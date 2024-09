Nouveaux modèles, modèles renouvelés ou abandonnés : tout savoir sur les projets des constructeurs.

RENAULT

La Renaulution suit son cours à un rythme effréné et cela s’accompagne de grincements de dents parmi les véhicules thermiques condamnés à disparaître. C’est déjà le cas de la Renault Mégane et de sa version break (Estate) dont la production s’est arrêtée en avril. Ce sera aussi le cas du Renault Arkana qui fera ses derniers tours de piste en 2025 (il pourrait être remplacé par un modèle sur base de Dacia Bigster mais pas forcément pour le marché européen). Quoi qu’il en soit, les modèles thermiques sont à l’honneur chez Renault avec le tout nouveau Renault Symbioz, le Renault Rafale dont ce sont les débuts de sa commercialisation et qui accueille une version 4x4 de 300 ch (photo), la Clio et le Captur qui viennent d’être restylés. L’année prochaine, il y aura aussi plein de restylages de prévus avec ceux des Mégane E-Tech, Austral et Espace.

Mais on ne peut passer sous silence les principales stars du plan Renaulution, la R5 E-tech qui vient d’être lancé, la R4 E-Tech dont la version de série sera l’une des stars du Mondial et qui sera commercialisée en 2025 et la petite Twingo électrique que l’on a vue jusqu’à présent que sous la forme d’un concept-car très réussi. Si tout va bien, elle pourrait prendre son envol en 2026. Viendront ensuite les Renault Clio et Renault Captur de nouvelle génération qui resteraient encore avec des moteurs thermiques hybridés, il n’est pas sûr qu’une version 100 % électrique de ces modèles soit programmée, car ce sont aux R5 et R4 E-Tech d’assurer cette fonction. Enfin, le concept-car R17 Electric Restomod qui va être présent sur le stand Renault au Mondial et qui illustre l’ouverture de ce dossier n’aura pas la chance, à l’inverse des R4 et R5, de devenir modèle de série. Il restera un bel objet de salon.

ROLLS-ROYCE

La marque anglaise prévoit de passer au tout électrique en 2030. Et pour s’y entraîner, elle a commercialisé la Rolls-Royce Spectre (photo) l’an dernier. Il s’agit d’un coupé de 5,47 mètres de long qui pèse près de trois tonnes et qui se dote de deux moteurs électriques de 584 ch. L’autonomie annoncée est de 530 km. À ses côtés on trouve des véhicules thermiques, dont « l’entrée de gamme Ghost » dotée d’un V12 de 571 ch, elle devrait être restylée l’an prochain. La Phantom, restylée en 2022 dispose également du V12 de 571 ch, tandis que le SUV Cullinan qui sera restylé en 2025 est également disponible avec le même bloc.

SEAT

On a un peu de peine à savoir de quoi l’avenir sera fait pour la marque Seat. Néanmoins la marque espagnole devrait continuer à produire des autos. Pour le moment on pare au plus pressé avec des restylages comme celui de la Seat León (photo) qui s’avère limité au niveau du style. Cependant, la berline compacte et le break (Sportstourer) en profitent pour adopter de nouvelles aides à la conduite et un quatre cylindres 1.5 TSI de 115 ch remplace le trois cylindres 1.0 TSI de 100 ch.

Plus tard, ces autos recevront l’aide d’une motorisation hybride rechargeable eHybrid de 204 ch. Le SUV Seat Ateca devrait aussi bénéficier d’un second restylage avant la fin de l’année afin de durer le plus longtemps possible puis en 2025 ce sera au tour des Ibiza et Arona de connaître le même sort. Pour le futur, on évoque la possibilité d’une voiture électrique à bas prix dans la gamme du constructeur espagnol qui souffre de la montée en gamme de la marque Cupra.

SKODA

La marque tchèque vient de nous présenter les premiers sketchs de son nouveau SUV électrique, le Skoda Elroq (photo), un SUV électrique qui deviendra le remplaçant du Karoq. Il viendra prendre place aux côtés des Skoda Enyaq et Skoda Enyaq Coupé (dont le restylage est prévu pour 2025) qui constitue pour le moment la seule offre électrique de Skoda. Toujours dans le domaine des électriques tchèques, un plus petit SUV nommé Skoda Epiq viendra en 2025 renforcer cette offre en proposant des tarifs attractifs (moins de 25 000 €). Il y aura aussi un break (Combi) surélevé puis un grand SUV électrique dont le style s’inspirera de celui du concept-car Vision 7S.

