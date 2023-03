EN BREF Version restylée Hybride ou 100% électrique A partir de 41 990 €

Apparu en 2018, l’UX est devenu le modèle de la marque japonaise les plus vendus que ce soit en Europe ou en France. Toutefois, même si cela peut sembler encourageant, il faut bien reconnaître que les ventes sont très loin d’être au niveau de celles des trois principaux rivaux que peuvent être un Audi Q3, un BMW X1 ou un Mercedes GLA. Résultat, de ce fait, l’UX se fait particulièrement rare sur nos routes et il apparait même comme exotique. Alors oui, cette caractéristique séduit certains conducteurs, qui ne veulent pas conduire la voiture de Monsieur Tout le monde, mais ce n’est pas suffisant.

dailymotion Essai vidéo - Lexus UX ( 2023) : restylage intérieur

Pourtant, celui-ci ne manque pas de personnalité, bien au contraire. Ses lignes ne passent clairement pas inaperçues avec notamment sa large calandre, ses projecteurs en forme de flèche, ses feux proéminents rejoints par un bandeau lumineux. Atypique, ce design n’a finalement pas pris une ride avec les années. Pas étonnant donc que Lexus n’y ait apporté aucun changement si ce n'est les arches de roues qui peuvent désormais être de couleur caisse.

C’est par conséquent dans l’habitacle que se situe la principale nouveauté avec l’introduction à partir de la finition « Executive » d’un nouvel écran multimédia de 12,3 pouces désormais tactile implanté plus proche du conducteur. Lexus améliore ainsi grandement son ergonomie puisque le si peu pratique pad implanté sur la console centrale disparait et est remplacé par un rangement et par les commandes de sièges et du volant chauffant. L’instrumentation numérique est toujours d’une taille réduite par rapport à la concurrence et peut être complétée par un affichage tête haute. Il existe encore quelques curiosités comme l’emplacement de la molette de changement de modes située sur le haut de la casquette d’instrumentation. Mis à part cela, pas de modification sur le dessin de la planche de bord, qui se révèle classique. Rien à redire en revanche concernant la qualité des matériaux qui est excellente.

On n’en dira pas de même des aspects pratiques. Ainsi, l’UX dispose d’un espace aux jambes et d’une garde au toit tout juste corrects vu le gabarit de la voiture qui mesure 4,50 m de long et seulement 1,52 m de haut. Constat encore plus sévère pour le volume de chargement plus petit que celui d’une citadine puisque compris entre 320 et 438 litres pour la déclinaison 2 roues motrices et entre 283 et 401 litres pour celle pourvue de la transmission intégrale.