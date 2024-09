Nouveaux modèles, modèles renouvelés ou abandonnés : tout savoir sur les projets des constructeurs.

LEXUS

Marque de luxe appartenant au groupe Toyota, Lexus doit suivre les directives de son propriétaire en ce qui concerne les nouveaux modèles et elle aussi va faire un gros effort dans l’électrique. Pour le moment, c’est le SUV RZ qui est le seul électrique de la marque et qui partage bon nombre d’éléments avec le Toyota bZ4X. Mais tout cela devrait changer rapidement et le concept-car LF-ZC (photo) donne un bon aperçu de la future grande berline qui devrait arriver en toute fin d’année 2025.

Cette grande berline deviendra le fer de lance de la marque et prendra sans doute la place des ES et LS puisque Lexus veut devenir une marque 100 % électrique en Europe, en 2030 et attendra 2035 pour l’être à l’échelle mondiale. Pour les modèles thermiques qui sont toujours en place, il faut noter que le SUV LBX, qui reprend la base du Toyota Yaris Cross, devient plus turbulent en version Morizo RR Concept de 305 ch. Il sera bientôt commercialisé au Japon, mais ne viendra peut-être pas en Europe. Lexus est aussi en train de finaliser un superbe coupé sportif à V8 biturbo qui sera décliné en bolide de course GT3.

LOTUS

S’il est une marque à qui le passage à l’électrique a réussi, c’est bien Lotus. Car si la Lotus Emira reste au catalogue du constructeur anglais, c’est la seule voiture à moteur thermique de la gamme. L’Emira est donc condamnée à disparaître (mais pas tout de suite, elle est apparue en 2021) car tous les autres modèles de chez Lotus sont électriques. Cet investissement électrique a permis à Lotus de multiplier ses ventes par trente entre 2022 et 2023 ! On parle ici de petits volumes puisque les ventes s’approchent des 7 000 exemplaires pour 2023, mais il convenait de souligner cette prouesse.

La Lotus Evija a été la première supercar électrique de la marque. Elle a été lancée en 2020 et maintenant que les 130 exemplaires sont presque tous livrés, sa mise en retraite est imminente. Reste donc dans la gamme Lotus, le SUV Eletre dont le carnet de commandes explose et la Lotus Emeya (photo) une GT quatre portes qui adopte les mêmes moteurs que l’Eletre (612 et 918 ch). Devrait arriver à maturité en 2025, le projet « Type 134 » qui préfigure un futur concurrent du Macan, tandis que l’héritière de la Lotus Elise qui se nomme pour le moment « Type 135 » connaît quelques problèmes. La faute à des batteries trop lourdes qui mettent à mal l’agilité du modèle. Celle qui aurait dû prêter sa plateforme à la future Alpine A110 électrique aura sans doute du retard, elle était prévue pour 2027 et devait ensuite, en devenant plus imposante, remplacer l’actuelle Emira. Il faudra sans doute attendre une ou deux années de plus pour la voir intégrer la gamme.

MASERATI

En 2023, la gamme Maserati a vu disparaître les Ghibli, Quattroporte et Levante. Cela fait un sacré trou dans l’offre de la marque au trident. Celle-ci poursuit cependant sa route avec le SUV Grecale qui existe en version électrique Folgore de 550 ch. Une motorisation électrique qui est également adoptée par les Maserati GranTurismo et GranCabrio, mais avec davantage de chevaux : 761 ch. Tandis que la Maserati MC20 qui se conjugue en coupé et roadster (MC20 Cielo) dispose de l’excellent V6 Nettuno 3.0 de 630 ch. La version électrique de ce modèle est d’ores et déjà prévue et devrait arriver en 2025. Pour le fun, Maserati a levé le voile dernièrement sur la Maserati GT2 Stradale (photo), un bolide de course pour la route qui récupère le moteur V6 Nettuno de la MC20 dont la puissance est portée à 640 ch soit dix chevaux supplémentaires. Enfin, deux nouveaux modèles Maserati sont déjà à l’étude, il s’agit du remplaçant du SUV Levante qui arrivera en 2027, tandis que la nouvelle Maserati Quattroporte arrivera en 2028. Signe des temps, ces deux modèles seront électriques. Ils bénéficieront de la nouvelle plateforme de Stellantis qui se nomme STLA Large.

