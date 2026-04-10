A quelques jours de l’ouverture des portes du salon de Pékin 2026, les constructeurs automobiles commencent à dévoiler leur programme. Pour Hyundai, le but sera de séduire la clientèle locale avec deux nouveaux concept-cars badgés « Ioniq ». Chez nous, ce nom Ioniq désigne les gros modèles électriques de la gamme (Ioniq 5, 6 et 9) mais là-bas, c’est carrément une marque à part entière séparée de Hyundai qui a d’ailleurs lancé à la fin de l’année dernière un premier modèle dédié à ce marché, l’Elexio.

Sachant que ce premier modèle a été un échec commercial, le constructeur coréen ne peut plus se rater avec les Ioniq. Et il semble jouer le tout pour le tout avec ces deux concept-cars tant leur design paraît déroutant.

Ioniq Venus et Ioniq Earth

Le Ioniq Venus prend la forme d’un véhicule à mi-chemin entre une berline ultra-aérodynamique et un crossover. Dans l’esprit, il rappelle la Honda 0 Sedan que nous avions découvert lors du CES de Las Vegas 2025, projet totalement annulé il y a quelques jours alors que sa version de série devait démarrer sa commercialisation cette année.

Le Ioniq Earth, de l’autre côté, se décrit comme un SUV au design à peine moins original. Il possède lui aussi un avant un peu façon « monospace », mais avec une silhouette plus haute et complexe. Il utilise par ailleurs des portières à ouverture antagoniste, contrairement à celles du Ioniq Venus.

Y a-t-il un potentiel chez nous ?

Ces deux concept-cars sont censés annoncer de prochains modèles de série, dont on se demande s’ils afficheront un design si audacieux sous leur forme définitive.

Ils seront conçus exclusivement pour la clientèle chinoise mais on peut se poser la question de leur potentiel dans d’autres marchés y compris le nôtre. Un Hyundai Ioniq Venus ou Earth aurait-il une chance de plaire à la clientèle européenne ?