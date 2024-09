Nouveaux modèles, modèles renouvelés ou abandonnés : tout savoir sur les projets des constructeurs.

ABARTH

La gamme est réduite pour le moment à l’Abarth 500e qui existe aussi en version cabriolet, mais le petit constructeur prépare activement l’arrivée de l’Abarth 600e (photo), l’Abarth de série la plus puissante de tous les temps avec sa motorisation électrique de 240 ch. Elle devrait être disponible au catalogue du constructeur transalpin vers la fin de l’année.

ALFA ROMEO

Chez Alfa, c’est l’Alfa Romeo Junior (photo) qui fait la une de l’actualité. Ce petit SUV vient aux côtés de ses grands frères, le Tonale qui est arrivé en 2022 et le Stelvio qui devrait être renouvelé en 2026. Un plus grand SUV électrique devrait son apparition en 2027 et renforcer la gamme du constructeur transalpin. Si en ce qui concerne les berlines, on évoque toujours la possibilité d’un retour de la Giuletta, mais dans une version électrique en 2027, c’est l’Alfa Romeo Giulia qui à la priorité et devrait être renouvelée à la fin de l’année prochaine.

ALPINE

Ce n’est un secret pour personne, la marque au « A fléché » s’apprête à passer au tout électrique. La première voiture sur batterie est connue, il s’agit de l’Alpine A290 qui sera en concession vers la fin de l’année, tandis que la marque va présenter au Mondial le concept-car de son premier crossover de taille compacte qui se nommera Alpine A390. Ce modèle poursuit actuellement ses essais en étant très camouflé (photo).

Deux autres SUV (A490 et A590 ?) plus grands devraient suivre d’ici à 2028 tandis que l’héritière de l’A310 est déjà prévue pour 2028. Cette dernière affichera un profil de coupé quatre portes, à l’inverse de la future A110 électrique (il y aura peut-être un cabriolet sur cette base) toujours à deux portes. Celle-ci arrivant en 2026 devrait pousser l’actuelle A110 (thermique) à la retraite.

ASTON MARTIN

Pour la marque anglaise, le passage à l’électrique se fera vraisemblablement par un SUV du même type que l’Aston Martin DBX. Un Aston Martin DBX dont le système d’infodivertissement vient d’être revu pour se mettre au diapason de la nouvelle Aston Martin DB12. Aston en a profité pour revoir le mobilier intérieur du modèle qui se nomme désormais DBX707 et dispose du V8 biturbo de 707 ch et 900 Nm de couple. L’Aston Martin DB12 est récente, la Walkyrie aussi, quant à la Valhalla hybride de 1 012 ch, elle arrive seulement.

2024 est une grande année pour Aston Martin qui a renouvelé aussi la Vantage qui affiche une allure plus musclée. Elle conserve son V8 qui développe désormais 665 ch, tandis que l'Aston Martin Vanquish (photo) qui succède à la DBS Superleggera dispose d’un V12 qui développe la bagatelle de 835 ch et 1 000 Nm de couple ! Toutes ces autos animées par des moteurs thermiques vont poursuivre leur carrière pendant de longues années tandis qu’Aston devrait aussi poursuivre la création de modèles spécifiques pour des amateurs fortunés, comme la série ultra-limitée de la Valour ou bien encore la Valiant à cœur de V12 5.2 de 745 ch.

AUDI

Dans la gamme pléthorique de la marque aux anneaux, il est parfois difficile de s’y retrouver. Afin de permettre une meilleure lisibilité, Audi a décidé de greffer des chiffres pairs aux véhicules électriques, tandis que les véhicules thermiques ont droit aux chiffres impairs. C’est ainsi que la nouvelle Audi A5 qui est la remplaçante des A4 et A5 arrive en concession bientôt, que l’A7 qui remplace les A6 et A7 sera disponible en version Sportback et break (Avant), tandis que la future A8 deviendra électrique en 2026.

En entrée de gamme, l’Audi A1 est condamnée à disparaître et l’Audi A3 qui vient d’être restylée aura comme remplaçante un modèle électrique en 2027. Du côté des SUV, on vient de découvrir la nouvelle mouture de l’Audi Q5 (photo) et l’on découvrira le nouvel Audi Q3 l’an prochain. Le remplaçant de l’Audi Q2 quant à lui, deviendra électrique et son arrivée est prévue en 2026. Les gros SUV ne sont pas en reste puisque l’Audi Q7 qui a été restylé une deuxième fois cette année aura un successeur en 2025, tandis que l’Audi Q8 après le restylage de 2023 devrait jouer les prolongations pendant quelques années avant d’être remplacé et changer de nom puisque thermique. Le Q8 e-tron qui est l’ancien Audi e-tron (pas facile à suivre) connaît quelques difficultés avec des ventes en berne au point qu’Audi envisage de fermer l’usine en Belgique qui le produit. La production serait relocalisée au Mexique, le marché américain étant plus porteur pour ce genre de produit. En ce qui concerne les sportives on aura une pensée émue pour l’Audi R8 qui après la TT, vient de tirer sa révérence, laissant seule l’Audi e-tron GT qui vient de bénéficier d’un restylage et reçoit une motorisation de 925 ch !

