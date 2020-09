Fiesta : le guide d'achat de la Ford la plus vendue en 2020 - Salon de l'auto Caradisiac

Sortie en 2017 et évoluant dans la catégorie ultra-concurrentielle des polyvalentes, la dernière mouture de Ford Fiesta continue d'être une alternative séduisante à la traditionnelle hégémonie française constituée des Renault Clio, Peugeot 208 et Citroën C3 jouant à domicile. Génération après génération, le constructeur américain semble en effet la rendre toujours plus compétitive, corrigeant ses défauts les uns après les autres.

Il y a peut-être encore un peu de travail à faire en termes d'habitabilité et de volume de coffre par rapport à son encombrement ainsi qu'au niveau de la finition intérieure mais elle est sinon déjà la référence du segment par l'excellent compromis de son châssis, à la fois dynamique et confortable, ce qui la rend extrêmement agréable à conduire.

Ford est l'un des pionniers du downsizing et ça se voit particulièrement avec la Fiesta puisque, côté essence, il n'y a que des trois cylindres à la capacité maximum de seulement 1.1 ! Cette dernière est d'ailleurs celle de l'entrée de gamme atmosphérique développant 75 ch. Le 1.0 Ecoboost suralimenté est ensuite décliné à toutes les sauces en 95, 125 et 155 ch et a reçu un lot de nouveautés cet été : une hybridation légère mHEV constituée d'un alterno-démarreur et d'une batterie 48V sur les deux puissances les plus hautes et une boîte de vitesses automatique double embrayage à sept rapports DCT7 en remplacement de celle à convertisseur de couple. Les amateurs de gazole devront se contenter de l'unique 4 cylindres 1.5 TDCi développant 85 ch et 215 Nm.

Pour séduire les amateurs de SUV, Ford a aussi concocté une version d'apparence plus baroudeuse de la Fiesta en lui offrant quelques attributs esthétiques de la catégorie la plus en vogue du moment : boucliers avant et arrière plus imposants, protections de carrosserie gris anthracite, calandre spécifique et grosses jantes de 17 pouces. Cette version baptisée Active est proposée avec la même gamme moteur que la Fiesta « urbaine » à l'exception du 1.0 Ecoboost 155.

À l'autre extrémité du spectre se trouve la Fiesta ST, la voiture à essayer en priorité si vous êtes à la recherche des sensations des GTI d'antan. Même si elle offre un plaisir de conduite que l'on pensait révolu, sa mécanique est du dernier cri, avec un 3 cylindres 1.5 Ecoboost développant 200 ch et 290 Nm associé à une boîte de vitesses mécanique à six rapports et un différentiel à glissement limité Quaife !

Essai vidéo - Ford Fiesta Active : baroudeuse des villes

Aujourd’hui, les SUV font vendre, c’est indiscutable. Pour essayer d’attirer une clientèle séduite par ce genre de véhicule mais pas forcément prête à franchir le cap, Ford nous a concocté une version baroudeuse de sa Fiesta dénommée Active. Premier essai au volant de la version essence la plus puissante, l’Ecoboost 140 ch.

Essai vidéo - Ford Fiesta ST 2018 : une vraie GTI moderne ?

La précédente génération de Fiesta ST était considérée comme l’une voire la plus amusante des petites GTI. La nouvelle va-t-elle faire aussi bien ? Mieux ? Les paris sont lancés.

Essai - Ford Fiesta Vignale : le luxe à petit prix

Fraîchement renouvelée, la citadine de Ford compte bien retrouver le podium européen. Pour atteindre cet objectif, Ford a décidé d’étendre la gamme et de proposer des versions pour vraiment tous les goûts, dont la griffe haut de gamme « Vignale ».

Essai - Ford Fiesta ST Line EcoBoost 140 : petite joueuse

Après avoir essayé la nouvelle Ford Fiesta au début de l'été dans sa version "sage", nous nous sommes rendus sur le circuit Paul Ricard pour prendre le volant de la ST Line dotée du moteur 140 ch EcoBoost. Notre objectif : voir si un ersatz de ST peut quand même prétendre à satisfaire les plus sportifs.

Essai - Ford Fiesta (2017) TDCi 85 : naturellement douée

Meilleure vente de Ford en France et régulièrement dans le top 3 européen, la Ford Fiesta est de retour. Celle qui a bâti sa notoriété sur un excellent rapport prix/prestation est-elle toujours fidèle à sa réputation ? Essai au volant du petit moteur diesel.

