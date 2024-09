Nouveaux modèles, modèles renouvelés ou abandonnés : tout savoir sur les projets des constructeurs.

DS AUTOMOBILES

On se pose beaucoup de questions chez DS Automobiles. Le 100 % électrique qui devait être la seule possibilité d’avenir de la marque de luxe française pourrait être repoussé pendant un temps. C’est pourquoi le futur crossover DS8 pourrait disposer aussi d’une motorisation hybride en plus de l’électrique. Une motorisation 100 % électrique qui sera disponible dès son lancement en 2025. Ce qui est sûr c’est que la version électrique de la DS 4 va être commercialisée très prochainement, mais les motorisations thermiques hybridées devraient rester au catalogue. Quant à la nouvelle génération du DS 7 prévue pour 2025 ou 2026, il n’est pas sûr qu’elle soit exclusivement électrique, une motorisation hybride, rechargeable ou non, pourrait subsister.

En ce qui concerne la future DS 3, on notera un retour en arrière pour son style. Si celle-ci a de grandes chances de n’être proposée qu’en électrique, son profil sera celui d’une citadine comme à ses débuts, mais avec une architecture cinq portes. Enfin, la DS 9 va quitter le catalogue du constructeur. À cause de ventes décevantes, la production cessera à la fin de 2024, le crossover DS 8 reprenant le rôle de fer de lance de la gamme. Enfin, qui dit DS Automobiles ne peut s’empêcher de penser à la « Reine de la route », la DS des origines. Chez DS Automobiles on y pense aussi, mais sans savoir comment faire renaître une pareille icône. Quoi qu’il en soit, le récent concept-car SM Tribute (photo) prouve que faire renaître une icône comme la SM semble être à la portée de la marque française, alors pourquoi pas la DS ?

FERRARI

Si la marque transalpine est toujours une marque où la sportivité est à l’honneur avec des moteurs thermiques puissants et mélodieux, cela ne l’empêche pas d’être en accord avec son temps. Les motorisations Ferrari cèdent à l’hybridation et il y a désormais un SUV (Ferrari Purosangue) dans la gamme du constructeur. Lorsque l’on pense à Ferrari, on pense aussi aux moteurs V12 qui ont contribué à la légende de la marque au cheval cabré. Le dernier V12 (de 830 ch) équipe la superbe Ferrari 12Cilindri (photo), remplaçante de la Ferrari 812 Superfast. Elle est proposée en coupé ou en Spider. Cette auto pourrait être la dernière Ferrari de série à recevoir une motorisation non électrifiée.

L’électrification sera d’ailleurs au programme de la prochaine Supercar hybride remplaçante de la Ferrari LaFerrari qui porte toujours le nom de code Ferrari F250. Cette auto qui pourrait se doter d’un V8 hybride ou d’un V6 hybride comme l’Hypercar victorieuse aux 24 Heures du Mans devrait être dévoilée avant la fin de cette année. Il faudra attendre quelques mois de plus pour découvrir l’inédite Ferrari 100 % électrique et savoir à quoi elle ressemblera, car pour le moment les tests de cette motorisation s’effectuent avec un SUV modifié, sans que cette carrosserie soit celle de la voiture définitive. Selon les dernières indiscrétions, la Ferrari électrique lancée en 2025 pourrait avoir le profil d’un coupé ou d’un crossover.

FIAT

La marque italienne membre du groupe Stellantis a du mal avec ses autos électriques dont les ventes n’atteignent pas les objectifs fixés. C’est particulièrement le cas avec la Fiat 500e, ainsi l’usine chargée de la produire est en chômage technique jusqu’à la mi-octobre. Malgré tout, la marque italienne conserve le moral et prévoit de lancer de nouveaux modèles électriques dans les prochaines années, mais aussi de doter sa Fiat 500e d’une motorisation hybride prochainement à l’image de celle qui équipe la Fiat 600e. Pour les modèles inédits qui arriveront bientôt, on peut citer la nouvelle Fiat Grande Panda (photo) qui se dote d’une motorisation électrique (avec un câble de recharge intégré), mais aussi d’une motorisation hybride. Voiture polyvalente, elle affiche une taille de 3,99 m, soit trente bons centimètres de plus que la Fiat Panda qui prend le nom de Pandina et reste dans la gamme du constructeur avec son petit moteur hybride de 70 ch.

