De moins de 5 000 € à plus de 20 000 € : quelles sont les meilleures hybrides d'occasion ?

Dans la famille "voiture économique", je demande l'hybride ! En effet, ce type de motorisation, qui tombe d'ailleurs peu à peu en désuétude, au profit des hybrides rechargeables et des 100 % électriques, reste à l'heure actuelle celle qui optimise le plus la consommation de carburant, sans avoir besoin de brancher l'auto.

Les marques proposant des modèles hybrides simples, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ne sont cependant pas très nombreuses. Toyota est clairement le premier constructeur qui vient à l'esprit quand on évoque ce type de carburation, mais sur le marché, on trouve aussi des modèles Honda, Lexus, Hyundai, Kia, Ford, Volkswagen, Peugeot, Volvo ou encore Renault, plus récemment.

Et aujourd'hui, on trouve des modèles pour tous les budgets. En effet, la première Prius date de 1997, la seconde de 2004, elles ont eu le temps de décoter, tout comme la citadine Honda Jazz, dont le premier modèle hybride est apparu en 2006 en France (2003 ailleurs). De même, plusieurs modèles Lexus prennent de l'âge.

Et si, de façon exceptionnelle, certains modèles ont pu connaître des aléas de fiabilité, il faut reconnaître que les modèles hybrides présentent un haut niveau de fiabilité globale. Il faut dire que Toyota, Honda et Lexus étant les principaux vendeurs, le risque était déjà au départ réduit d'avoir affaire à des bêtes à chagrin...

Nous avons donc sélectionné pour vous les modèles les plus intéressants, par budget. Et commençons par le plus petit d'entre eux.

Moins de 5 000 € : un choix plus que réduit tout de même

On a tendance à l'oublier, tant le modèle a été discret sur le marché français, mois oui, la Honda Civic a existé en version hybride, baptisée IMA (pour Integrated Motor Assist). Son design n'avait rien à voir avec celui de la Civic thermique vendue à la même époque, la huitième génération. On parle ici de la deuxième génération disponible en hybride. Après un premier essai peu concluant en matière d'agrément ou de baisse des émissions et consommations, la Civic Hybrid devient ensuite tout à fait fréquentable, en offrant le même niveau d'agrément que la Toyota Prius 2, sa concurrente principale de l'époque.

Son groupe moteur hybride de 115 ch et 170 Nm offre des performances correctes, et sa consommation en baisse par rapport à la première Civic IMA rejoint celle de la Toyota (4,6 litres officiellement). Sa transmission aussi ressemble désormais à celle de la Prius, en adaptant une boîte automatique de type CVT (variation continue), alors que la première génération gardait une boîte mécanique.

Mais son système hybride légèrement différent de sa rivale, s'il permet de soutenir grandement le moteur thermique, permet difficilement de rouler en 100 % électrique, même sur courte distance.

Pour le reste, la Civic Hybrid est spacieuse, confortable, et ses prestations dynamiques sont honnêtes. Par contre, son volume de coffre de 350 litres est moyen, tandis que l'absence de hayon (c'est une malle) réduit la praticité.

En occasion, pour moins de 5 000 €, on trouve des exemplaires de 2007/2008, qui affichent des kilométrages tout de même élevés, plus proches des 250 000 km que des 200 000 km. Cela commence à chiffrer, mais la fiabilité est sans reproche.

Pour un budget inférieur à 5 000 €, c'est la Toyota Prius de seconde génération qui sera la plus présente sur les sites de petites annonces. Pas étonnant puisqu'elle a été le modèle hybride le plus vendu à cette époque.

Après une première génération très troublante niveau style, et qui représentait un coup d'essai pour le constructeur japonais en matière d'hybridation, ce second opus est apparu comme intrinsèquement abouti, et posant les bases de ce type d'hybridation simple.

Ainsi, une petite batterie, qui se recharge à la décélération et au freinage alimente un moteur électrique qui peut faire avancer seul la voiture sur quelques kilomètres à vitesse réduite. Et qui soutient le moteur thermique dans les phases de conduite les plus énergivores (accélérations, reprises). La transmission est assurée par un train épicycloïdal, qui fonctionne comme une boîte CVT à variation continue. La Honda Civic Hybrid s'était calquée sur ce fonctionnement, ou presque, d'ailleurs (boîte CVT au lieu de train épicycloïdal). La puissance cumulée du moteur thermique 77 ch et du moteur électrique 68 ch, qui ne s'additionnent pas, est de 110 ch. Et les rejets de CO2 annoncés à l'époque à 104 grammes seulement, ce qui était très réduit

Bref, si aujourd'hui l'agrément de la Prius 2 peut paraître en retrait des hybrides plus modernes, pour l'époque, c'était redoutable. Les performances sont correctes, mais comme on l'a souvent écrit, le moteur prend beaucoup de tours quand on demande de la puissance, ou sur les rampes autoroutières, et l'effet "moulinette" est très présent. Mais le reste du temps, le silence est de mise. La consommation est très basse, avec environ 5 litres de moyenne dans la "vraie vie".

L'habitabilité est royale pour les passagers, mais le volume de coffre est encore moyen (408 litres). L'équipement, lui, est fourni pour l'époque, avec possiblement écran tactile, navigation, chargeur 6 CD en façade, accès et démarrage sans clé, radars de recul, caméra de recul, parking automatique, sono JBL, sellerie cuir, etc.

Pour 5 000 €, ce qui représente un budget plancher pour une Prius 2 roulante, vous aurez droit à un modèle 2006/2007, qui affichera en moyenne 280 000 km. Une Prius bien entretenue pouvant atteindre sans trop de problèmes les 400 000 km (demandez aux taxis), cela n'est pas forcément un problème, même si ça peut faire peur.