MAZDA

Pour Mazda qui s’est associé à Toyota et Subaru afin de créer de nouvelles motorisations thermiques hybridées (Toyota fournissant les systèmes hybrides) le passage au tout électrique pour l’intégralité de la gamme attendra. D’ailleurs on note l’arrivée dans la gamme d’un grand modèle thermique, le SUV Mazda CX-80 (photo) disposant de sept places. Il adopte une motorisation hybride rechargeable et un moteur diesel. Pour Mazda, on le voit, le moteur thermique n’est donc pas mort et la future génération de Mazda MX-5 (l’actuelle a été légèrement restylée au printemps) disposera d’un moteur thermique sans doute avec un peu d’électrification. En ce qui concerne l’électrique, le seul modèle Mazda doté de cette technologie est le SUV Mazda MX-30. Et comme son autonomie est plus que limitée (200 km), Mazda lui a offert l’an dernier un prolongateur d’autonomie sous la forme d’un moteur rotatif de 75 ch qui alimente les batteries.

La firme de Hiroshima pense à l’avenir et à la future interdiction de vente des moteurs thermiques en Europe et vient de présenter au dernier Salon de Pékin, le concept-car Mazda Arata qui est un modèle électrique prometteur. Il s’agit d’un SUV familial avec un profil de coupé qui pourrait bien arriver en production sous cette forme dans quelques années. Autre concept-car, mais d’un tout autre genre, et là on reparle d’un moteur à essence, le concept-car Mazda Iconic SP du dernier Salon de Tokyo semble indiquer que la marque japonaise aimerait faire renaître une icône pour les conducteurs sportifs : la Mazda RX-7 à moteur rotatif Wankel.

MCLAREN

La marque anglaise McLaren propose des voitures d’exception. Dans la gamme qui est large on retrouve la McLaren Artura en coupé et Spider avec une motorisation V6 biturbo hybride de 700 ch, la McLaren 750S, là aussi en coupé et Spider avec un V8 biturbo de 750 ch et la McLaren GTS doté d’un V8 biturbo de 635 ch.

De ces superbes sportives d’exception la dernière-née est la McLaren Artura Spider (photo) qui est le bolide le plus abouti de la marque anglaise. Mais le meilleur est pour demain puisque la marque compte lancer prochainement sa nouvelle hypercar de plus de 1 000 ch grâce à un V8 hybride rechargeable. Pour l’électrique, McLaren y songe, mais ne veut pas que ses autos pèsent plus de deux tonnes. La marque préfère attendre l’arrivée de nouvelles batteries plus légères. Dans les cartons de la marque, il y a le projet d’une supercar électrique. Et le constructeur ne s’interdit pas d’avoir un jour un SUV dans la gamme histoire d’aller chatouiller le Purosangue de Ferrari, mais celui-ci devrait être plutôt hybride rechargeable que 100 % électrique.

MERCEDES

Pour la firme à l’étoile, l’heure de la réduction des gammes a sonné. Les Mercedes Classe A et Mercedes Classe B ne seront pas reconduites. C’est la nouvelle CLA qui va être disponible en électrique et en thermique qui servira d’entrée de gamme en 2025. Elle utilise une nouvelle plateforme qui servira de base technique aux nouveaux modèles Mercedes GLA et Mercedes GLB, tous deux prévus pour 2026. De plus, les modèles électriques EQA et EQB utiliseront cette même base technique. De nombreuses Mercedes sont récentes et devraient patienter avant de bénéficier d’un restylage. C’est le cas des voitures lancées en 2023 comme la famille de la Classe E, les CLE Coupé et Cabriolet (ce dernier vient d’arriver), AMG GT Coupé (la nouvelle GT 4 portes arrive), GLC Coupé. Même chose pour les modèles de 2022 dont le SL Roadster qui existe désormais en version Maybach, mais aussi les GLC, EQE SUV, EQS SUV. Toutes ces Mercedes devraient patienter encore une paire d’années avant de bénéficier d’un lifting.

Pas question d’attendre en revanche pour les SUV Mercedes GLE et GLS qui après un restylage en 2023 s’apprête à bénéficier d’un nouveau restylage pour la fin d’année ou 2025. Il faut les faire tenir le plus longtemps possible avant de les abandonner pour des modèles électriques. Quant à la Mercedes Classe C, ce sera sans doute l’an prochain qu’elle devrait bénéficier de petites retouches. À cette occasion, la version électrique de cette berline (Mercedes EQC) devrait faire son apparition. La Classe S quant à elle, ne sera restylée qu’en 2025 et pour ce qui est du restylage de la Mercedes EQS (photo), il est déjà d’actualité avec une batterie qui passe de 108,4 kWh à 118 kWh, l’autonomie grimpant jusqu’à 821 km sur un cycle WLTP. Enfin, le Mercedes Classe G qui a été lancé en 2018 vient de bénéficier d’un restylage léger et surtout accueille le Classe G électrique doté d’une calandre pleine qui se nomme G 580 EQ. Ce modèle dispose de quatre électromoteurs, un par roue, lui permettant de tourner sur lui-même (G-Turn).