Vers l’automne 2025 ce sera au tour d’un nouveau Fiat Multipla (un patronyme qui n'est pas encore officiel) d’apparaître sous la forme d’un SUV compact qui sera assemblé au Maroc et utilisera comme la Grande Panda, la plateforme Smart Car des Citroën C3 et C3 Aircross. Enfin en 2026, un SUV Fastback plus sportif devrait être dévoilé. Les modèles Fastback et le Multipla pousseront à la retraite la famille Tipo.

FORD

Pour ses futurs véhicules électriques, Ford s’est allié avec Volkswagen afin de réduire les coûts au maximum. Malgré cela, la marque à l’ovale a revu à la baisse ses investissements dans les véhicules à batteries, les clients ne se bousculant pas pour acheter des véhicules souvent très chers. La marque est néanmoins dans l’attente de l’arrivée du Ford Puma Gen-E qui pourrait être présenté bientôt. Elle a en revanche d’ores et déjà présenté deux modèles reprenant une base Volkswagen ID.4 : le nouvel Explorer électrique et l’héritière de la Ford Capri (photo). Celle-ci est désormais un crossover électrique au style sportif qui vient s’installer aux côtés de la Ford Mustang Mach-E qui a été lancée en 2020.

Ford n’en oublie pas pour autant ses modèles thermiques et si la Fiesta a disparu du catalogue (mais pourrait revenir dans une nouvelle génération électrique) et que la Focus s’apprête à prendre une retraite définitive en 2025, il reste des modèles emblématiques comme la nouvelle Ford Mustang ou le nouveau Ford Bronco. Des modèles qui restent fidèles aux moteurs thermiques malgré les gros malus qui les pénalisent. Présent aussi dans la gamme du constructeur américain, le Ford Kuga vient de bénéficier d’un important restylage et les nouveaux Ford Tourneo Courier, Tourneo Connect et Tourneo Custom. Ce dernier étant disponible avec des motorisations hybride rechargeable et électrique.

HONDA

Sans tambour ni trompette, Honda poursuit son chemin en dévoilant de nombreuses nouveautés. L’an dernier sont arrivés les nouveaux SUV ZR-V, CR-V et e-Ny1. Cette année on a découvert à Goodwood sous la forme d’un concept-car la nouvelle Honda Prelude (photo) qui est l’héritière de la Honda Prelude dont cinq générations ont été produites de 1978 à 2001. La nouvelle Prelude viendra en Europe et en France à partir de 2026 et disposera d’une motorisation hybride extrapolée de celle de la Honda Civic. Une Civic qui devrait être restylée en 2026, une séquence restylage qui concerne aussi le HR-V (le modèle déjà restylé au japon arrivera vraisemblablement chez nous en 2025) tandis que la petite Jazz deviendra une citadine électrique en 2027.

HYUNDAI

Le groupe Hyundai qui comprend les marques Hyundai, Kia et Genesis va faire très fort dans les voitures électriques les prochaines années. Le groupe coréen veut lancer trente véhicules électriques d’ici à 2030. Mais comme bon nombre de ses concurrents, cela ne l’empêchera pas de conserver quelques véhicules thermiques. Parmi les nouveaux modèles électriques, on connaît déjà le Hyundai Inster (photo) qui est extrapolé du Hyundai Casper thermique vendu en Corée. Ce concurrent des Citroën Ë-C3 et Dacia Spring est attendu chez nous pour le début 2025. En 2025, on aura droit aussi au gros SUV électrique Hyundai Ioniq 7 doté de sept places (cousin du Kia EV7).

