyé aux roues avant. En mode 100% électrique, le C5 Aircross hybrid offre une autonomie de 55 km selon le cycle d’homologation WLTP, ce qui lui autorise un bonus écologique de 1 000 € jusqu’au 1 juillet 2022. Notez que le mode électrique est capable d’agir seul jusqu’à 135 km/h.

Nous avons réalisé ce test entièrement en mode « hybride », celui qui sera utilisé dans la majorité des cas. Bien installés dans les larges sièges moelleux issus du programme « Advanced Comfort », c’est dans un silence de cathédrale que le C5 Aircross s’élance. D’emblée le véhicule invite à une conduite coulée, silencieuse et confortable. Lorsque le moteur thermique se réveille, c’est que le besoin en couple se fait sentir (ou que la batterie est à plat). En pratique, jamais vous n’aurez l’impression d’avoir 225 ch sous le pied droit, toutefois vous disposerez de suffisamment de ressources pour assurer dans toutes les situations (dépassement, longues accélérations). L’énergie électrique offre surtout un couple maxi de 360 Nm, bienvenu pour faire oublier les 1 745 kg de l’engin.

Nous avons observé une consommation moyenne en carburant de 3,9 l/100 km avant d’épuiser les batteries. Un bon score qu’il est possible d’améliorer grâce à la présence d’un mode B sur le levier de vitesses, qui régénère au lever de pied. Une fois les batteries « à plat » - en réalité il reste toujours un stock d’énergie pour fonctionner en hybride simple - la consommation double et flirte avec les 8 l/100 km, d’où l’importance capitale de recharger régulièrement si vous souhaitez amortir votre achat. A ce propos, les temps de recharge sont compris entre 2h sur une wallbox avec le câble Mode 2 livré de série et 7 heures sur une prise domestique via le chargeur embarqué de 3,7 kW. Via l’application « My Citroën » à télécharger sur son smartphone, il est possible de contrôler la charge à distance, de programmer les heures de recharge (heures creuses) ou encore démarrer le chauffage le matin avant d’entrer dans son véhicule. Enfin, il faut aussi garder à l’esprit que la contenance du réservoir d’essence perd 10 litres par rapport au thermique en raison de l’implantation de la batterie.

Le surpoids engendré par l’hybridation a contraint les ingénieurs à modifier le calibrage des suspensions. Malgré cela, le C5 Aircross est l’un des rares SUV hybride à conserver un niveau de confort de très haut niveau. Légèrement plus ferme en compression que la version thermique, l’amortissement conserve une détente progressive notamment grâce à la présence de butées hydrauliques, elles aussi, issues du programme Citroën Advanced Comfort ». Les voyages à bord du C5 Aircross hybride sont même encore plus agréables car encore plus silencieux grâce au vitrage feuilleté livré de série.

*bonus écologique de 1 000 € valable avant toute commande passée avant le 1er juillet 2022.