MG MOTOR

La marque anglaise MG Motor propriété du géant chinois SAIC avait le vent en poupe avec ses modèles électriques à prix attractifs avant que le refus de donner le bonus écologique aux véhicules électriques produits en Chine ne lui coupe son élan. Mais chez MG Motor on sait rebondir, on l’a fait avec de substantielles remises sur les modèles électriques et maintenant la marque importe des modèles hybrides attrayants. C’est le cas de la MG3, une citadine hybride vendue moins de 20 000 €. Une version avec moteur essence encore plus abordable arrivera en 2025. Ce n’est pas fini puisque la nouvelle génération du SUV MG ZS arrive et place dans son compartiment moteur une nouvelle motorisation hybride provenant de la MG3, pour l’occasion il prend la dénomination MG ZS Hybrid+. Nouvelle génération également pour le SUV MG EHS qui va se doter encore d’une mécanique hybride rechargeable qui sera plus performante en proposant une autonomie de 100 km en électrique.

Attention, il y a encore du nouveau pour cette marque dont la commercialisation du cabriolet 100 % électrique s’approche. Ce modèle qui se nomme MG Cyberster (photo) devrait faire le bonheur des amoureux de la conduite sportive. Face à ce déluge de nouveautés, quelques modèles vont avoir à pâtir de la nouvelle norme GSR2 qui impose de nouveaux équipements de sécurité et vont quitter le catalogue du constructeur. Ainsi on devrait dire au revoir aux MG ZS essence, MG Marvell R, MG5, ce dernier modèle qui est un break électrique sera remplacé par une MG4 rallongée.

MINI

La marque Mini vient de dévoiler de nouveaux modèles, ce qui lui permet d’attendre plus tranquillement son passage au tout électrique. Les Mini électriques 3 portes sont déjà là elles se nomment Cooper E et SE et sont produites en Chine (la production devrait être localisée en Grande-Bretagne à partir de 2026). Tandis que les versions C & S qui sont des Mini thermiques sont produites à Oxford. On a découvert il y a peu de temps la nouvelle Mini cinq portes qui est l’ancienne génération qui a été modernisée. Elle ne sera pas disponible avec des motorisations électriques pour ne pas faire d’ombre à la nouvelle Mini Aceman électrique (photo), qui est dotée de cinq portes et affiche une allure de petit SUV (4,07 m de long). Il ne reste plus qu’à attendre la nouvelle Mini Cabriolet (actuelle génération retravaillée) qui ne sera disponible qu’en version thermique, elle devrait arriver en 2025.

Du côté du SUV Mini Countryman, c’est d’un tout nouveau modèle qu’il s’agit et d’un grand modèle puisqu’il mesure 4,44 mètres de long. Pour ne pas risquer de perdre un client, Mini l’a doté de motorisations thermiques associées à de l’hybridation légère en essence (C 170 ch, S 218 ch 4x4 et JCW 300 ch 4x4) et même en diesel (163 ch). Ce modèle est aussi disponible en deux versions électriques : E de 204 ch et SE de 313 ch avec transmission intégrale.

MITSUBISHI

C’est une renaissance pour Mitsubishi qui grâce à l’aide de son partenaire Renault peut disposer d’une nouvelle gamme de modèles. Si la Mitsubishi Space Star ne devrait pas passer la fin de l’année, la nouvelle Colt qui est une Renault Clio restylée et rebadgée commence sa carrière. Quant à l’ASX, il s’agit d’un Renault Captur rebadgé qui devrait bénéficier du restylage du Captur l’an prochain. Modèle en fin de carrière l’Eclipse Cross devrait laisser place à un nouveau modèle électrique, ce sera le Renault Scénic E-Tech qui s’y collera. Modèle spécifiquement Mitsubishi celui-là, l’Outlander hybride rechargeable (photo) va faire un retour dans la gamme du constructeur japonais, il sera dévoilé le 1er octobre prochain.

NISSAN

Chez Nissan, les restylages vont bon train avec celui du Nissan Juke et du Nissan Qashqai tandis que le Nissan X-Trail en profite pour revoir sa gamme. Les nouveautés, il faut les chercher du côté des véhicules électriques avec pour commencer l’arrivée d’une version sportive Nismo de 435 ch pour le Nissan Ariya. Autre nouveauté en entrée de gamme cette fois, la Nissan Micra qui va apparaître en 2025, elle devra beaucoup à la Renaut 5 E-Tech à qui elle empruntera : motorisations, plateforme et lieu de production. Cette même année devrait voir l’apparition de la nouvelle Leaf qui ne sera plus une berline, mais un crossover qui devrait reprendre les lignes du concept-car Chill-Out (photo). Pour les deux années suivantes, il devrait y avoir deux nouveautés d’importance, le Juke électrique qui ne condamnera pas pour autant le modèle thermique et ensuite viendra le tour du Nissan Qashqai électrique.

