On s’était moqué de Volkswagen sur l’électrique mais ses ventes n’ont plus rien de ridicule

Première Volkswagen électrique de « nouvelle génération », inaugurant une architecture dédiée à 100 % à cette technologie, l’ID.3 présentée en 2019 incarnait l’ère nouvelle du constructeur allemand et l’après-diesel gate. Son lancement commercial a été pourtant catastrophique, avec des problèmes logiciels persistants qui ont perturbé son début de carrière, un contexte économique difficile (période de covid-19) et des prix jugés élevés alors que les autos électriques du Chinois MG se préparaient à déferler en Europe.

Que ce soit pour les ID.3, ID.4, ID.5 ou ID.7, le début de carrière de ces modèles censés permettre à Volkswagen de réaliser son grand basculement vers l’électrique a été très difficile. Mais progressivement, le constructeur s’est mis à adapter sa stratégie. Outre des investissements plus importants que prévu pour soutenir les ventes de véhicules thermiques (avec notamment un nouveau groupe motopropulseur « full hybride » attendu prochainement sous le capot du T-Roc et d’un grand nombre de véhicules du groupe), il a mis en place de grosses remises sur ses modèles électriques. Et ça a marché.

Volkswagen, leader des voitures électriques en Europe

Avec 742 800 voitures électriques neuves vendues sur le Vieux Continent en 2025 (dont 247 900 pour la seule marque Volkswagen ou 274 417 unités d’après les chiffres étendus au Royaume-Uni, à la Suisse et à l’Islande publiés ce matin), le groupe allemand signe une hausse de 65,9 % et s’impose comme le leader de ce marché. Sur les onze premiers mois de l’année, le groupe revendique 28 % de parts de marché des ventes de voitures électriques neuves en Europe d’après les chiffres de l’analyste Matthias Schmidt rapportés par les Echos.

A titre de comparaison, Tesla n’a immatriculé que 235 000 voitures électriques neuves en 2025 en Europe et le groupe Renault, 194 000. Les volumes atteints par le groupe Volkswagen sont devenus vraiment significatifs, même si sa marque phare continue de capitaliser bien davantage sur ses véhicules thermiques (1 070 200 véhicules écoulés par l’enseigne Volkswagen sur les douze mois en Europe).

Vive les remises

Pour atteindre ces chiffres, Volkswagen a dû se résoudre à proposer de grosses remises, qui atteignent par exemple 10 000€ en France pour la grande berline ID.7 (et la même chose pour le SUV ID.7). Mais ça marche : pas spécialement appréciée lors des premiers essais presse en 2023 et même boudée par la clientèle lors de ses premiers mois de commercialisation, cette dernière s’est écoulée à 76 600 exemplaires en Europe sur l’année 2025.

Rappelons que l’ID.Polo, attendue dans sa version définitive en 2026, doit permettre à Volkswagen d’accélérer encore sa pénétration du marché des voitures électriques en concurrençant la Renault 5 chez les citadines. Un dérivé SUV de cette auto doit suivre prochainement et les autres marques du groupe Skoda, Cupra et Audi lanceront aussi de petits modèles électriques dans les mois à venir.