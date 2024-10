Les petites sportives deviennent électriques !

Au fil du temps la catégorie des petites sportives électriques va s'étoffer. Car les constructeurs sont bien conscients que pour vendre leurs autos électriques il leur faudra donner un peu de fun à leur catalogue. Ces voitures sportives vont combler les clients amateurs de conduite dynamique et aussi servir à mettre un coup de projecteur sur l'ensemble de la famille du modèle. La version sportive permet souvent en effet d'attirer plus facilement l'ail du client potentiel. Voici venu le moment de faire le point sur cette catégorie, savoir ce qui existe, ce qui arrive et ce qui arrivera dans les prochaines années.

ON PEUT LES ACHETER



Abarth 500e

Avec les 155 ch de son électromoteur, la petite Abarth 500e est la moins puissante de toutes les sportives électriques que nous présentons dans cette page. Et pourtant, à son volant on a facilement le sourire aux lèvres, car la voiture dispose d'un châssis équilibré, d'une direction réactive et d'un freinage efficace. C'est un vrai jouet à quatre roues avec lequel on aime jouer.

Fiche technique (deux carrosseries 500e Berline et Cabriolet)

Puissance : 155 ch

Couple : 235 Nm

0 à 100 km/h : 7 secondes

Vitesse maxi : 155 km/h

Autonomie mixte WLTP : 265 km

Tarifs : à partir de 36 900 €. Cabriolet : à partir de 42 300 € (hors Bonus)

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce

L'Alfa Romeo Junior est un SUV citadin de 4,17 m de long qui dans sa version Elettrica Veloce dispose d'une motorisation électrique de 280 ch. Une motorisation qui lui permet de devenir redoutable lors des accélérations puisqu'il passe de 0 à 100 km/h en 6 secondes. À son volant on apprécie ses performances, son châssis efficace, moins son autonomie et ses capacités de charge. À son lancement une version de 240 ch avait été évoquée mais n'a pour le moment pas été retenue et ne figure pas au catalogue du constructeur en France.

Fiche technique



Puissance : 280 ch

Couple : 345 Nm

0 à 100 km/h : 6 secondes

6 secondes Vitesse maxi : 200 km/h

Autonomie mixte WLTP : 315 km

Tarifs : à partir de 46 900 € (hors bonus)



Alpine A290

La petite Alpine A290 est l'héritière de laR5 Alpine et le premier modèle électrique de série de la firme au « A fléché ». Si tout se passe comme prévu, Alpine disposera dans quelques années de sept modèles électriques, dont une Alpine A110 sur batteries. Cette auto est en essai sur Caradisiac, vous allez savoir tout très vite sur son comportement et ses performances.

Fiche technique (deux versions GT de 180 ch et GT Performance de 220 ch)

Puissance : 180 ch - 220 ch

Couple : 285 Nm - 300 Nm

0 à 100 km/h : 7,4 secondes - 6,4 secondes

Vitesse maxi : 160 km/h - 170 km/h

Autonomie mixte WLTP : 380 km - 364 km

Tarifs : à partir de 38 700 € - à partir de 41 700 € (hors Bonus)

Mini John Cooper Works (3 portes)

Attention il ne s'agit pas de la finition John Cooper Works, mais d'une version John Cooper Works à moteur électrique. Alors que la version thermique de 231 ch vient d'apparaître, cette JCW électrique développe 258 ch, de quoi passer de 0 à 100 km/h en moins 5,9 secondes, soit deux dixièmes de moins que la JCW thermique. Il faudra juste savoir au volant si cette version électrique est capable des mêmes prouesses qu'une voiture dotée d'un moteur à explosion.

Fiche technique

Puissance : 258 ch

Couple : 350 Nm

0 à 100 km/h : 5,9 secondes

Vitesse maxi : 200 km/h

Autonomie mixte WLTP : 371 km

Tarif : à partir de 42 350 €

Mini Aceman John Cooper Works

Malgré ses cinq portes et son allure de break surélevé, la Mini Aceman affiche une taille raisonnable de 4,07 m de long. Comme la Mini John Cooper Works électrique, elle se dote de l'électromoteur de 258 ch et de roues avant motrices. La Mini Aceman est un tout nouveau modèle dans la gamme Mini qui devrait connaître le succès. De plus la fiche technique de la Mini Aceman John Cooper Works est alléchante avec un 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Il faudra voir ce que ça donne à son volant.

Fiche technique

Puissance : 258 ch

Couple : 350 Nm

0 à 100 km/h : 6,4 secondes

Vitesse maxi : NC

Autonomie mixte WLTP : 355 km

Tarif : à partir de 45 450 €

ELLE ARRIVE



Abarth 600e

Citadin, ce petit SUV (ou crossover) Abarth 600e vaut le détour. Basé sur la Fiat 600e, il est disponible en deux versions, une de 240 ch et l'autre de 280 ch. Rien de tel pour affoler les chronos mais ce sera un peu moins bien pour l'autonomie si l'on appuie trop sur l'accélérateur. Pour le moment, faute de l'avoir essayé, impossible de savoir comment il se comporte sur la route, mais vu le plaisir que l'on prend au volant d'une Abarth 500e qui affiche 125 ch de moins on peut s'attendre à être enthousiaste.

Fiche technique (deux versions Turismo de 240 ch et Scorpionissima de 280 ch)

Puissance : 240 ch - 280 ch

Couple : 345 Nm

0 à 100 km/h : 6,24 secondes - 5,85 secondes

Vitesse maxi : 200 km/h

Autonomie mixte WLTP : 332 km

Tarif : en attente de commercialisation

ELLES VONT ARRIVER



Cupra Raval

En ce moment les prototypes de la Cupra Raval circulent encore camouflés, mais on pourrait peut-être voir son visage avant la fin de l’année, la commercialisation de ce modèle étant prévue pour 2025. Utilisant la nouvelle base MEB Entry (ou MEB Small), dont disposeront également la Volkswagen ID.2 et sa version ID.GTI, la Cupra Raval disposera de roues avant motrices et d’un électromoteur de 226 ch. Sur le plan du style, la marque Cupra a déjà donné un aperçu de cette auto et précisé qu’elle mesurera 4,03 m de long.

