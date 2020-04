1. Comparatif : Audi Q3 Sportback VS BMW X2 : coupés et fiers de l’être

Si vous êtes allergiques aux SUV, comme certains d’entre nous, mauvaise nouvelle votre crise d’urticaire n’est pas près de se stopper. En effet, les constructeurs ne vont pas s’arrêter d’en élaborer. Ainsi, à côté des SUV urbains, compacts, familiaux, sportifs, il y a également les coupés et même les cabriolets. Et à coup sûr, ce n’est pas fini.

Les deux marques qui nous intéressent aujourd’hui à savoir Audi et BMW sont des spécialistes en la matière puisque la première possède 6 SUV dans sa gamme (Q2, Q3 et Q3 Sportback, Q5, Q7 et Q8) et même 7 pour BMW avec les X1, X2, X3, X4, X5, X6 et X7.

Dérivés respectivement des Q3 et X1, les Q3 Sportback et X2 ont des partis pris bien distincts sur le plan stylistique. Si la filiation est évidente pour le SUV de chez Audi avec quelques particularités comme la chute de pavillon prononcée ou les ailes arrière élargies, elle l’est beaucoup moins pour ne pas dire inexistante chez BMW, qui a décidé de concevoir un modèle spécifique.

Dans l’habitacle, en revanche, c’est une autre histoire puisque l’originalité n’est pas de mise. Q3 Sportback et X2 reprennent intégralement les planches de bord des modèles dont ils s’inspirent. Ainsi, à bord du Q3, les occupants auront face à eux une présentation devenue traditionnelle pour la marque d’Ingolstadt avec un écran multimédia légèrement orienté vers le conducteur associé à une instrumentation 100% numérique d’excellente qualité avec par exemple la duplication de la carte pouvant afficher des vues satellites.

Chez BMW, on est très loin de ce débordement de technologie. C’est même très basique avec une instrumentation à cadran, qui peut être, certes, couplée à un affichage tête haute, mais le sentiment d’être à bord d’un véhicule premium est nettement moins flagrant. Une impression renforcée par la moins bonne intégration de l’écran multimédia qui semble juste posé sur la planche. Une bonne chose pour la lisibilité et l’ergonomie moins pour le style. BMW aurait donc pu faire un effort pour la présentation. C’est d’autant plus dommage que la qualité des matériaux est au rendez-vous et que l’assemblage est de très bonne facture.

Aspects pratiques : chez Audi, le coupé se veut facile à vivre

Qui dit coupé, dit généralement sacrifice des aspects pratiques. À la vue de ces deux modèles, on se rend compte finalement que cette affirmation n’est pas tout à fait vraie puisque BMW et Audi ont réussi à conjuguer style et praticité. C’est notamment le cas du Q3 Sportback, qui offre un volume de coffre semblable à celui du Q3, avec une capacité oscillant entre 530 litres et 1 525 litres. Le X2 fait moins bien avec un coffre variant suivant les configurations entre 470 et 1 355 litres, soit 35 litres de moins que le X1, duquel il dérive.

La carrosserie de coupé ne pénalise nullement l’habitabilité des X2 et Q3, qui sont similaires entre les deux véhicules. Ainsi, l’espace aux genoux de nos deux rivaux est identique au X1 et Q3 en raison du même empattement (2,67 m pour le X2 et 2,68 m pour le Q3) malgré des tunnels de transmission imposants. On aurait pu craindre que la chute de pavillon restreigne la garde au toit, or il n’en est rien. Les passagers pourront voyager dans un espace globalement généreux, sans trop ressentir un sentiment d’enfermement. Au final, c’est toutefois le Q3 qui remporte cette partie.

Pratique Audi Q3 Sportback 35 TDI S-Line BMW X2 18d M-Sport Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,3 /20 13,1 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : un Q3 plus techno

L’Audi Q3 35 TDI en finition S-Line est vendu 48 360 € alors que le BMW X2 18d M-Sport est facturé 47 750 €. Le SUV à l’hélice part donc avec un avantage de 610 €.

Les deux finitions sont clairement positionnées haut de gamme avec une orientation sportive. Ainsi, le Q3 reçoit de série la climatisation automatique, les sièges avant électriques, le Virtual Cockpit, l’aide au stationnement avec caméra de recul, les suspensions sport, les projecteurs Full LED, le kit S- Line extérieur et intérieur et les jantes 18 pouces.

Le X2 propose, pour sa part, les jantes 19 pouces facturées 1 000 € sur le Q3, la navigation, le kit carrosserie M, les projecteurs LED, les radars de stationnement avant et arrière avec système de stationnement automatique. Il faut toutefois ajouter 1 250 € pour le régulateur de vitesse adaptatif.

La dotation est donc proche et l’écart se réduit à 360 €, mais attention, le Q3 Sportback dispose du Virtual Cockpit c’est-à-dire de l’instrumentation 100% numérique, chose impossible à avoir sur le X2, ce qui permet à Audi de l’emporter sur ce chapitre.

Rapport prix/équipements Audi Q3 Sportback 35 TDI S-Line BMW X2 18d M-Sport Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15,7 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Budget : de vrais premium

Les Q3 Sportback et X2 sont des véhicules premium, il n’y a pas de doute. Pour s’en convaincre, il suffit d'observer leurs tarifs élevés qui dépassent les 45 000 € mais également au niveau des coûts de réparations qui le sont tout autant, même si ceux de BMW sont légèrement moins onéreux. La cote attendue est plutôt haute, ce qui est logique, mais c’est tout de même le Q3 qui s’en sort le mieux dans ce domaine. Il pêche en revanche par la présence d’une courroie de distribution qu’il est conseillé de changer tous les 8 ans ou 180 000 km alors que le X2 possède une chaîne plus pérenne. Pour le reste comme par exemple la garantie, les deux sont sur un pied d’égalité mais c’est tout de même le X2 qui s’impose.