Présentation vidéo - Volkswagen Taigo : espèce encore rare

Si vous aimez les SUV, vous êtes servi chez Volkswagen puisque le constructeur allemand n’en dispose pas moins de cinq : T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, et Touareg sans compter la gamme électrique. Aujourd’hui, la firme de Wolfsburg élargit encore son offre avec le Taigo, son premier SUV coupé. Une nouveauté en Europe mais qui existe depuis plusieurs mois au Brésil sous le nom Nivus.

Même si ce type de carrosserie était habituellement réservé aux marques premium (Audi, BMW ou Mercedes), elle se tend progressivement à se développer chez les généralistes à l’image de Renault et son Arkana mais ce Taigo représente le premier SUV urbain coupé du marché.

Esthétiquement, la principale nouveauté de ce Taigo réside bien évidemment au niveau de la partie arrière avec, comme pour tous les SUV coupés, une chute de pavillon prononcée.

Le Taigo dispose d’autres spécificités comme ses feux arrière reliés par un bandeau lumineux et des barres de toit qui sont de série. L’avant est classique pour un SUV de chez Volkswagen avec sur les versions les plus hautes dotées des projecteurs Matrix LED joints également par un bandeau lumineux.

Long de 4,27 m, ce Taigo vient donc chapeauter la gamme des SUV urbains en étant plus grand que le T-Cross (4,11 m) mais également que le T-Roc (4,23 m). Il diffère aussi de ces cousins par une hauteur réduite de 1,52 m.

À l’intérieur, pas de surprise puisqu’on retrouve la planche de bord de la dernière Polo restylée. Face au conducteur, une instrumentation numérique de 8 pouces qui peut atteindre 10,25 pouces sur les finitions hautes. L’écran multimédia mesure 8 pouces voire même 9,2 pouces en option. Mais c’est surtout la qualité des matériaux qui a été améliorée. Volkswagen a entendu les nombreuses critiques à ce sujet et a corrigé le tir. Une bonne chose.

Bon point également concernant les aspects pratiques avec un coffre offrant une capacité de chargement comprise entre 438 et 1 222 litres, soit une contenance quasi similaire à celle de T-Roc (445/1 295 litres). L'habitabilité arrière est généreuse que ce soit au niveau de l’espace aux jambes ou de la garde au toit qui n’est pas pénalisée par la chute de pavillon. Il faudra toutefois composer avec un imposant tunnel de transmission.

Une gamme déjà définie

Le Taigo sera décliné en trois finitions.

L’entrée de gamme « Life » proposera les jantes 16 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection de fatigue, la compatibilité AppleCarplay et AndroidAuto sans fil, l’écran multimédia 8 pouces et l’instrumentation numérique de même taille.

Pour passer à la finition supérieure « R-Line », il faudra ajouter 3 980 € pour disposer du kit carrosserie spécifique, des jantes 17 pouces, de l’instrumentation numérique 10 pouces, l’écran multimédia 9,2 pouces, l’entrée et le démarrage sans clé, les projecteurs Matrix LED, la caméra de recul, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la climatisation automatique, la recharge par induction ainsi que les vitres arrière surteintées.

Enfin, pour 4 240 € de plus que l’entrée de gamme, soit 260 € supplémentaires par rapport à précédemment, vous accédez au niveau « Style » qui vous permet de bénéficier des sièges en velours et de certaines pièces anodisées.

Parallèlement à cette gamme classique, une version de lancement très bien équipée dénommée First Edition sera disponible. Basée sur la finition R-Line, avec le TSI 150 ch et disposant d’une couleur spécifique « Verte visuelle », elle sera pourvue du toit, des jantes 18 pouces, des entourages de vitres et des rétroviseurs noirs, ainsi que du sélecteur de modes de conduite. Elle est commandable jusqu’à mi-janvier prochain au prix de 32 420 €

Pas de diesel ou de quatre roues motrices

Élaboré sur la même plateforme que la Polo et la T-Cross, le Taigo sera uniquement disponible en essence avec les TSI 95, 110 et 150 ch. Le T-Roc conservera un choix de moteur plus grand composé notamment de diesel et de versions quatre roues motrices.

Avec ce Taigo, Volkswagen propose une offre unique sur le segment. Les clients friands de SUV ne devraient pas rester insensibles à ses charmes. Il sera commercialisé au mois de janvier 2022. Les tarifs seront compris entre 23 380 et 31 720 €.