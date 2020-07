Essai - Dacia Duster 1.3 Tce 150 (2020) : que vaut le Duster le plus puissant ?

En bref : SUV urbain Seconde génération A partir de 18 150 €

Au sein du catalogue Dacia, le Duster a le statut de vaisseau amiral. Alors, quand l’opportunité de lui implanter le moteur le plus puissant s’est présentée via son appartenance au groupe Renault, la marque n’a pas cherché midi à quatorze heures. Il s’agit du 4 cylindres essence suralimenté 1.3 TCe conçu par la maison mère. Ce bloc est déjà disponible depuis 2018 sous le capot du Duster mais en version 130 ch. Il gagne ici 20 ch et des performances loin d’être anodines pour un véhicule considéré comme low-cost, puisqu’il dépasse désormais les 200 km/h !

Sur le papier, le mariage entre un moteur de 150 ch et un poids contenu (1263 kg) apparaît prometteur. D’emblée nous sommes conquis. Sans fournir des performances de sportive, cette mécanique est à l’aise en toutes circonstances. A bas régime, on aurait aimé davantage de disponibilité mais vous apprécierez sa discrétion et sa souplesse, bienvenues en conduite urbaine. Hors des villes et à mi-régime, le 4 cylindres respire bien et le fait sentir à chaque pression sur la pédale de droite.

Les accélérations sont toniques et la plage d’utilisation plutôt longue pour un moteur suralimenté, ce qui s’avère rassurant pour les dépassements sur nationales ou autoroutes. Le Duster flirte avec les 10 secondes (10,4 s) sur l’exercice du 0 à 100 km/h, soit une seconde de mieux que la version TCe 130. De plus, il ne vocifère pas en charge comme le ferait un 3 cylindres concurrent, un Puretech (groupe PSA), un TSi (Volkswagen) ou un Ecoboost (Ford). Onctueux et bien plein, ce 1.3 TCe est exclusivement exploité par une boîte mécanique à 6 rapports, dont l’étagement nous est apparu un peu trop long. A l’usage, cela pénalise les reprises. Il faudra donc tomber un rapport pour retrouver une crête de couple. Malheureusement la boîte robotisée à double embrayage EDC n’est toujours pas de retour au catalogue.

Quant aux consommations, elles sont en rapport avec le niveau de puissance et l’aérodynamique défavorable d’un SUV. Nous avons relevé une moyenne de 7,7 l/100 km durant notre essai sur un parcours mixte. Le Duster TCe 150 essuie ici un léger malus de 280 € (149 g de CO2/km, selon le cycle WLTP) mais compte tenu du niveau de puissance, il s’en sort très bien !

Le châssis du Duster Tce 150 n’a pas subi de réglages spécifiques. Il continue d’être orienté confort avec un typage souple qui absorbe toutes les imperfections. Notre version d’essai chaussée de jantes de 16'' (normalement cette version devrait être équipée de jantes 17’’) et de pneus à flancs larges renforce cette impression. Le Duster est un bon voyageur. Les mouvements de caisse sont toujours présents mais moins marqués que sur la précédente génération, notamment grâce à des voies élargies. Mais là où les progrès sont les plus flagrants, c'est en termes d'insonorisation. Que ce soit au niveau des bruits d'air ou moteur, le gain est spectaculaire et vaut largement de perdre quelques millimètres d'habitabilité. La position de conduite est autrement plus vivable qu’auparavant. Les sièges réglables également en hauteur offrent un maintien digne de ce nom et la colonne de direction désormais réglable en profondeur permet d’ajuster au mieux la position en fonction de votre gabarit. Le Duster peut faire grimper ses prestations routières et son niveau de sécurité via l’apport d’une transmission intégrale facturée 2 000 €.

L’environnement de cette version haut de gamme « Prestige », facturée 19 250 €, n’a plus rien de low-cost. Un travail important a été réalisé au niveau de la qualité des plastiques et des matériaux. Elle voit apparaître du TEP (imitation cuir) de bonne facture sur les contre-portes et les sièges, moyennant 600 € (option). Le Duster s’embourgeoise et propose des équipements encore inexistants au catalogue il y a 15 ans, au lancement de la marque en France. De série, vous profiterez ici de la climatisation automatique, de la navigation, de l'ordinateur de bord avec écran TFT, de la caméra de recul et d’un habillage carrosserie spécifique. Notre version d’essai, truffée d’options, ajoute l'alerte angles morts et la caméra 360° dans un pack à 400 €, la carte mains libres à 250 € et une roue de secours à 150 €. La facture finale atteint 20 650 €, ce qui reste imbattable à motorisation et équipement équivalents sur le marché. Son concurrent le plus proche reste le Suzuki Vitara 1.4 boosterjet « Pack » de 140 ch (4x2), vendu 23 790 €.

Pas de fantaisie au niveau de l'ergonomie, tout est à sa place, on pourra juste reprocher un placement toujours un peu bas de l'écran et surtout des reflets trop prononcés qui le rendent parfois totalement illisible. C'est bien dommage, car c'est un système bien conçu, simple et rapide d'utilisation. Il comprend les connectivités Android Auto et Apple CarPlay offertes ici de série.

Le Duster ne se montre pas particulièrement généreux en matière de rangements. Le vide-poches central est réduit et les passagers pourront compter sur des aumônières, une boîte à gants, un petit emplacement au pied de la console centrale et c'est à peu près tout. A vivre, le Duster est un élève moyen. Deux adultes peuvent prendre place confortablement à l'arrière mais l’important travail réalisé sur l’insonorisation (par l’ajout de matériaux plus épais) a pour conséquence de rogner sur le volume de coffre. Le Dacia Duster de seconde génération propose 445 litres de base en version deux roues motrices, celle de notre essai. Un score En retrait par rapport à sa devancière. Notez qu’il embarque une roue de secours (150 €) accessible depuis l’extérieur sous le plancher. En version 4 roues motrices, le volume tombe à 411 litres.