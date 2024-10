Pourquoi la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet nous donne furieusement envie d'attendre

Comme le CLE 53 coupé, la CLE 53 Cabriolet bénéficie d’un équipement de série généreux au niveau du contenu dynamique. Elle embarque en effet les roues arrière directrices et la suspension Dynamic Body Control, même s’il faut ajouter le pack Dynamic Plus AMG à 2 400€ pour configurer l’auto de la manière la plus efficace (supports moteur actifs, mode Race avec launch control, silentblocs AMG dynamiques, mode Drift).

A l’intérieur, la présentation est flatteuse dès le premier prix mais il faut ajouter 2 400€ (pack d’assistance Conduite Plus) pour ajouter les aides à la conduite de niveau 2, 1 350€ pour le système sono haut de gamme Burmester et vous pouvez dépenser des dizaines de milliers d’euros en personnalisations diverses (cuirs, fibre de carbone, jantes…).

Le point techno : un Aircap qui marche mieux Nous avions déjà pu tester l’évolution du système Aircap dans la CLE Cabriolet en version 200 essence. Dans la CLE 53 AMG, il nous a semblé mieux fonctionner ce qui s’explique sans doute par les conditions de roulage différentes (et nos impressions subjectives pas toujours précises). Composé d’un déflecteur sur le pare-brise et d’un filet anti-remous derrière les sièges arrière qui se déploient électriquement en appuyant sur un bouton, il permet de recevoir moins de vent dans les cheveux à vitesse routière avec en contrepartie un peu de bruit d’air (à cause du déflecteur).