Parmi les nouveautés thermiques, les SUV Bayon et Tucson viennent d’être restylés, tandis que le gros SUV Santa Fe est un nouveau modèle au style modernisé, mais qui conserve ses motorisations hybrides en deux et quatre roues motrices. Les berlines Hyundai i10 et Hyundai i20 pourraient quant à elles poursuivre leur carrière avec au passage un nouveau restylage pour rester en forme, les i10 et i20 y ont eu droit en 2023. Quant à la i30 qui vient de bénéficier d’un lifting, elle devrait être renouvelée peu de temps après la Kia Ceed, dont la nouvelle génération est prévue pour 2026.

JAGUAR

La politique de Jaguar est claire, mais risquée, à partir de l’an prochain la marque ne veut vendre que des véhicules électriques et ne se concentrer que sur deux types de carrosserie : coupé et berline. Elle veut redevenir une marque à faible volume de production, mais à forte valeur ajoutée et refaire avec les nouveaux modèles le coup de la Jaguar XJ-S ou de la Jaguar Type-E. Premier modèle électrique d’avenir, une GT à quatre portes qui devrait être présentée à la fin de l’année. Les autres voitures de la marque n’étant plus disponibles que sur stock, dont le beau coupé F-Type (photo), on peut s’attendre à une année 2025 difficile pour Jaguar.

JEEP

Pour la marque américaine spécialiste du tout-terrain, le passage au tout électrique est acté pour 2030. Les prochains modèles ont donc toutes les chances d’être électriques… mais avec de l’hybridation pour certains. Ainsi le Jeep Avenger qui ne devait être disponible qu'avec une seule motorisation électrique pour le marché français, et depuis 2023 également équipé d'un moteur essence de 100 ch. De plus, la version 4x4 (pardon 4Xe) qui s’approche sera hybride, avec un bloc électrique associé au moteur thermique à l’avant et un autre à l’arrière. Autre hybride, le Jeep Grand Cherokee 4xe est à nouveau disponible en concession. Le Renegade quant à lui qui existe en électrique aux USA devrait attendre 2026 voire 2027 pour être renouvelé et être disponible avec une motorisation électrique positionnée sur la nouvelle plateforme « STLA Small ».

De nouveaux modèles 100 % électriques vont cependant apparaître prochainement, ce sera le cas du grand SUV Jeep Wagoneer S (photo) au coeur électrique de 600 ch qui débarquera tout droit des USA en 2025. On attend toujours le Jeep Recon, une sorte de Wrangler électrique, dont l’arrivée en Europe devrait être précisée bientôt. Quant au Jeep Compass qui a déjà sept années au compteur, il devrait être renouvelé à la fin de 2024 avec un lancement commercial en 2025, il sera disponible en électrique, mais aussi en hybride et hybride rechargeable.

KIA

Accélération électrique pour la marque coréenne qui va présenter quatre nouveaux modèles électriques qui s’ajouteront aux E-Soul, Niro EV, EV6 & EV6 GT (qui viennent d’être restylés) et EV9. Ces nouveaux modèles électriques arriveront dans un laps de temps assez court. On verra ainsi arriver le Kia EV3 (photo) en 2025. La même année viendra aussi l’EV2 qui sera le modèle le plus accessible de la marque (moins de 25 000 €) et l’EV4 une berline compacte (elle devrait être lancée en mars 2025 en Corée et arriver chez nous au cours du second semestre 2025).

Face à cette déferlante de modèles électriques, les modèles thermiques tremblent, mais Kia ne les oublie pas pour autant. Ainsi on a vu l’an dernier apparaître le Sorento restylé, tandis que le Kia Sportage va bénéficier d’un restylage prochainement. La petite Picanto a reçu aussi un beau lifting dernièrement, les Kia Rio et Stonic devraient aussi être restylées tandis que la Ceed sera renouvelée en 2026. À cette occasion Kia pourrait revoir à la baisse le nombre de carrosseries de cette compacte.

LAMBORGHINI

Très peu de modèles dans la gamme Lamborghini, mais que d’émotions lorsque l’on met en route leur moteur. Si le V12 non hybridé a disparu du catalogue de la marque en équipant deux modèles uniques dérivés de l’Aventador (Invencible et Auténtica), il reste de belles pièces mécaniques dans le catalogue du constructeur italien. À commencer par le tout nouveau V8 biturbo hybride qui équipe la nouvelle Lamborghini Temerario (photo).