BENTLEY

Les normes environnementales semblaient n’avoir que peu de prise sur les voitures haut de gamme telles que celles que propose la marque anglaise Bentley. Et pourtant, la nouvelle génération de Continental GT Speed et sa variante GTC cabriolet (photo) disposent d’un nouveau V8 hybride rechargeable qui échappe au malus et peut rouler 81 km en mode électrique. Qu’on se rassure la puissance et toujours là et avec 782 ch et 1 000 Nm de couple. C’est la même motorisation qui équipe la nouvelle Bentley Fling Spur qui est une évolution de sa devancière (seules les prises d’air frontales ont été retravaillées).

Quant à la Bentley Batur qui existe depuis peu en cabriolet (Batur Convertible), il s’agit d’une série très limitée à 18 exemplaires pour le coupé et 16 pour le cabriolet. Enfin, en ce qui concerne le Bentley Bentayga, star des ventes de Bentley, il devrait être renouvelé en 2026 au moment où arrivera dans la gamme la première voiture 100 % électrique.

BMW

Il y a de quoi faire dans la gamme du constructeur munichois qui vient de présenter une belle évolution de sa BMW Série 1, au point qu’il l’a fait passer pour un nouveau modèle alors qu’il s’agit d’un restylage. Pour la Série 2 Gran Coupé, ce sera l’an prochain que l’on découvrira son restylage (des prototypes circulent encore camouflés). Commercialisée depuis juillet, la Série 3 restylée va rester au catalogue jusqu’à la fin 2026 (début 2027 pour le break Touring) tandis que les Série 5 et 7 qui sont encore assez récentes patienteront jusqu’en 2027 pour l’une et 2026 pour l’autre pour bénéficier d’un lifting.

Chez les SUV frappés de l’Hélice on note l’apparition du nouveau BMW X3 (photo) tandis que sa version électrique iX3 inaugurera la plateforme Neue Klasse à l’été 2025. Le gros SUV iX sera restylé vers la même époque tandis qu’à la fin 2025 devrait apparaître la nouvelle génération de X4. Les nouveaux X5 et iX5 apparaîtront quant à eux en 2026 (ils utiliseront la plateforme CLAR). Cette année-là, on verra également apparaître la nouvelle BMW Série 3 et son homologue électrique i3 produite quant à elle sur la plateforme Neue Klasse tout comme le futur iX4. Une base qui servira aussi au futur BMW iX1 en 2027. En revanche, le remplaçant du BMW X7 et l’électrique iX7, seront basés tous deux sur une base multi-énergies.

BYD

Le constructeur chinois BYD (pour Build Your Dreams) se dote d’une gamme complète dans notre pays avec ses voitures électriques, on trouve ainsi sur le site du constructeur, l’Atto 3 qui est un crossover compact, la berline compacte Dolphin, la Han qui est une grande berline de 4,99 m de long qui pourrait être disponible bientôt en hybride rechargeable chez nous. Il y a aussi les grands SUV Tang et BYD Seal U et une autre grande berline Seal (3,80 m de long) qui vient de recevoir d’importantes améliorations en Chine. Devrait arriver chez nous en l’année prochaine le SUV urbain Atto 2, concurrent des Peugeot E-2008 et Jeep Avenger.

Confrontée à la hausse des taxes sur les véhicules électriques importés, BYD devrait lancer prochainement des véhicules hybrides rechargeables. Ils sont au nombre de trois, et pourraient être les mêmes modèles que ceux vendus en Chine, à savoir mes Berlines 06 et 07, mais aussi un grand SUV qui se nomme BYD Song L. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. En attendant, il existe déjà un hybride rechargeable dans le catalogue BYD, il s’agit du SUV familial BYD Seal U DM-i (photo) qui peut atteindre les 1 080 km d’autonomie en cycle mixte WLTP. Enfin, pour concrétiser le mieux possible ses projets européens et éviter à l’avenir les taxes, BYD investit dans une usine de production en Hongrie.

CADILLAC

La marque américaine de luxe Cadillac est revenue dernièrement en France avec un seul SUV électrique de grande taille, le Cadillac Lyriq. Ce modèle luxueux de 5 mètres de long devrait être épaulé dans le courant de l’année 2025 par le Cadillac Optiq (photo), un autre SUV électrique qui lui, a été spécialement conçu pour le continent européen.

CHEVROLET

Depuis que Chevrolet s’est éloigné de l’Europe, seule la Chevrolet Corvette reste en vente en France. La Corvette C8 Stingray existe en version coupé et cabriolet, toutes deux équipées d’un V8 de 482 ch. On ne sait pas encore si la version surpuissante ZR1 (photo) de 1 187 ch et 1 123 Nm de couple sans aucune aide électrique sera un jour importée chez nous.

