Les petites sportives deviennent électriques !

Puisque sauf retournement de situation, il sera obligatoire de passer au tout électrique en 2035 pour les constructeurs qui commercialisent leurs autos sur le sol européen. Ceux-ci mettent une bonne part de leurs investissements dans l’automobile électrique, multipliant les modèles « zéro émission ». Priorité est donné à des SUV de toutes les tailles, mais les sportives ne sont pas oubliées. Parmi toutes ces nouveautés électriques, les petites sportives (qu’elles soient citadines, crossovers et même quelquefois SUV) vont être à l’honneur.

Ainsi sur le stand Alpine du dernier Mondial de l’auto, les visiteurs du salon pouvaient admirer le beau concept-car Alpine A390_β représentant le premier « SUV » électrique de la marque au « À fléché ». Mais ce n’était pas la seule vedette du stand Alpine puisqu’à ses côtés on pouvait admirer l’héritière de la R5 Alpine, l'Alpine A290. Un bolide électrique dont l’électromoteur puissant promet de belles performances et qui est à l'essai sur Caradisiac.

Des lettres mythiques synonymes de sportivité

GTI : trois lettres qui claquent et vont rendre très populaires certaines sportives dans les années soixante-dix et quatre-vingts. La Golf GTI arrive en 1975, tandis qu’en 1985 apparaît la Peugeot 205 GTI. Ces petites sportives (bien que soient des compactes, elles n’affichent que 3,70 m de long) vont rendre heureux des milliers de conducteurs sportifs qui pourront même s’illustrer en compétition. Et le sigle GTI va à nouveau orner en 2027, la calandre de la future ID.GTI.



Une catégorie qui s’étoffe de jour en jour

Sur sa route, la citadine électrique de Volkswagen trouvera donc l’Alpine A290, mais aussi de nouveaux modèles comme l’Abarth 600e dont l’électromoteur développe 240 ch ou 280 ch selon la version, cette auto se place aux côtés de l’Abarth 500e dont les 155 ch paraissent légers face au niveau de puissance élevé d’électriques plus jeunes qu’elle. Et l'on peut également mettre dans cette liste le SUV Alfa Romeo Junior Elettrica qui dans sa version Veloce dispose d'une puissance de 280 ch. Mais ce ne seront pas les seules concurrentes dans la catégorie de petites sportives électriques puisque quelques nouveautés s’avancent.

Des modèles inédits en attente



Parmi elles, on vient de découvrir les versions John Cooper Works des Mini Cooper et Mini Aceman. Des autos qui développent jusqu’à 258 ch et 371 km d’autonomie (355 km pour l'Aceman). Il y a aussi les futures Lancia Ypsilon HF et Cupra Raval qui revendiquent respectivement 280 ch pour l’une et 226 ch pour l’autre, mais ces voitures ne sont pas encore commercialisées. La catégorie des citadines électriques est en plein essor et d’autres nouveautés devraient apparaître dans les prochaines années.