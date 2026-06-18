En l’espace de deux séances, le titre Bmw a dévissé de près de 8 %, s’enfonçant sous la barre symbolique des 60 € pour s’établir à son plus bas niveau depuis 2020.

Pour le constructeur de Munich, longtemps érigé en modèle de résilience face aux crises successives, le choc est historique. Un séisme expliqué par le retournement du marché chinois et l’impact de la guerre au Moyen-Orient. Au-delà de BMW l’inquiétude se propage sur l’ensemble du secteur européen.

La genèse du choc

Tout commence mardi 16 juin. En fin de journée BMW annonce un avertissement sur résultats (profit warning) d’une rare sévérité. La direction explique le résultat avant impôts (EBT) baisserait "de manière significative" en 2026. Cela fait l’effet d’une déflagration et déstabilise les investisseurs. Jusqu’alors, BMW n’avait prévu qu’une baisse modérée de ses résultats.

D’aussi importantes révisions suggèrent un problème profond. Bien au-delà de la simple baisse des volumes de ventes. La bourse pointe également l’incapacité du constructeur premium à maintenir son niveau de rentabilité. Pour un constructeur du calibre de BMW, les marges restent l’un des critères d’investissement les plus importants.

Implosion des marges, droits de douane et fin du miracle chinois

Or la marge opérationnelle (EBIT) de la division automobile, boussole financière du groupe, a littéralement été sabrée. Alors que la direction tablait prudemment sur une marge de 4 % à 6 % pour l’exercice 2026, elle n’anticipe plus désormais qu’un résultat compris en 1 % et 3 %.

Deux facteurs majeurs ont précipité ce décrochage : la panne du moteur chinois et le contexte politique international. Pendant deux décennies, la Chine a été l’eldorado du constructeur allemand (Porsche et Mercedes aussi) permettant à BMW de financer sa transition énergétique grâce à l’insatiable demande chinoise. Mais çà, c’était avant !

Depuis le début de l’année les ventes de BMX dans l’empire du Milieu ont chuté de près de 20 %. Le constructeur de Munich a également pointé du doigt l’impact de la guerre au Moyen-Orient qui plombe la confiance des consommateurs et désorganise les flux logistiques. À cela s’ajoutent les répercussions des barrières douanières de 25 % sur les voitures européennes, instaurées par l’administration américaine.

Pour endiguer l’hémorragie, le nouveau président du directoire, Milan Nedeljkovic, a annoncé hier devoir "intensifier et accélérer ses mesures structurelles et d’efficience" au moment où BMW doit financer le lancement industriel de sa nouvelle génération de véhicules électriques "Neue Klasse"

L’effet domino sur un secteur européen en plein doute

L’avertissement de BMW n’a pas uniquement douché ses propres actionnaires, et a eu un effet cascade au niveau de l’industrie européenne. L’indice sectoriel Stoxx Europe 600 Auto & Parts a immédiatement décroché de 3 % dans le sillage de Francfort.

Renault et Stellantis ont vu leurs titres reculer quasiment dans la même proportion. Les investisseurs craignent un mal généralisé. Si BMW, réputé pour sa gestion de fer et son positionnement haut de gamme capitule sur ses marges, la situation pourrait s’avérer plus complexe encore pour les marques généralistes.

Une réorientation stratégique globale de l’automobile européenne semble se profiler. Celle de l’acceptation des marges réduites, dictée par la fin de l’hégémonie des constructeurs occidentaux en Chine, la concurrence effrénée des neo-constructeur asiatique et le coût exorbitant d’une transition électrique qui tarde à s’autofinancer.