On n’a aucune nouvelle également de la possible importation de la première Chevrolet Corvette hybride, la Corvette E-Ray au V8 hybridé de 655 ch qui peut rouler en électrique sur de courtes distances à 72 km/h maxi. Et peut-être aurons-nous la possibilité de nous extasier sur la Chevrolet Corvette Zora qui conjugue à la fois le V8 5.5 de la ZR1 et un moteur électrique emprunté à la Corvette E-Ray ? Quant à la future Corvette électrique, elle est encore dans les cartons et pourrait prendre la forme d’un… SUV.

CITROËN

Chez Citroën après le lancement de la nouvelle Citroën C3 qui existe aussi en électrique Citroën Ë-C3, c’est au tour du SUV Citroën C3 Aircross de changer de génération et de disposer d’une possibilité de transport de 7 places. Ce transport familial est uniquement possible avec les moteurs thermiques, la version électrique, du fait de l’encombrement de la batterie n’y ayant pas droit. Pour la Citroën C4, le restylage est prévu pour le printemps prochain avec une présentation en avant-première au Mondial de l’auto, tandis qu’un nouveau SUV Citroën C5 Aircross apparaîtra vers la mi-2025. Ce dernier devrait être suivi d’un modèle à sept places, façon Peugeot 5008 en 2026, ces deux modèles seront aussi disponibles en version électrique.

Pour le reste de la gamme, c’est un peu plus flou, la petite électrique Ami devrait poursuivre sa carrière tout comme la Citroën C5 X qui devrait bénéficier d’un restylage en 2026. Enfin, les voitures à moteur thermique de chez Citroën vont rester au catalogue bien après 2035, car la marque est mondiale. Ainsi en Inde elle a présenté dernièrement un SUV coupé, le Citroën Basalt (photo) que l’on verrait bien dans nos rues. Hélas, même si les nouvelles C3 et C3 Aircross sont des modèles indiens à la base, le Basalt ne sera pas pour nous. Dommage, on l’aurait bien vu affronter le Renault Arkana.

CUPRA

La petite marque qui monte se nomme Cupra et parce qu’elle a une rentabilité plus importante que sa maison mère Seat, elle lui fait de l’ombre. Afin de se démarquer le plus possible de Seat, Cupra a revu ses Cupra Formentor et Cupra León pour leur offrir un nouveau visage. Celui-ci affiche un air de ressemblance avec les nouveaux SUV Tavascan (SUV coupé électrique produit en Chine) et le Terramar (photo), un SUV familial cousin du Volkswagen Tiguan. L’arrivée du Terramar va pousser le Cupra Ateca à la retraite. Pour la Cupra Born (qui existe désormais en version VZ) ce sera en 2025 que le restylage apparaîtra. On fêtera ensuite l’arrivée d’autres modèles inédits.

Ainsi l’an prochain on découvrira la version de série de la citadine électrique Cupra Raval qui sera commercialisée au début de 2026. Déclinée de cette citadine, une version SUV apparaîtra sans doute en 2027. Enfin, un SUV électrique qui reprendra la nouvelle plateforme SSP du groupe Volkswagen viendra remplacer le Formentor, mais ça ne sera pas avant 2029. Un grand SUV électrique est également prévu, mais il ne devrait pas venir en Europe et sera réservé aux marchés nord-américains.

DACIA

Pour Dacia qui dispose d’une gamme moderne et relativement récente, l’actualité du moment c’est l’arrivée du Duster 3 (photo), il fait la une des gazettes avec la petite électrique Spring qui a subi une profonde refonte au niveau de ses lignes. Le Dacia Duster 3 monte en gamme et devrait voir sa gamme de motorisation modifiée à partir de 2026. Ainsi, le 1.2 TCe pourra fonctionner au GPL et remplacera l’actuel 1.0 Eco-G 100, mais il pourra aussi être associé à une boîte automatique ou recevoir de l’hybridation légère. Fin 2025, une nouvelle version 4 roues motrices viendra enrichir la gamme avec un moteur électrique entraînant les roues arrière.

Ces nouvelles motorisations devraient apparaître sous le capot du SUV Dacia Bigster (il sera présenté au Mondial) dès son arrivée en 2025. Ce modèle qui ne sera qu’à cinq places mesurera 4,60 m environ. Un SUV coupé est aussi dans les cartons, il reprendrait la base du Dacia Bigster dès 2025. Ce SUV serait orné du Losange pour le marché sud-américain, mais il se pourrait bien qu’il puisse arriver en Europe chez Dacia, à moins que Renault ne s’en serve pour remplacer le Renault Arkana qui devrait disparaître. Plus tard ce sera au tour du renouvellement de la Sandero par un modèle qui existera avec des motorisations thermiques électrifiées et aussi en version 100 % électrique. Les autres modèles thermiques lors de leur renouvellement devraient disposer d’au moins une version électrique avant que n’arrive la date butoir de 2035 qui obligera Dacia à ne garder que des voitures électriques dans sa gamme.