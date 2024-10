Pourquoi la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet nous donne furieusement envie d'attendre

Les concurrentes directes de la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet n’existent plus vraiment : l’Audi S5 Cabriolet a disparu, la BMW M440i xDrive (83 550€) reste moins performante avec ses 374 chevaux et la M4 Cabriolet, au contraire, joue sur un créneau plus radical avec son six cylindres en ligne de 530 chevaux disponible à partir de 127 750€. A 100 200€, la Mercedes se situe à mi-chemin entre ces deux propositions (y compris sur le plan de la sportivité).

A retenir : une proposition séduisante, mais…

Les sensations de conduite à bord de la CLE 53 Cabriolet ne changent que très peu par rapport au coupé CLE 53 qui nous avait déjà plu il y a quelques mois, avec ce supplément de plaisir offert par la conduite cheveux au vent. Vraiment intéressante à piloter, l’auto souffre juste d’un groupe motopropulseur pas aussi radical que celui d’une BMW M4 ou d’une Mercedes-AMG V8 comme celles du niveau « 63 » qu’on trouvait sur la précédente Classe C.

Sauf que justement, ce V8 devrait arriver sous le capot de la CLE dans quelques mois, des vidéos de prototypes filmés sur les routes ayant trahi la nature de sa mécanique à plusieurs reprises ces derniers jours. Avec une telle carrure et un châssis au potentiel de performances sérieux, l’idée d’avoir ce fameux bloc de 4,0 litres au lieu du six cylindres, surtout avec une boîte de vitesses plus sportive, nous fait franchement envie. L’ancienne C63 AMG reste encore aujourd’hui l’une des super-sportives familiales les plus jouissives de l’histoire et sur le papier, la CLE 63 pourrait entretenir cette « légende ». Voilà pourquoi nous conseillons plutôt aux fans du genre d’attendre encore un peu plus, même si la tarification plus douce de cette CLE 53 et son excellent niveau de performances suffiront très largement à convaincre ceux qui aiment avant tout profiter d’une machine à la fois luxueuse et plaisante à conduire. Hélas, il y a toujours ces 60 000€ de malus qui deviendront 70 000€ en 2025…

Caradisiac a aimé

La ligne vraiment marquante

Le confort et le luxe

Le comportement dynamique plaisant

Caradisiac n'a pas aimé

La boîte trop restrictive en mode manuel

Le moteur qui manque encore un peu de caractère

Le V8 arrive !