Cette nouvelle offre électrique ne devrait pas dans un premier temps perturber l’offre thermique du constructeur. Ainsi de nombreux modèles ont reçu des mises à jour ou ont été restylés au cours de cette année, c’est le cas des Fabia (mise à jour), Kamiq, Scala, Octavia et Octavia Combi. On a aussi vu apparaître le nouveau Kodiaq et les nouvelles Skoda Superb & Superb Combi. L’année 2027 devrait marquer un grand changement, à moins que la politique de la marque ne soit modifiée entretemps, ainsi la Fabia, la Scala, la Scala, le Kamiq et le Karoq pourraient partir à la retraite, tandis que les Skoda Kodiaq et Suberb bénéficieront d’un restylage et que l’Octavia obtiendra un second restylage afin de durer le plus longtemps possible. Pour remplacer la Fabia, une citadine électrique pourrait arriver.

SMART

Depuis qu’elle n’est plus totalement dans le giron de Mercedes (elle appartient désormais à moitié au groupe chinois Geely), la petite marque Smart revit. Elle s’est spécialisée dans la mobilité électrique et propose des SUV : Smart #1, Smart # 3 et désormais Smart # 5. Le Smart # 5 (photo) est un modèle qui en impose avec ses 4,70 de long ! S’il n’a plus rien d’un modèle citadin il est aussi capable de partir loin avec une autonomie qui devrait être proche des 600 km. Mais Smart n’en oublie pas pour autant les petites autos et l’héritière de la Fortwo est dans les cartons, elle devrait prendre le nom de Smart # 2 et devrait mesurer dans les 3 mètres de long et surprise, elle pourrait être produite en Europe en 2025. Enfin, une berline compacte #4 est aussi à l’étude pour 2026.

SUBARU

Face au géant Toyota, Subaru n‘est qu’un petit acteur automobile au Japon et dans le monde. C’est pourquoi Subaru s’allie à Toyota pour de nombreux projets. Ainsi pour de nouvelles motorisations thermiques électrifiées, Subaru va collaborer avec Toyota (Mazda est aussi dans ce projet), afin d’agrémenter, pour Subaru, ses moteurs à plat (type boxer) de systèmes d’hybridation performants. D’ailleurs le premier exemple de ce partenariat est le nouveau Subaru Forester. Ce modèle va adopter une motorisation hybride autorechargeable. Ce sera toujours un moteur boxer (à cylindres à plat) mais les moteurs électriques et la batterie seront fournis par Toyota. Voilà un bon moyen de revenir en Europe pour ce modèle mais on ne sait pas si cela sera le cas. Pour l’électrique, c’est aussi avec Toyota que les projets se font. Le premier véhicule électrique de Subaru, le Solterra (photo) est d’ailleurs la déclinaison Subaru du Toyota bZ4X. Trois autres SUV électriques Subaru développés avec Toyota devraient voir le jour d’ici à 2026. Pour le moment au catalogue du constructeur, seul le Solterra est encore en vente.

SUZUKI

La marque Suzuki va continuer à proposer de petits modèles légers et performants dans les prochaines années mais elle devrait abandonner la petite Suzuki Ignis à l’allure si originale. Elle promet cinq modèles électriques inédits d’ici à 2030, dont un SUV urbain préfiguré par le concept-car eVX (photo) qui devrait arriver en 2025. Le Suzuki Jimny va également se mettre à l’électrique tandis que l’on pourrait voir le retour d’une Suzuki Wagon R sur batteries. L’actualité de Suzuki c’est aussi la nouvelle Suzuki Swift et le Suzuki Vitara qui bénéficie d’un second restylage, tandis que les modèles Suzuki Swace et Across se verront renouvelés en même temps que les Toyota Corolla break et Rav4 dont ils dérivent.

