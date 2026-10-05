Le retour de Ford au sommet du rallye annonce-t-il une grosse surprise sur ses futures voitures de route ?

Voilà une annonce sacrément intéressante pour ceux qui suivent toujours avec passion le championnat du monde des rallyes. Actuellement dominé par Toyota qui ne laisse que des miettes à Hyundai, le WRC craint depuis quelques mois un départ du constructeur coréen de la discipline réduisant drastiquement son intérêt sportif. Voilà pourquoi le communiqué officiel de Ford publié cette semaine est accueilli comme une véritable délivrance : il renforce l’avenir du rallye et promet même potentiellement une belle bataille à trois.

Concrètement, Ford va se donner le temps de concevoir une toute nouvelle voiture de rallye répondant à la réglementation de la catégorie reine de la discipline (Rally1) pour 2029, évoluant dès 2027 avec l’écurie M-Sport à un niveau plus bas (avec une Rally2 modifiée) pour s’échauffer.

Une Ford WRC thermique, très probablement

Sachant que le championnat du monde des rallyes fait évoluer à partir de 2027 la réglementation technique de sa catégorie reine, prévoyant des machines à quatre roues motrices équipées d’un groupe motopropulseur 100 % thermique, le constructeur américain devra concevoir une voiture équipée d’un moteur à essence pour y participer. Une voiture qui pourrait prendre la forme d’une citadine ou d’une compacte, les genres de carrosseries traditionnellement présents dans la discipline.

Or, il vient justement de renoncer aux citadines et aux compactes thermiques dans sa gamme de voitures routières en Europe : les Fiesta et Focus, deux modèles ayant servi de base par le passé à Ford pour développer des versions de rallye, ne sont même plus en vente chez nous.

Depuis 2022, l’écurie anglaise M-Sport a bien développé une version Rally1 du SUV Puma avec un soutien financier limité de Ford, toujours engagée actuellement par des écuries aux moyens sans comparaison possible avec Toyota et Hyundai. La vieillissante Fiesta Rally2 poursuit aussi sa carrière, là aussi avec des petites structures privées.

Reste donc à savoir quelle forme prendra la nouvelle Ford officielle de Rally1 attendue pour 2029 : se basera-t-elle toujours sur le petit crossover Puma de route (dans sa prochaine génération) ? Ou bien le constructeur américain prévoit-il de faire revenir la Fiesta ou la Focus au sommet du WRC ? Et si tel est le cas, y aura-t-il toujours un lien technique étroit entre la voiture de compétition et le modèle de série ? Pas forcément : à partir de 2027, le championnat n’obligera justement plus à utiliser des voitures basées sur des véhicules routiers.

Sur le plan de l’image, en revanche, on voit mal comment Ford pourrait choisir de ne pas entretenir un lien direct entre sa voiture de WRC et ses modèles de série. Pour rappel, Ford doit concevoir une nouvelle citadine pour l’Europe, mais avec une mécanique 100 % électrique et une technologie reprise de la Renault 5. Dans son communiqué officiel, Ford évoque par ailleurs l’arrivée de « cinq nouveaux modèles multi-énergies électriques et hybrides ».

Cette annonce va en tout cas placer Ford parmi les marques les plus actives dans le sport automobile mondial, l’enseigne américaine étant aussi présente en Formule 1 depuis cette année avec Red Bull. Certes, dans ce dernier cas il s’agit pour d’un soutien financier puisque Red Bull assure l’essentiel du développement technique.