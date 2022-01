Marché automobile : le top 30 des ventes 2021

Champion des constructeurs, Peugeot a aussi placé un de ses modèles en haut du classement des voitures les plus vendues en France en 2021. Il s'agit bien évidemment de la 208, dont 88 057 exemplaires ont été immatriculés. Elle devance la Clio, vendue à 85 385 unités. Preuve que les petites voitures ont été perturbées par la pénurie de semi-conducteurs, ces deux stars du marché ne font pas mieux qu'en 2020 ! En un an, la Peugeot a baissé de 8,1 %, la Renault de 11 %.

Mais ce n'est pas une généralité. La preuve sur la troisième marche du podium, où l'on trouve la Dacia Sandero ! Celle-ci gagne ainsi trois places et voit ses ventes s'envoler de 44 %, à 77 054 exemplaires. Et si la Sandero est troisième tous canaux de ventes confondus, elle est première sur le marché le plus important, celui des particuliers. Dacia place un deuxième modèle dans le top 10 : le Duster grimpe à la 9e place, aidé par le retour de la boîte EDC (qui représente 20 % des commandes).

Autre gros match Peugeot/Renault : les SUV urbains. Et si le premier Captur a dominé le premier 2008, pour la seconde génération de ces modèles, le Lion fait bien mieux que le Losange : 75 478 2008 ont été immatriculés, contre 52 605 Captur. À noter que le C3 Aircross, malgré son restylage, est loin derrière, avec 26 669 ventes seulement.

Parmi les bons résultats, on note celui de la Fiat 500, boostée par sa version électrique. La citadine italienne remonte à la 13e place. C'est en revanche la chute pour la Zoé, qui tombe de la 9e à la 16e place, avec 23 575 unités, en baisse de 37 % (le manque de semi-conducteurs pèse beaucoup). Conséquence, la Zoé est dépassée par l'incroyable Tesla Model 3, qui passe de la 64e à la 14e place, avec 24 911 ventes ! Elle se vend ainsi mieux que la dernière C4 (22 358 ventes).

Renault peut se consoler avec les bons débuts de l'Arkana, déjà 22e avec 17 977 ventes (dont 71 % d'hybrides). Le SUV coupé se place juste devant le surprenant Hyundai Tucson. Les motorisations hybrides et le look original du SUV coréen séduisent ! Le Tucson double ainsi le Volkswagen Tiguan. D'ailleurs, du côté de VW, si la Polo et le T-Roc sont en forme, la Golf s'enfonce, n'étant plus que 30e.

Le Top 30 des ventes - France - 2021

Rang Modèles Ventes Évolution* 1 Peugeot 208 88.057 - 8,1 % 2 Renault Clio 85.385 - 11,0 % 3 Dacia Sandero 77.054 + 44,2 % 4 Peugeot 2008 75.478 + 12,8 % 5 Citroën C3 65.395 + 11,7 % 6 Renault Captur 52.605 - 6,2 % 7 Peugeot 3008 50.488 + 11,9 % 8 Toyota Yaris 32.302 - 3,4 % 9 Dacia Duster 31.060 + 2,6 % 10 Renault Twingo 29.111 - 32,5 % 11 Renault Mégane 28.001 - 3,4 % 12 Citroën C3 Aircross 26.669 - 11,6 % 13 Fiat 500 25.182 + 40,3 % 14 Tesla Model 3 24.911 + 284,6 % 15 Volkswagen Polo 23.882 + 11,1 % 16 Renault Zoé 23.575 - 37,0 % 17 Citroën C4 22.358 - 18 Citroën C4 Aircross 21.908 - 17,6 % 19 Peugeot 308 21.524 - 41,2 % 20 Peugeot 5008 21.408 + 6,3 % 21 Volkswagen T-Roc 18.145 + 21,8 % 22 Renault Arkana 17.977 - 23 Hyundai Tucson 17.911 + 133,1 % 24 Toyota Corolla 16.867 + 11,6 % 25 Ford Puma 16.176 + 3,7 % 26 Opel Corsa 15.870 - 29,2 % 27 Mini 14.855 + 19,7 % 28 Volkswagen Tiguan 14.747 + 9,7 % 29 Toyota C-HR 14.566 + 1,1 % 30 Volkswagen Golf 14.005 - 18,1 %

Source autoactu.com * par rapport à 2020