Essai vidéo - Ford Fiesta 2017 : reine d'Europe

La Ford Fiesta a vu le jour pour la première fois dans les années soixante-dix, tout comme sa principale rivale, la Volkswagen Polo. Et comme elle, la Fiesta est renouvelée en 2017. Il existe pourtant une grande différence entre les deux : la Fiesta est restée au sommet du classement des citadines dans sa fin de carrière, et Ford entend bien conserver ce leadership avec cette nouvelle mouture.

Comparatif vidéo - 16 modèles testés : quelle est la meilleure citadine du marché ?

En 2020, les citadines vont représenter un quart des ventes de véhicules neufs en France. Ce segment est actuellement sous le feu de l’actualité puisque ses deux principales stars à savoir la Renault Clio et la Peugeot 208 viennent d’être renouvelées. Pour vous aider à y voir plus clair, Caradisiac a organisé un comparatif avec tous les acteurs du marché. Ils sont au nombre de 16. Alors quelle est la meilleure citadine du marché ? Réponse aujourd’hui.

Comparatif vidéo - Renault Clio 5 vs Ford Fiesta 6 : les généralistes

En Europe, le marché des citadines, c’est un gros gâteau qui représente 2,8 millions de véhicules. Et la numéro 1, cocorico, est française. Alors autant dire que la pression est énorme pour la nouvelle Clio. Pour bien commencer sa carrière, nous l’opposons aujourd’hui à l’une de ses plus redoutables concurrentes, la Ford Fiesta. Laquelle des deux s’avère être le meilleur choix ?

Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari - Ford Fiesta ST VS Toyota Yaris GRMN : les résistantes

Les petites sportives se font de plus en plus rares. Pourtant certains constructeurs s’obstinent, à l’image de Ford ou Toyota qui nous présentent des versions délurées de leurs Fiesta et Yaris. Laquelle faut-il choisir ? C’est ce que nous allons voir avec notre pilote Soheil Ayari.

Comparatif - Ford Fiesta Active VS Hyundai i20 Active : belles des champs

Elles n’en ont ni les aspects pratiques, ni les ‘‘aptitudes’’ hors route, pourtant les Ford Fiesta et Hyundai i20, dans leur version Active, prétendent appartenir à la catégorie des SUV. Preuve s’il en faut qu’il s’agît avant tout d’une question de style. Mais ces polyvalentes tentent une approche différente, avec plus ou moins de réussite.

Comparatif vidéo - Ford Fiesta (2017) vs Volkswagen Polo (2017) : les européennes

Il y a une vie hors du segment des SUV. La preuve, celui des citadines connaît en ce moment une bonne vitalité avec de nombreuses nouveautés, à l’image des Ford Fiesta et Volkswagen Polo de 6e génération. Ces deux modèles qui se situent dans le Top 5 des ventes européennes s’affrontent aujourd’hui dans leur dernière déclinaison. Alors, Polo ou Fiesta, pour laquelle faut-il craquer ?

Comparatif statique vidéo - Ford Fiesta vs Renault Clio : haute couture

Ford va lancer l’été prochain une nouvelle génération de Fiesta. 3 mois avant sa commercialisation, la nouvelle citadine de l’ovale fait face au modèle le plus vendu sur le segment, la Renault Clio. Premier match dans leur définition la plus haute : Vignale et Initiale Paris.

La Ford Fiesta 6 en occasion Prix d'une Ford Fiesta 6 en neuf : de 10 480 € à 26 100 € Prix d'une Ford Fiesta 6 en occasion : de 5 490 € à 26 990 € Plus de 870 annonces de Ford Fiesta 6 classique, Active et ST d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Ford, il faut le reconnaître, a fait comme d'autres constructeurs des progrès en matière de fiabilité. Et globalement, il n'y a pas à craindre d'envisager l'achat d'une nouvelle Fiesta aujourd'hui. Depuis son lancement en 2017, on a un peu de recul, et les propriétaires sont globalement satisfaits de leur auto. Bien sûr, on relèe quelques soucis électroniques par-ci, par là, mais c'est rare sur le nombre de voitures vendues. Des bugs résolus assez facilement en après-vente par des reprogrammations ou des remplacements de pièces. Mécaniquement, rien à dire, pas de gros soucis récurrents. On peut donc dire que cette dernière Fiesta est bien née, et recommendable.