Lancia Ypsilon HF

Pour Lancia c’est une nouvelle vie qui commence par l'arrivée la nouvelle génération de la Lancia Ypsilon qui vient d’être lancée. Alors que la marque vivotait en Italie avec un seul modèle (l’Ypsilon qui datait de 2011), Stellantis a décidé de lui donner les moyens pour vivre. Premier modèle de la marque en pleine relance, la nouvelle Ypsilon doit beaucoup à la Peugeot 208 dont elle reprend bon nombre d’éléments. Si la version électrique se dote d’un électromoteur de 156 ch, une version « HF » va voir le jour avec un électromoteur de 280 ch (une version de 240 ch devrait être aussi de la partie). Pour assurer la mise au point de l’Ypsilon de 280 ch (0 à 100 km/h en 5,8 secondes), Lancia s’est octroyé les services de Miki (Massimo) Biason qui a été Champion du monde des rallyes en 1988 et 1989 avec Lancia. Biason s’est également occupé d’une version destinée aux rallyes de l’Ypsilon (Ypsilon Rally 4 HF) qui dispose d’un moteur trois cylindres de 212 ch et quatre roues motrices. Si la version rallye réservée à de jeunes pilotes est déjà disponible au tarif de 74 500 €, pour la version civile et électrique il faudra patienter un peu puisque cette auto sera lancée au printemps 2025.

Volkswagen ID.GTI

Ceux qui ont eu la possibilité de se rendre sur le stand Volkswagen du dernier Mondial de l’automobile ont pu voir la Volkswagen ID.GTI. Enfin, il s’agissait de la Volkswagen ID.GTI Concept, un prototype qui préfigure la prochaine électrique survoltée de la marque de Wolfsburg. Utilisant la plateforme MEB Entry appelée aussi MEB Small, cette petite auto à cinq portes sera la version sportive de la future Volkswagen ID.2. Si cette dernière doit arriver sur le marché en 2026, la version GTI devrait patienter jusqu’en 2027 pour être commercialisée. À ce moment-là on devrait connaître toutes ses caractéristiques techniques. On a pour le moment une petite idée de sa puissance qui devrait dépasser les 220 ch.

ELLES POURRAIENT ARRIVER

DS 3 Racing

La DS 3 de DS Automobiles va être renouvelée en 2028. À cette occasion, la marque de luxe va revenir à ses premières amours et doter sa petite auto d’une carrosserie de citadine. Fini le style SUV, place à une voiture plus basse, moins lourde et plus aérodynamique qui devrait être dotée de cinq ouvrants (la première DS 3 n’en avait que trois). Cette auto utilisera la future plateforme STLA Small réservée aux modèles 100 % électriques. Elle devrait être disponible en versions 136 et 156 ch, mais pourrait bien relancer la dénomination Racing comme l’ancienne DS 3 qui existait en version Racing avec un bloc quatre cylindres 1.6 THP de plus de 200 ch, cette auto sera produite de 2010 à 2015 à 2 000 exemplaires. Pour la future DS 3 Racing électrique, DS Automobiles aura la possibilité de se tourner vers la Lancia Ypsilon HF afin de récupérer sa motorisation.

Opel Corsa GSE

L’Opel Corsa existe en version électrique et des modèles de cette auto participent depuis quatre ans à l’ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" qui voit des Opel Corsa Electric de 136 ch s’affronter dans huit épreuves de rallye en Europe. Pour les voitures sportives de sa gamme Opel a relancé l’an dernier l’appellation GSe (pour Grand Sport électrique), une appellation que les Commodore GS/E et Monza GSE ont utilisée, GSE voulait alors dire Grand Sport Einspritzung (Grand Sport Injection). Pour le moment, seuls les Opel Grandland et l’Opel Astra ont droit à l’appellation GSe. L’Opel Grandland GSe et l’Astra GSe disposent d’une motorisation hybride rechargeable de 300 ch (2 moteurs électriques) pour l’un 225 ch pour l’autre. Il est à peu près sûr que la prochaine génération d’Opel Corsa qui devrait arriver en 2026 existera en version GSe et celle-ci sera 100 % électrique. La marque à l’éclair pourra alors doter son Opel Corsa GSe d’un électromoteur de plus de 200 ch.

Smart #2 Brabus

La marque Smart qui est désormais en partie sous pavillon chinois (le groupe chinois Geely possède 50 % des parts et Daimler 50 %) envisage sérieusement de relancer une Smart Fortwo. Celle-ci serait bien sûr 100 % électrique, comme les Smart # 1, Smart #3 déjà commercialisé et le futur SUV Smart #5. La nouvelle Fortwo pourrait se nommer Smart #2 et serait biplace. Une plateforme inédite ECA (Electric Compact Architecture) est en cours de réalisation et la voiture pourrait être présentée en 2026. Smart chercherait encore des partenaires pour que cette auto ne coûte pas trop cher à produire et qu’elle soit viable financièrement. Renault partenaire de Geely (dans « Horse Powertrain Limited ») pourrait être de ceux-là, d’autant plus que la marque au losange a indiqué avoir un partenaire chinois pour sa future Twingo électrique. Si le projet Fortwo ou #2 arrivait à terme, il est fort probable comme pour la précédente génération de Fortwo, il existe une version Brabus qui sera à n’en pas douter une version survoltée.