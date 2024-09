Nouveaux modèles, modèles renouvelés ou abandonnés : tout savoir sur les projets des constructeurs.

Jamais depuis les débuts de l’automobile ou à la suite des graves crises pétrolières, l’avenir de l’automobile n’avait paru aussi incertain. L’automobile n'est pas pour autant condamnée à disparaître, mais en décidant d’arrêter la vente de véhicules neufs à moteur thermique à partir de 2035, l’Europe a enclenché un changement radical de politique industrielle qui perturbe bien des constructeurs.

Le passage à l’électrique se fera tôt ou tard, mais cela entraîne des perturbations chez les constructeurs européens qui se voient également malmenés par les constructeurs chinois. De plus, ils sont obligés d’investir massivement dans l’électrique alors que les ventes de ces modèles stagnent et qu'ils se retrouvent à envisager des restructurations importantes au sein de leurs usines afin de maintenir la rentabilité.

Restructurations en vue en Allemagne ?



Ainsi certains projets sont remis à plus tard. C’est le cas de constructeurs qui ont massivement misé sur l’électrique et qui avec la baisse des ventes se mettent à temporiser. On met aussi au chômage partiel les ouvriers d’usines de production par manque de demande (arrêt de la production de la Fiat 500e à Mirafiori jusqu’au 15 octobre) et que l’on envisage de fermer des usines et cela même dans un pays comme l’Allemagne où Volkswagen (qui produit sur place les Golf, Tiguan, ID.3, ID.4) indique dans un document interne transmis à l’AFP : « la situation est extrêmement tendue et ne peut être résolue par de simples mesures de réduction des coûts ».

Plusieurs milliards d’amendes pour les constructeurs

En plus de ce passage à l’électrique les constructeurs ont aussi à faire face à de grosses amendes, on parle de 15 milliards pour 2025. Ceci en raison du non-respect des normes d’émissions de CO2 en Europe dû au fait qu’ils ne vendent pas assez de véhicules électriques (un véhicule électrique permettant de compenser les rejets de CO2 de quatre véhicules thermiques). Cela pourrait entraîner selon Luca de Meo (directeur général du Groupe Renault et président de l’association des constructeurs européens, l'ACEA) une réduction de la production d’automobiles de 2,5 millions de véhicules pour ne pas être sanctionné. Bien sûr dans ce cas, c’est la production des véhicules thermiques qui sera en grande partie impactée.

Sans ventes importantes de véhicules électriques, point de salut

Luca de Meo en tant que représentant de l’ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles) plaide pour un report de deux ans de la réglementation CAFE sur les émissions de CO2 pour 2025. Mais en Europe, tout le monde n’est pas d’accord. Ainsi le groupe Stellantis qui ne fait plus partie de l’ACEA (et qui s’est associé à LeapMotor pour vendre ses voitures chinoises en Europe) par la voix de son CEO, Carlos Tavares, annonce qu’il serait « surréaliste de changer maintenant les règles ». Toujours est-il que sans les ventes importantes des actuels et nouveaux modèles électriques comme les Citroën Ë-C3 et Ë-C3 Aircross, Fiat 600e, Opel Frontera Electric, Peugeot E-3008, Renaut R5 E-Tech Electric, Renault R4 E-Tech Electric, Skoda Epiq, Volkswagen ID.7, l’avenir ne sera pas forcément rose pour les constructeurs européens. Même si l’Union européenne peut autoriser après 2035 (c’est une cause défendue par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne) la vente de véhicules thermiques fonctionnant aux carburants de synthèse. Rappelons que le passage au tout électrique n’étant pas prévu partout dans le monde, les marques européennes vendront toujours hors d’Europe (Chine et USA par exemple) leurs véhicules thermiques.

Devant les modifications que doivent faire les constructeurs d’ici à 2035, il était bon de faire le point sur les projets des constructeurs dans les années qui viennent. Vous trouverez ainsi dans ce dossier une analyse détaillée de ce qu'il devrait se passer au sein des gammes des constructeurs automobiles qui commercialisent leurs modèles sur le sol européen.