OPEL

Copiant ce que font les marques de l’ex-PSA, la marque à l’éclair propose des modèles reprenant les bases techniques des modèles de chez Citroën et Peugeot. C’est le cas de l’Opel Frontera (photo) qui remplace le Crossland et utilise l’ossature et les motorisations du nouveau Citroën C3 Aircross, tandis que le nouvel Opel Granland se sert du Peugeot 3008 comme base. Ces deux modèles existent désormais en version électrique tout comme la Corsa (restylée en 2023), l’Astra qui a intégré une variante électrique en 2023, l’Opel Mokka qui sera restylé en 2025. Tandis que les utilitaires, ludospaces ou transports de personnes (Combo, Zafira et Vivar) n’existent plus qu’en électrique.

Grâce à cet investissement dans l’électrique ou l’hybride la transition vers le tout électrique devrait être plus simple. Il est toutefois dommage qu’Opel ait été contraint d’arrêter le développement des futures Manta et Insignia électriques qui devaient coiffer la gamme. Cette décision brutale a, semble-t-il, été prise en raison du coûteux plan de développement des marques italiennes du groupe et en particulier l’augmentation de gamme d’Alfa Romeo et de Lancia.

PEUGEOT

Pour Peugeot, l’actualité est celle des SUV et crossovers. Ainsi chez Peugeot, on développe la famille du nouveau Peugeot 3008 avec l’arrivée de la motorisation hybride rechargeable de 195 ch. En plus de cet élargissement de gamme on fête également le lancement du nouveau Peugeot 5008 (photo) disponible en hybride, hybride rechargeable et électrique 210 ch, tandis que l’on attend une motorisation électrique pour le crossover Peugeot 408. Parmi les autres véhicules familiaux du Lion, le ludospace Peugeot Rifter se refait une beauté et remet un moteur diesel sous son capot. Déjà bien équipée en ce qui concerne les véhicules électriques, la marque au lion va encore augmenter l’offre électrique des E-3008 et E-5008 en 2025 avec l’arrivée de la motorisation grande autonomie de 230 ch et la version 4x4 de 320 ch. 2025 verra aussi le restylage de la 308 et l’arrivée sous son capot de l’hybride rechargeable de 195 ch. Cette même année on dira au revoir la Peugeot 508 qui n’aura, hélas, pas de remplaçante.

Pour l’année 2026, Peugeot mettra en route le nouveau design inspiré de celui du concept-car Inception. Ce nouveau style sera inauguré par la nouvelle Peugeot E-208 qui devrait également adopter le volant de type ovoïde vu dans l’Inception. La Peugeot 208 actuelle continuera sa route de manière à conserver une offre hybride à côté de l’E-208. Ce sera la même chose en 2027 pour le Peugeot 2008 qui va poursuivre sa carrière tout en accueillant la nouvelle génération du Peugeot E-2008. Enfin alors que l’on pensait que la nouvelle Peugeot E-308 ferait ses débuts en 2028, il semble que ce lancement soit reporté à 2029 afin d’être sûr qu’elle puisse adopter de nouvelles batteries solides dont on dit le plus grand bien.

PORSCHE

Porsche n’a pas peur du passage à l’électrique et si prépare depuis plusieurs années. Avec la famille des Porsche Taycan tout d’abord qui vient d’être restylée et accueille une berline Taycan Turbo GT qui développe jusqu’à 1 108 ch en Attack Mode ! La marque sportive lance aussi la commercialisation du nouveau Porsche Macan Electrique (tandis que le Macan thermique devrait rester au catalogue pendant quelque temps) et il prépare la venue pour 2025, des nouvelles Porsche 718 Cayman et Boxster 100 % électrique. Reste comme modèle à moteur thermique la Panamera qui a été renouvelée en 2023 et qui existe avec des motorisations hybrides, mais aussi le SUV Cayenne qui dispose de motorisations hybrides. Il a bénéficié d’un restylage en 2023, ce qui lui permettra d’accueillir plus tranquillement le Cayenne électrique qui se prépare pour 2026. Enfin, la Porsche 911 (photo) n’a pas encore dit son dernier mot et la version restylée accueille une inédite motorisation hybride (système T-Hybrid) de 541 ch pour la 911 Carrera GTS. Pour Porsche, il est clair que la 911 sera le dernier modèle à passer à une motorisation 100 % électrique.