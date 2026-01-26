Le classement des voitures les plus vendues d’Allemagne reste parfaitement conforme à l’image qu’on se fait de nos voisins d’Outre-Rhin

En France, la Renault Clio domine largement le classement des voitures neuves les plus vendues. Elle a de nouveau été sacrée en 2025 comme en 2024, elle qui a repris l’avantage sur la Peugeot 208 pourtant plus en forme au début de la décennie. Chez nous, les petites autos restent les plus appréciées de la clientèle puisque la Peugeot 208 et la Dacia Sandero complètent le podium et qu’on trouve d’autres petites autos dans le top 10.

En Allemagne, il y a bien une citadine dans le classement des meilleures ventes de voitures neuves en 2025, comme le rapporte le spécialiste Car Industry Analysis : l’Opel Corsa, quatrième avec 48 581 exemplaires écoulés, toujours en forme Outre-Rhin où le constructeur à l’éclair fait encore partie des marques incontournables. Mais c’est la seule.

Que des voitures appartenant à des groupes allemands

Alors que la Volkswagen Golf termine une nouvelle fois l’année en tête malgré une forte baisse de ses ventes (85 023 unités contre 100 217 en 2024), tous les modèles présents dans le top 10 sont commercialisés par des groupes allemands (à l’exception de la Corsa même si elle est conçue par une marque allemande). Le podium est d’ailleurs entièrement verrouillé par la marque Volkswagen et ne change pas par rapport à l’année dernière.

Et derrière, on trouve des voitures plus chères que chez nous : le BMW X1 en cinquième position mais surtout la Série 5 et l’Audi A6 en neuvièmes et dixièmes positions, un genre de modèle qu’on trouve plutôt dans les profondeurs du top 100 chez nous en France. Bref, les automobilistes allemands restent plus que jamais attachés aux grosses voitures et continuent d’acheter des véhicules assez chers.

Volkswagen devant Mercedes, BMW et Skoda

Du côté des marques, Volkswagen écrase toujours le marché allemand avec 560 326 unités écoulées en 2025 (+ 4 %) devant Mercedes 260 343, + 1 %), BMW (252 660, + 9 %) et Skoda qui se permet de devancer Audi (226 443 contre 205 305 unités). Opel suit en sixième place (136 186, -8 %) et on trouve ensuite Ford, Hyundai, Toyota et Seat. Il n’y a aucune marque française dans ce top 10 et il s'est vendu au total 2 857 591 voitures neuves en 2025 en Allemagne (+1,4%).