Essai - Citroën C4 BlueHDI 110 ch : que vaut l'entrée de gamme diesel ?

EN BREF 3e génération de C4 Berline compacte Diesel d’entrée de gamme À partir de 23 200 €

Après deux ans d’absence du segment des compactes, Citroën y revient avec la troisième génération de C4. Et pour ce retour, la marque française a choisi de ne pas faire dans le consensuel. Ainsi, plutôt que de concevoir une énième compacte, la firme aux chevrons a joué la carte de la différence avec un modèle à mi-chemin entre l’univers des compactes, des SUV et des SUV coupés. Si ce cocktail a de quoi surprendre, il semble avoir trouvé son public. Ainsi, sur les premiers mois de commercialisation, cette C4 a séduit plus de 11 000 clients, soit une place dans le Top 20 des ventes en France. Des débuts encourageants qui font d’elle la troisième compacte préférée des français derrière la Renault Megane récemment restylée et la Peugeot 308 prochainement renouvelée.

Le come-back de la C4 passe donc avant tout par un style affirmé, qui se compose d’une face avant forte en personnalité avec des chevrons qui courent, comme habituellement, sur toute la largeur. Toutefois, comme sur les derniers modèles, ils s’écartent sur les extrémités pour aboutir sur les projecteurs répartis sur deux niveaux. Ce design particulier passe aussi par un profil travaillé avec une hauteur de caisse élevée, des passages de roues marqués, des roues de grand diamètre mais c’est surtout au niveau de la partie arrière qui détonne avec une chute de pavillon prononcée. Cela lui donne des faux airs de coupé. L’arrière fait la part belle à l’originalité avec des feux en forme de V qui débordent sur les ailes et un aileron qui coupe la lunette en deux.

Cette singularité se retrouve aussi dans l’habitacle. Ainsi, la planche de bord est atypique avec une instrumentation numérique de taille réduite (5 pouces seulement) relayée par un affichage tête haute 7 pouces et tout cela côtoie un écran multimédia de 10 pouces. Au-delà de certains de ces aspects qui peuvent étonner, Citroën a surtout particulièrement étudié les aménagements pratiques.

Ainsi, les rangements sont très nombreux à bord de cette C4 – on en compte une bonne quinzaine - dont certains vraiment innovants comme celui face au passager avant qui se compose d’une boîte à gants classique surplombée par un tiroir permettant de ranger une tablette. Tablette, qu'il est possible de fixer à la planche de bord grâce à un accessoire. Il y a également un compartiment à double étage sur le bas de la console centrale, lequel est surplombé par le chargeur à induction.

Dommage dans ces conditions que le volume de chargement soit réduit car avec une contenance oscillant entre 380 et 1 250 litres, il se situe dans la moyenne basse de la catégorie. Et il est en de même de l’habitabilité arrière globalement satisfaisante.

Après avoir essayé la version diesel la plus puissante, place maintenant à l’entrée de gamme diesel, la 110 ch, couplée exclusivement à la boîte mécanique, alors que la 130 ch n’est disponible uniquement qu’avec la boîte automatique.

Avec ses 250 Nm de couple, le BlueHDi n’est clairement pas un foudre de guerre. Les reprises sont un peu faiblardes et dans certaines situations, il ne faudra pas hésiter à tomber un rapport pour effectuer certains dépassements avec plus de facilité. Toutefois, au quotidien, il se débrouille plutôt bien et s’avère plaisant avec une sonorité, certes classique pour un diesel, mais pas trop envahissante – un peu plus lors des phases d’accélération toutefois. Le maniement de la boîte suscite quelques critiques puisque le débattement du levier est relativement long tout comme les rapports afin de privilégier la consommation. Le bilan est globalement positif mais sans être extraordinaire puisque nous avons enregistré une moyenne de 5,7 l/100 km lors de notre essai.

Sur le plan routier, comme on pouvait s’y attendre, cette C4 met en avant le confort. Citroën a voulu que sa compacte soit la meilleure dans ce domaine. Pour cela, la firme aux chevrons a installé des sièges directement issus du programme « Citroën Advanced Comfort » mais aussi des suspensions à butées hydrauliques. Deux spécificités qui lui permettent de revendiquer un excellent agrément pour les passagers avec un confort de bon niveau mais aussi une tenue de caisse efficace qui évite les mouvements de caisse excessifs. Quand le rythme progresse, on constate aussi que ces sièges manquent un peu de maintien, ce qui n’incite pas à augmenter l’allure. Alors bien évidemment, la C4 n’est pas aussi dynamique que certaines de ses rivales, mais son compromis confort/dynamisme est plus que satisfaisant.