TESLA

La marque californienne a désormais une gamme relativement étendue de modèles avec les Model 3, Model S, Model Y (photo) et Model X, auxquels s’ajoutent le Cyber Truck et le camion Tesla Semi mais il est difficile de savoir ce que va inventer maintenant Elon Musk. Il semble que le Model 2 qui devrait être la Tesla à 25 000 € ne soit plus à l’ordre du jour. La marque américaine travaillant toujours sur un projet de robotaxi qui se nomme Cybercab et qui sera doté de la conduite autonome, il pourrait être dévoilé le 10 octobre prochain (un drôle de véhicule ayant été aperçu près du lieu de présentation).

TOYOTA

La marque japonaise Toyota a mis du temps avant de se lancer dans l’électrique et elle essaye de rattraper le temps perdu avec le grand SUV bZ4X et un futur SUV compact bZ3X (un nom qui n’est pas définitif) d’allure assez sportive qui sera le pendant électrique du Toyota C-HR. On l’a vu sous la forme du concept-car bZ Compact SUV et le modèle de série sera dévoilé vers la fin de l’année. Plus tard, en 2025, Toyota va dévoiler son premier SUV urbain électrique qui pourrait se nommer bZ2X. Basé sur le concept-car Urban Cross, il sera très performant et pourrait effectuer 800 km avec une seule charge. Pour 2026, Toyota prévoit aussi de créer une berline électrique et vers 2027, Toyota prévoit de lancer des modèles sur batteries conçus sur des plateformes inédites avec des batteries plus efficientes.

Toyota n’en oublie pas pour autant les moteurs thermiques et l’hybridation qui a fait son succès, la nouvelle Prius est là depuis peu et la marque a annoncé collaborer avec Mazda et Subaru pour le développement de motorisations thermiques électrifiées en respectant les contraintes de chacune des marques. Les prochaines générations de Toyota à moteurs thermiques vont donc être améliorées et si l’on vient de découvrir le nouveau Land Cruiser (photo) équipé d’un bloc diesel, celui-ci recevra une hybridation légère en 2025. D’autres modèles thermiques animent le catalogue du constructeur et l’on trouve les Aygo X, Toyota Yaris qui lors de son restylage a vu sa motorisation évoluée à 130 ch. Il y a aussi le SUV urbain Yaris Cross, le nouveau Toyota C-HR, le Rav4 qui sera renouvelé en 2026, la Corolla pourrait être renouvelée en 2026 tandis que la version SUV Corolla Cross vendue en Belgique et en Suisse ne vient toujours pas dans notre pays. Enfin, si le Highlander devait être remplacé par un modèle électrique à sept places dans deux ans, il n’est pas sûr que le coupé GR86 soit remplacé par un petit roadster électrique comme semblait l’indiquer le concept-car FT-Se.

VINFAST

Constructeur automobile vietnamien, VinFast est depuis peu en France avec deux SUV électriques. Un VinFast VF8 de 4,75 m de long et un VF9 de 5,12 m pouvant accueillir 6 (version Captain Chairs) ou 7 personnes. Ils seront bientôt rejoints par deux nouveaux modèles, un compact le VF7 de 4,54 m de long dont l’autonomie est de 450 km et un SUV urbain VF6 (photo) de 4,29 m de long affichant 399 km d’autonomie et jusqu’à 204 ch de puissance.

VOLKSWAGEN

Les temps sont durs pour le groupe Volkswagen et particulièrement la marque Volkswagen qui envisagerait de fermer des usines en Allemagne. Il faut dire que les véhicules électriques de la marque ne rencontrent pas le succès escompté, au point que Volkswagen est un ardent défenseur du report des normes CO2 pour l’année 2025 avec la plupart des autres constructeurs européens (membres de l’ACEA). Mais comme il convient d’avancer, Volkswagen prépare la nouvelle génération du Volkswagen T-Roc pour 2026 qui ne sera plus disponible en version cabriolet. Un autre abandon est prévu, il concerne la petite Volkswagen e-Up!, Volkswagen mettant la plupart de ses investissements pour les petites autos dans la naissance de la Volkswagen ID.2 en 2026 et dans sa variante sportive ID.GTI (photo). Sur cette base, un SUV que l’on nomme pour le moment ID.2 X est également prévu pour 2027. La marque travaille également sur un modèle électrique d’entrée de gamme (ID.1 ?) pour 2027. Ces autos remplaceront la Polo (et elles pourraient en reprendre le nom), une Polo qui continuera à exister sur d’autres marchés hors Europe.

