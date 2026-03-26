Comment se passer du carburant traditionnel ? C’est la question que beaucoup d’automobilistes se posent en ce moment. La première solution consiste à se convertir à l’électrique, non sans investissement lourd tout en s’assurant de pouvoir recharger son auto à domicile. La deuxième se nomme bioéthanol E85 et permet, contre une somme raisonnable, de ne payer que 80 centimes du litre environ. Et qu’en est-il du GPL ?

Le GPL (pour gaz de pétrole liquéfié) existe depuis les années 80, mais n’est finalement que peu répandu. Il a souffert à ses débuts d’une mauvaise image suite à quelques rares cas d’explosion de véhicules, le réseau de distribution, quoique suffisant, n’est pas aussi développé que l’essence et l’offre de modèles équipés reste restreinte. Pourtant, il a un avantage en béton : un prix moyen de 0,96 € le litre. En contrepartie, il faut prendre en compte une surconsommation de l’ordre de 15 à 20 %. Enfin, votre voiture est éligible à la vignette Crit’Air 1, même si la plupart des villes ont abandonné les restrictions de circulation.

Quelle offre en neuf ?

Le marché est simple car deux marques uniquement proposent cette alternative dans leur gamme : Dacia et Renault. Pour la première, toute la gamme en profite dans la plupart des cas sans différence de prix avec la version équivalente à essence. Pour la seconde, seul le Captur en bénéficie avec à la clé une économie de 700 € à l’achat.

Quelle offre en occasion ?

À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, nous recensons un peu plus de 4 500 annonces sur le site de La Centrale. Un chiffre qui se révèle confortable dans l’absolu, mais qui n’offre que peu de choix dans la réalité. Il reflète parfaitement le marché du neuf avec seulement deux marques représentées, ou presque : Dacia et Renault. Il y en a pour tous les prix, de moins de 2 500 € à plus de 35 000 €. À titre d’exemple, il est possible de s’offrir une Dacia Sandero de 2021 affichant environ 100 000 km pour moins de 8 000 €.

Comment convertir son auto ?

Sans aller jusqu’à changer d’auto, il est possible de convertir celle que vous possédez. Bien sûr, c’est l’affaire d’un professionnel, n’allez pas vous lancer vous-même dans l’opération. Sachez qu’il faut compter entre 1 500 et 3 500 € selon le type de moteur. Un bloc huit cylindres dépassera sans doute cette fourchette. Cette opération nécessite de mettre en place différents éléments comme l’orifice de remplissage, le réservoir de GPL, la soupape de sécurité, les tuyaux d’alimentation, un vapodétendeur… Dernier point, ce système nécessite une révision annuelle d’environ 150 €, mais limite l’apparition de calamine et donc d’encrassement de votre moteur.

Quid de la rentabilité ?

Les différents professionnels estiment une atteinte entre 60 000 et 80 000 km selon les modèles et le coût de l’installation. Un tel choix ne se fait pas sur un coup de tête, mais l’opération vaut le coup à long ou moyen terme, surtout pour les gros rouleurs. À l’heure actuelle, le litre de GPL est vendu 0,96 centime le litre en moyenne, soit près de deux fois moins que l’essence. Surtout, son prix est stable contrairement au carburant classique, un fait loin d’être négligeable.