La remplaçante de l’Huracán voit son « moulin » capable de grimper jusqu’à 10 000 tr/mn pour une puissance de 800 ch et les trois moteurs électriques qui y sont associés permettent d’atteindre les 920 ch. La Revuelto, remplaçante de l’Aventador n’est pas en reste avec son V12 hybridé d’une puissance totale de 1 015 ch. Quant au SUV Urus grâce à son récent restylage, il adopte lui aussi une motorisation hybride (V8 biturbo hybride de 800 ch) et se nomme désormais Urus SE. Commercialisé en 2025, ce SUV quittera la scène en 2029 lorsque son remplaçant entièrement électrique arrivera.

LANCIA

Avec la nouvelle Lancia Ypsilon électrique la marque italienne Lancia renaît. D'autant plus, qu'une version sportive de l'Ypsilon est prévue, elle se nomme Ypsilon HF (photo) et au lieu lieu des 240 ch prévus au départ atteindra finalement les 280 ch ! Cette version survoltée arrivera en 2025. Si Lancia promeut l'électrique, la marque ne laisse pas de côté l'hybride puisque l'Ypsilon s'équipe d'une motorisation hybride de 100 ch en Italie, une motorisaton qui devrait arriver bientôt chez nous. Pour le futur, Lancia va élargir sa gamme et intégrer deux autres modèles au cours des prochaines années. Ce sera une grande berline nommée Lancia Gamma en 2026 puis une berline compacte qui reprendra le célèbre nom de Lancia Delta.

LAND ROVER

Depuis 2023, Jaguar et Land Rover, propriétés de l’Indien Tata, sont divisées en quatre sous-marques distinctes au sein du groupe JLR. Pour Land Rover il s’agit des marques Defender, Discovery et Range Rover. Cela ne change pas grand-chose au final puisque le badge Land Rover figure toujours sur les trois familles de modèles. Ce qui change en revanche c’est le passage au tout électrique de la marque. Et l’on commence dès 2025 avec un Range Rover électrique (photo) qui poursuit ses essais de mise au point.

Viendront ensuite cinq autres modèles électriques qui seront partagés entre Jaguar et les trois divisions de Land Rover. Si le Range Rover Electric va disposer de la même base que le Range Rover thermique, les modèles suivants (dont un Velar électrique dont le prototype camouflé a été surpris en pleine séance d’essai) devraient bénéficier d’une nouvelle plateforme qui sera l’œuvre du chinois Chery. Ce dernier fournira la plateforme E0X qui est destinée à des modèles électriques ou hybrides. La gamme du constructeur anglais étant assez ancienne sauf pour les Defender (2020) Range Rover (2021) et Range Rover Sport (2022), le passage à l’électrique pourrait se faire assez rapidement pour tous les modèles.

LEAPMOTOR

Coup de théâtre chez les constructeurs européens qui luttent contre l’invasion des voitures électriques chinoises en Europe, Stellantis s’associe avec LeapMotor afin de créer la coentreprise Leapmotor International chargée de vendre les voitures électriques chinoises chez certains distributeurs multimarques du groupe franco-italo-américain. Ça ne rigole plus, et Stellantis et LeapMotor prévoient même d’assembler des modèles LeapMotor dans les usines Stellantis en Europe avec des composants venus de Chine afin de pratiquer des prix compétitifs. Outre la petite LeapMotor T03 qui va évoluer et pourrait être assemblée dans l’usine polonaise de Tychy, il y aura aussi un SUV familial LeapMotor C10 dont un imposant effectif a été expédié depuis la Chine (photo).

Quatre autres modèles sont d’ores et déjà en projet avec un SUV rival du Renault Scénic E-Tech Electric, il arriverait vers la fin de 2025. Une berline compacte électrique devrait également voir le jour en 2026, puis ce sera au tour d’une citadine et d’un SUV urbain d’apparaître en 2027. Assemblés en Europe, tous ces véhicules pourraient échapper aux taxes européennes qui commencent à pénaliser les voitures venues de Chine.