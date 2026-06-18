Ils s’appelleront Citroën Berlingo First, Peugeot Partner Active, Fiat Doblo EasyPRO et Opel Combo Start. Ce sont les quatre nouvelles versions des fourgons compacts du groupe Stellantis, regroupées sous le nom Smart Compact Van. Leur particularité ? Elles se positionnent en entrée de gamme et annoncent donc un prix accessible et en tout cas inférieur au reste de la famille. Si ces prix ne sont pas encore définitivement établis, Stellantis annonce que les électriques devraient être 3 000 euros moins chers que les modèles actuels et que cette différence de prix sera de 1 300 euros pour les thermiques.



Cette nouvelle version, qui sera commercialisée en septembre, est née d’un constat : les véhicules utilitaires ont connu une nette inflation de leurs tarifs et se sont tout aussi nettement enrichis en équipements pas toujours indispensables ou réclamés par les clients. D’où l’idée de ces fourgons compacts plus simples, plus abordables mais aussi plus pratiques. Un exemple : une étude menée par Stellantis a révélé que 40 % des clients ne sont pas intéressés par une configuration à trois places, et que les conducteurs professionnels voyagent seuls environ 80 % de leur temps de travail.

La configuration deux sièges est ici de série… avec une astuce à la clé. L’assise du siège passager peut se relever et dégager un espace de rangement supplémentaire de 0,5 m3. Ce « Flexiseat », livré de série, peut être complété par une tablette amovible « Modutable » qui se fixe sur le côté droit et transforme ce poste de conduite en bureau mobile ou en « salle de pause ». En option, d’autres équipements pratiques font leur apparition comme la planche de bord intégrant des espaces de rangement fermés. Il y a aussi le Moduwork, la version avec trois places assises.

Essence, Diesel, électrique, hybride…

Ces quatre fourgonnettes ont tout en commun. Elles adoptent toutes un même nouveau bouclier avant et accueillent à bord de nouveaux panneaux de porte et une planche de bord repensée. Ces véhicules sont toujours proposés en deux longueurs (4,40 ou 4,74 mètres), avec une charge utile allant de 650 kilos à 1 tonne selon les motorisations et un volume de chargement allant de 3,3 à 4,4 m³.

Cette nouvelle version est proposée avec pléthore de motorisations, Diesel, essence, électrique et même une hybridation légère 48 V qui sera disponible en 2027. Dans le détail, les deux motorisations Diesel ont une puissance de 100 ou 130 chevaux et l’essence affiche 110 chevaux. Tous les véhicules thermiques sont uniquement proposés avec une boîte manuelle.



La version électrique est dotée d’une batterie LFP plus compacte de 42 kWh, contre 51 kWh sur les modèles standards. Cette « petite » batterie apporte une autonomie de 270 kilomètres, amplement suffisante pour un usage moyen, le plus souvent urbain. Cette batterie compacte est aussi plus légère. Ce qui fait que la charge utile de ces fourgons compacts électriques augmente de 50 kilos. À noter qu’un chargeur embarqué de 7,4 kW est de série, le 11 kW étant en option.

Ces nouvelles fourgonnettes sont a priori séduisantes sur le papier et semblent répondre à de véritables attentes clients. Stellantis s’adresse aux petites entreprises, aux acheteurs de flottes et à tous ceux qui sont attention à leur budget. Ça fait du monde… Stellantis attend que ces versions représentent 25 % des ventes.