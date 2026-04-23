On ne sait que penser de l’Unyx 09, la nouvelle berline électrique de Volkswagen
Est-ce que la Volkswagen Unyx 09 plairait à la clientèle française et européenne ? Cette nouvelle berline électrique affiche des codes esthétiques très différents de ceux de la Passat thermique et de l’ID.7 à batteries.
Volkswagen propose déjà une berline familiale électrique dans sa gamme en Europe et en Chine, la grosse ID.7 (4,96 mètres de long) existant à la fois en version « normale » et en break (qui a d’ailleurs progressé dans les ventes sur le Vieux Continent depuis que Volkswagen ajoute de grosses remises sur la voiture).
Mais en raison de ventes très mauvaises en Chine, le constructeur allemand avait pris la décision il y a quelques années de monter une marque dédiée à ce marché pour développer des modèles électriques spécifiques, reprenant une technologie conçue par XPeng.
Une berline qui ne ressemble pas une Volkswagen
Après l’Unyx 06 (un Cupra Tavascan rebadgé) et l’Unyx 07 (une sorte de berline-crossover compacte), l’Unix 08 (un gros SUV), la division Volkswagen Unyx dévoile au salon de Pékin 2026 l’Unyx 09. L’auto prend la forme d’une berline tricorps, longue de cinq mètres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son design n’a vraiment rien à voir avec celui de l’ID.7 ou d’une Passat thermique !
Elle possède bien des badges Volkswagen et des feux arrière plutôt classiques, mais la face avant s’éloigne franchement des codes de Volkswagen. Pour l’instant, on ne connaît pas ses caractéristiques techniques complètes.
Plus de 20 nouvelles Volkswagen chinoises cette année
Au salon de Pékin, Volkswagen dévoile aussi le Jetta X Concept (sous la marque locale Jetta) et le constructeur a déjà annoncé qu’il allait lancer plus de 20 nouveaux modèles sur le seul marché chinois rien que cette année 2026. Rappelons que la marque est toujours en perte de vitesse là-bas et cherche désespérément à conserver un maximum de parts de marché dans un contexte plus difficile que jamais.
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