Après le PV5 en 2025 et avant le PV9 en 2029, voici le PV7 pour 2027. Et avant de prendre les routes de France, probablement au mitan de l’an prochain, ce nouvel utilitaire électrique lève le voile sur quelques-unes de ses caractéristiques et particularités.

Le PV7 est un fourgon moyen électrique, comme un Renault Trafic ou un Ford E-Transit Custom. Et comme le très prochain Trafic E-Tech, il bénéficie lui aussi d’une architecture 800 volts. Ce qui signifie que le PV7 peut recharger sa batterie de 10 à 80 % en 25 minutes environ sur une borne de recharge rapide à courant continu de 350 kW. C’est pratique pour qui roule beaucoup.

Tout le monde pourra le remarquer, le Kia PV7 ressemble comme deux gouttes d’eau à son petit frère le PV5. Même silhouette et, à quelques détails près, même face avant. Choix assumé. Karim Habib, directeur du design chez Kia, entend créer une vraie famille, affichant un lien de filiation très marqué, permettant au passage d’identifier tout de suite une marque naissante au monde de l’utilitaire.

Comme lors du lancement du PV5, seule la version longue du PV7 aura droit de cité. Le L2 d’abord, le L1 plus tard ! Réalisé sur un empattement de 3 500 millimètres, ce PV7 L2 affiche une longueur de 5,35 mètres. Sa hauteur est de 1,99 en H1. Le volume utile est de 6,1 m³ en L2H1 et 8 m³ en L2H2. La charge utile maximale s’établit à 1 165 kg pour la version L2H1. À noter que sur le PV7, le plancher de la zone de chargement est totalement plat, ce qui le distingue du très tarabiscoté plancher du PV5. Le PV7 conserve pourtant un seuil de chargement plutôt bas, à 550 millimètres.

Deux tailles de batterie au choix

Le PV7 sera équipé d’un moteur de 200 kW, soit environ 272 chevaux, développant un couple de 420 Nm. Ce moteur est installé à l’avant, le PV7 est une traction. Une version à transmission intégrale sera proposée plus tard.

Deux tailles de batterie seront proposées au choix, l’une de 71,5 kWh et l’autre de 96,2 kWh. Le constructeur annonce une autonomie de 460 kilomètres WLTP avec la batterie de grande capacité. Particularité sur ce PV7, il pourra avoir deux trappes de recharges. Une à l’avant comprenant le port AC/DC et une seconde en option, situé sur le côté arrière et uniquement en AC. Cela peut-être pratique selon les positions de stationnement.

Une gamme appelée à s’étoffer

À bord, le PV7 va adopter le concept de « Mobile Workspace », autrement dit un espace de travail mobile « avec une planche de bord et une console centrale à architecture superposée maximisant l’espace disponible », détaille le constructeur. Sur les versions à trois places, le dossier du siège central pourra être rabattu pour créer une tablette multifonction.

Du côté des équipements, ce nouvel utilitaire Kia bénéficiera, entre autres, de la caméra de recul et de la caméra 360° avec vue aérienne, du régulateur de vitesse adaptatif intelligent couplé à la navigation, des radars de stationnement avant, latéraux et arrière ainsi que de l’aide au stationnement à distance. Au chapitre des aides à la conduite, le PV7 disposera des assistances au maintien dans la voie, à l’évitement des collisions frontales ou de l’aide à la conduite sur autoroute.

Si elle commence modestement, la gamme PV7 est appelée à s’enrichir. À terme, elle comprendra les versions fourgon L1H1, L2H1 et L2H2 ainsi qu’une version châssis cabine, ouvrant grand les possibilités d’aménagements et de transformations. À noter que le PV7 sera également décliné en véhicules pour le transport de personnes avec le Passenger L1H1 et L2H1.