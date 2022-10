Les déceptions du Mondial 2022 : de l'Alpine absente à la Jeep décevante

Nul n'est parfait et un salon, même s'il s'agit du Mondial de l'automobile, ne saurait se dérouler sans quelques ratés. Une loi du genre qui ne concerne pas seulement quelques incidents non souhaités, mais qui rappelle aussi que les exposants eux-mêmes peuvent faire l'impasse sur des autos attendues et qui sont invisibles. Lorsqu'ils ne proposent pas des modèles peu enthousiasmants.

Les absents ont souvent tort. Et sans parler des constructeurs qui n'ont pas daigné venir au Mondial, certains, bel et bien présents, ont purement et simplement zappé leurs propres concept cars qui auraient eu parfaitement leur place à la Porte de Versailles. C'est le cas du Peugeot Inception. De quoi s'agit-il ? Personne n'en a la moindre idée. Peugeot a simplement livré le nom de ce concept en annonçant qu'il sera dévoilé dans quelques semaines. Un curieux retard à l'allumage alors qu'il aurait pu être sous les feux des projecteurs tout au long de la semaine.

Inception déception

Nous avons bien évidemment interrogé Linda Jackson, la directrice générale de la marque, à ce sujet lorsque nous l'avons reçue sur le stand Caradisiac. Elle nous a simplement répondu qu'il y avait déjà beaucoup de choses à voir sur le stand et que la décision a été prise de reporter la présentation d'Inception. Sauf qu'il est courant au Mondial d'exposer à la fois une nouveauté, comme la Peugeot 408, une voiture de course, en l'occurrence la 9X8, et un concept car qui aurait pu être Inception et qui s'est transformée en déception.

Non loin de là, sur le stand Alpine, on note deux autres déceptions sur le très grand espace de la marque ou on a beau le chercher : le concept A110 électrique e-ternité, qui était pourtant exposé lors de la journée presse, a proprement disparu. Le grand public serait-il moins concerné par l'avenir électrique d'Alpine que les journalistes ? L'autre déception du stand, c'est l'A110R, qui dispose du même moteur que l'A110S, mais c'est simplement allégée de 34 kg. Un allègement qui se paie au tarif fort : 105 000 euros au lieu de 80 000. Cher le kilo chez Alpine.

Autre stand, autre déception : la nouvelle Jeep Avenger et son design anodin. Sans être raté, il est d'un classicisme qui ferait passer les Quatre saisons de Vivaldi pour de la musique punk. À l’intérieur en revanche, le dessin de la planche de bord est plus fantaisiste. Sauf que les matériaux utilisés et leur assemblage sont eux aussi fantaisistes.

La dernière déception est un mélange de chagrin et de bonheur. Car la Microlino, la petite auto urbaine et sans permis suisse, est réellement jolie. Malheureusement, ses concepteurs ont eu une fausse bonne idée : ils n’ont recouverte d'aluminium. C'est parfait pour gagner des kilos, mais c'est un matériau difficile et cher à réparer. Résultat : elle s'affiche à 15 000 euros, soit beaucoup plus qu'une Ami malgré son augmentation, et en plus, comme c'est une urbaine, elle risque fort d'être rapidement cabossée. Bonjour les dégâts et l'addition. Dommage.