Si avec toutes ses électriques (ID.Buzz en 5 et 7 places, ID.3, 4, 5, 7 et 7 Tourer), Volkswagen dispose d’une belle famille de modèles, le constructeur de Wolfsburg n’en oublie pas pour autant ses modèles thermiques désormais fortement électrifiés. Ainsi la célèbre Golf a été restylée dernièrement, le Tiguan est nouveau et une variante sept places qui se nomme Tayron arrive bientôt, la Passat qui vient d’être renouvelée n’existe plus désormais qu’en break (SW) tandis que le T-Cross a été restylé en 2023 et que le Taigo poursuit sa route. Parmi les modèles qui ne seront pas renouvelés, outre le T-Roc Cabriolet et la e-Up! on peut citer l’arrêt du Touran et de l’Arteon en coupé quatre portes tandis que le break devrait rester au catalogue jusqu’en 2026.

VOLVO

La marque suédoise propriété du groupe chinois Geely fait face à un marché atone et elle a indiqué qu’elle abandonnait son objectif de ne vendre que des modèles 100 % électriques en 2030. Désormais ce sera à cette date 90 % de modèles électriques et hybrides plug-in, les 10 % restant seront des mild-hybrid. Ce nouvel objectif ne devrait pas perturber le programme de lancement de modèles électriques entamé avec le Volvo EX90 (photo) qui arrive enfin en concession après deux ans de retard. Ce programme électrique a vu aussi l’arrivée du SUV urbain Volvo EX30. Il est basé sur une plateforme SEA servant aussi au Smart # 1 alors que le EX90 adopte une plateforme SPA2. Viendra ensuite le Volvo EX60 qui ne devrait pas remplacer totalement le Volvo XC60 puisque celui-ci continuera à être produit en version hybride rechargeable tout comme le XC90 qui vient d’être restylé.

Dans le courant de l’année 2025, la remplaçante électrique de la Volvo S90 (ES90) conservera aussi une offre hybride. Elle sera basée sur la plateforme GPA principalement étudiée pour les motorisations électriques mais aussi hybrides. La Volvo ES90 ne sera pas la seule berline de la gamme puisqu’une ES60 est aussi au programme, celle-ci à la différence de l’ancienne S60 n’existera pas en break. Pour compenser cette perte, ce ne sera plus une berline à coffre, car elle adoptera un hayon. Ensuite, vers 2027, viendra un nouveau SUV EX40, il pourrait lui aussi exister avec des motorisations hybrides.

XPENG

Xpeng est une marque chinoise fondée en 2014 à Canton. Elle propose deux SUV haut de gamme sur le marché français, le Xpeng G6 (4,75 m) et le Xpeng G9 (4,89 m). Architecture 800 volts pour ces deux modèles avec une puissance de charge de 300 kW en pointe permettant une recharge de 10 à 80 % en 20 minutes. Il y a plusieurs niveaux de puissance pour le G9 : 313 ch en autonomie standard (460 km) et grande autonomie (570 km) et 551 ch (4x4). Le G6 (photo) quant à lui dispose de trois motorisations 255 ch (435 km), 280 ch (grande autonomie 570 km) et 470 ch (550 km).

ZEEKR

Zeekr appartient au groupe Geely dans lequel Lotus et Volvo cohabitent. La marque chinoise vient en France pour s’implanter dans le segment du premium électrique avec deux modèles. Déjà présente aux Pays-Bas, en Suède et bientôt en Norvège la marque a choisi dans notre pays les dix plus grandes villes de l’Hexagone afin de commencer la commercialisation de ses produits. Pour le moment, seuls deux modèles sont en vente, le SUV compact Zeekr X qui se positionne face aux Mercedes EQA et Tesla Model Y, il affiche une forte personnalité et 446 km d’autonomie et il a aussi une berline Zeekr 001 qui se situe entre les BMW i4 et BMW i5 avec jusqu’à 620 km d’autonomie. Plus tard viendra un grand SUV Zeekr 7X (photo) de 646 ch qui devrait atteindre les 780 km d’autonomie et qui grâce à son architecture 800 volts pourra être rechargé rapidement.