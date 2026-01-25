Mais où sont passées les publicités des lunettes arrière ?
Jusque dans les années 2000, les constructeurs se sont servis des lunettes arrière de leurs voitures comme de supports publicitaires. On y lisait des slogans plus ou moins réussis mais qui ont réussi à s’ancrer dans la mémoire de certains, dont votre serviteur. Petit florilège en images.
Désormais, ce sont les toiletteurs pour chiens et les coiffeurs à domicile qui y recourent. Ou, plus généralement, les artisans. Je veux parler des publicités apparaissant sur la lunette arrière des voitures. Et pourtant, dans les années 70-80-90, c’étaient les constructeurs qui y collaient leurs slogans : ça ne coûtait pas très cher et ça faisait de la lecture pour ceux qui étaient coincés dans les embouteillages.
Certaines marques se révélaient d’ailleurs fort prolixes, comme Renault, « les voitures à vivre » qui "avait choisi Elf » tout en offrant une « garantie anticorrosion 6 ans ». D’autres se contentaient d’un message général, comme Peugeot « un constructeur sort ses griffes », ou d’un autocollant « Voiture de l’année », quand il ne s’agissait pas de vanter un élément technique comme « le système de sécurité Procon-Ten » de chez Audi. On pense aussi au "Une solide réputation de robustesse" sur les Lada. Ma grand-mère l'avait sur son break 1200 S orange qu'elle avait acheté pour transporter son énorme dogue allemand (mais c'est une autre histoire). Et certains ne collaient rien.
Quand ce n’étaient pas les constructeurs, les concessionnaires prenaient le relai. Je me souviens encore de la pub collée sur la lunette de ma première Fiat Uno, en 1994 (oui, je sais…) : Fiat S.A. Brousse Saint-Ouen. Je l'ai retiré vite fait : je refuse de faire de la pub gratuitement. Depuis, la société a disparu, sauf de ma mémoire tordue. Et quand ce n’étaient pas les concessionnaires, les particuliers y allaient de leur sticker, allant jusqu’à des décorations envahissantes et un rien beaufs… Actuellement, on voit encore quelques autocollants Blablacar, et encore.
Pourquoi les fabricants ne collent plus rien sur ces supports pourtant gratuits ? Je n’ai pas de réponse définitive mais je pense que c’est à cause de l’aspect des stickers après quelques années. A cause du soleil, ils brunissaient et devenaient illisibles, donnant un aspect défraichi à des autos encore vaillantes. Et comme celles-ci durent plus longtemps qu’avant (l’âge moyen du parc roulant atteint désormais 12 ans), on comprend l’inanité de ces autocollants à la longue. Ou, plus simplement, les marques n’ont-elles plus de budget à consacrer à cela…
En tout cas, une nostalgie de ces stickers existe (comme pour les vignettes d’ailleurs), puisqu’on peut en acheter des reproductions, comme le « Je roule en Golf et j’aime ça » de Volkswagen par exemple. Sans oublier Toyota qui réfléchirait à remettre son sticker "ma Toyota est fantastique"...
