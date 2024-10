Pourquoi la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet nous donne furieusement envie d'attendre

EN BREF Cabriolet sportif 6 en ligne 449 chevaux 0 à 100 en 4,4s 100 200€ 60 000€ de malus 2024

La CLE cabriolet fait partie des deux modèles « cheveux au vent » restants dans la gamme Mercedes qui en comprenait tout de même six il y a quelques années encore, aux côtés de la SL à la vocation plus sportive et élitiste. Et comme tous les modèles du catalogue de la marque à l’étoile, elle bénéficie de sa variante AMG que nous avons déjà pu essayer dans sa déclinaison coupé plus tôt cette année.

La CLE 53 AMG cabriolet reprend sans surprise tous les éléments techniques de ce coupé avec, comme l’observerait monsieur de Lapalisse, une grosse différence au niveau de son toit à capote souple (pilotée électriquement et escamotable en 20 secondes jusqu’à 60 km/h). On retrouve donc l’allure vraiment marquante de cette « 53 AMG » avec ses ailes trapues (élargies de 58 mm à l’avant et de 75 à l’arrière par rapport aux « gentilles » CLE) et sa silhouette de voiture de gangster. En cabriolet, elle impressionne d’autant plus quand on la regarde avec ces énormes pneus arrière qui débordent généreusement des arches sous la ligne de caisse aérienne. On dirait une AMG 63 à l’ancienne !

L’intérieur essaie lui aussi d’avoir l’air sportif avec ses sièges au maintien généreux et ses surpiqures rouges, mais il dégage surtout une impression de grand luxe. Les beaux habillages et le contenu technologique (certes optionnel pour les aides à la conduite les plus perfectionnées et les équipements de pointe) donnent la sensation d’évoluer dans une voiture d’exception. En plus, les places arrière paraissent plus « vivables » que dans mon souvenir de la CLE Cabriolet essayée au printemps dernier et permettront à de vrais adultes d’embarquer pour de petits trajets. Avec un volume de coffre correct, aussi, limité à 375 litres dans cette version quand la capote est déployée (10 litres de moins que les CLE cabriolet moins lourdement motorisées).

Parlons justement du moteur au moment de démarrer cette jolie péniche musclée de 4,95 mètres de long. La tonalité du râle lors de la mise en marche correspond tout à fait à l’idée qu’on se fait d’un puissant six cylindres en ligne, mais le bloc demeure discret quand on garde le mode « confort » à train de sénateur. On ne perçoit qu’un léger feulement, caressé par le vent dans cette auto à la suspension particulièrement agréable en conduite tranquille (elle s’équipe de série de l’amortissement piloté adaptatif Ride Control). Malgré la sportivité revendiquée, la CLE 53 Cabriolet s’utilise volontiers comme une vraie Mercedes, du genre de celles qu’on imagine molles et onctueuses à l’envie.

Et quand on essaie de l’utiliser comme une AMG ? Eh bien on retrouve exactement les sensations du coupé malgré la masse en plus (2 110 kg à vide tout de même soit 110 de plus que la version fermée). L’ablation du toit permet d’entendre davantage la jolie sonorité du six cylindres (habillée en partie via les haut-parleurs), sans découvrir pour autant une bande son particulièrement démonstrative quand on active les modes de conduite les plus « agressifs ». Les accélérations intenses (4,4 secondes pour le 0 à 100 contre 4,2 pour le coupé), les reprises généreuses et les performances en ligne droite se situent quasiment au niveau de la super-sportive la plus véloce de la catégorie (BMW M4 Cabriolet) et la boîte automatique à neuf vitesses fait preuve d’une bonne réactivité quand on la laisse travailler toute seule en mode Race.

En revanche, cette boîte demeure trop restrictive en mode manuel au rétrogradage pour jouer les vraies sportives d’exception. Le moteur, bien que loin de démériter et très linéaire jusqu’au rupteur arrivant à 7 000 tours / minute, manque aussi un peu de caractère quand on le pousse vraiment dans ses retranchements. La voiture fait preuve d’une belle efficacité dynamique avec une tenue de caisse sérieuse, un amortissement jamais pris en défaut et une vraie bonne agilité grâce aux roues arrière directrices (de série) ainsi qu’à un typage vraiment plaisant. Aides à la conduite déconnectées, on peut vraiment s’aider du train arrière qui permet aussi de jouer avec. Mon coéquipier – le même surdoué que lors de mon essai du CLE 53 coupé – parvenait carrément à entretenir les mêmes longues dérives fumantes qu’avec la variante fermée ! Dépourvue de différentiel arrière actif (contrairement à la C63 AMG actuelle et l’ancienne E63), la transmission intégrale de la CLE 53 préfère pour rappel un simple différentiel ouvert à l’arrière avec une boîte de transfert vers l’avant et une fine gestion de la centrale électronique (utilisant notamment les freins) pour lui permettre de jouer les propulsions caractérielles (on trouve toujours un mode « Drift » à condition de cocher le pack « Dynamic Plus AMG » à 2 400€).

En revanche, on finit par sentir une pédale de frein plus molle et longue après plusieurs dizaines de minute d’attaque sur un col de montagne. Assez classique cependant pour une sportive de ce gabarit dont la vocation n’est évidemment pas d’enchaîner des centaines de tours sur circuit.

Et la consommation dans tout ça ? 12 litres aux 100 km sur un parcours mixte sans rechercher l’économie, ce qui laisse imaginer qu’il sera possible de passer sous les 10 litres en voyage autoroutier. Hybridé en 48 volts (avec aussi un turbo piloté électriquement pour améliorer la réponse moteur), ce bloc peut évidemment dépasser les 20 litres quand on lui tape dedans violemment mais il ne boit pas autant qu’un gros V8.