Promotions : toutes les offres sur les voitures hybrides et électriques - Salon Caradisiac 2021

Suivez le guide > Nous avons retenu ici les offres pour les hybrides simples, hybrides rechargeables et électriques. Pour chaque constructeur, nous avons d'ailleurs séparé les types de motorisation, un modèle peut donc se trouver dans plusieurs catégories. > Nous donnons la somme des reprises et/ou remises, puis pour bien se rendre compte de la générosité de l'offre, nous donnons le pourcentage maximal de remise, basé sur la moins chère des versions électrifiées concernées. > Nous avons ensuite pris en compte le bonus, car c'est une aide du gouvernement qui profite à tous. C'est donc la remise de l'Etat ! On obtient ainsi un pourcentage de rabais avec l'aide du constructeur et le bonus, si celui-ci s'applique bien sûr. > Pour les hybrides rechargeables, le bonus est accordé aux modèles de moins de 50 000 €. Mais c'est le prix d'achat final qui compte. Si une remise permet de passer sous les 50 000 €, nous avons donc affiché le bonus. > Offres et montant des bonus valables jusqu'au 30 juin 2021.

Hybride rechargeable

C5 Aircross : remise de 1 170 €, soit jusqu'à - 3 % + Bonus de 2 000 €, soit jusqu'à - 7,9 %.

Électrique

ë-SpaceTourer : remise de 3 500 € et aide à la reprise de 3 500 €, soit jusqu'à - 12,5 % + Bonus de 3 000 €, soit jusqu'à - 18,8 %.

L'avis Caradisiac - Demandez plus sur le C5 Aircross (Citroën affiche 3 000 € de rabais sur les thermiques).

Hybride

Kuga : remise de 4 000 €, soit jusqu'à - 10,8 %.

Mondeo : remise de 5 500 €, soit jusqu'à - 14,4 %.

S-Max : remise de 2 500 €, soit jusqu'à - 5,5 %.

Galaxy : remise de 2 500 €, soit jusqu'à - 5 %.

Hybride rechargeable

Kuga : remise de 4 000 €, soit jusqu'à - 10 %. + Bonus de 2 000 €, soit jusqu'à - 15 %.

Tourneo Custom : remise de 6 800 €, soit jusqu'à - 10,4 %.

L'avis Caradisiac - De bonnes offres sur le Kuga. Même si la motorisation hybride est nouvelle pour eux, demandez bien plus sur les S-Max et Galaxy (au moins 6 000 €).

Hybride

Jazz : remise de 1 520 €, soit jusqu'à - 6,8 %.

CR-V : sur deux roues motrices Executive, remise de 3 500 €, aide à la reprise de 1 000 €, soit jusqu'à - 10,6 % + option toit panoramique offerte (1 300 €).

Électrique

e : remise de 3 300 € et aide à la reprise de 1 000 €, soit jusqu'à - 12 % (hors bonus), dans le cadre d'une offre de LOA 37 mois avec loyer à partir de 289 € par mois.

L'avis Caradisiac - Une offre correcte sur les CR-V et e. On peut demander un peu plus sur la Jazz.

Hybride

Ioniq : remise de 3 100 € et aide à la reprise de 1 000 €, soit jusqu'à - 14,6 %.

Kona : remise de 2 100 € et aide à la reprise de 1 000 €, soit jusqu'à - 11,5 %.

Tucson : remise de 2 000 €, soit jusqu'à - 5,8 %.

Santa Fe : remise de 5 000 €, soit jusqu'à - 11,9 %.

Hybride rechargeable

Ioniq : remise de 3 000 € et aide à la reprise de 1 000 €, soit jusqu'à - 12,2 % + bonus de 2 000 €, soit jusqu'à - 18,2 %.

Tucson : remise de 2 000 €, soit jusqu'à - 4,5 % + bonus de 2000 €, soit jusqu'à - 9,1 %.

Santa Fe : remise de 5 000 €, soit jusqu'à - 9 %.

Électrique

Ioniq : remise de 3 100 € et aide à la reprise de 1 000 €, soit jusqu'à - 11,6 % + bonus de 7 000 €, soit jusqu'à - 31,5 %.

Kona : remise de 2 600 € et aide à la reprise de 1 000 €, soit jusqu'à 10,3 % + bonus de 7 000 €, soit jusqu'à - 30,2 %.

L'avis Caradisiac - De très belles offres chez Hyundai, qui fait même des gestes sur des modèles à peine lancés.

Hybride rechargeable

Ceed SW : remise de 3 000 €, soit jusqu'à - 8,2 % + Bonus de 2 000 €, soit jusqu'à - 13,7 %.

XCeed : remise de 3 000 €, soit jusqu'à - 8,2 % + Bonus de 2 000 €, soit jusqu'à - 13,7 %.

Niro : remise de 3 000 €, soit jusqu'à - 8,3 % + Bonus de 2 000 €, soit jusqu'à - 13,8 %.

Sorento : remise de 2 500 €, soit jusqu'à - 5,1 % + Bonus de 2 000 €, soit jusqu'à - 9,2 %.

Électrique

Niro : remise de 4 000 €, soit jusqu'à - 9,3 % + Bonus de 7 000 €, soit jusqu'à - 25,5 %.

Soul : remise de 4 000 €, soit jusqu'à - 9,5 % + Bonus de 7 000 €, soit jusqu'à - 26,1 %.

L'avis Caradisiac - De belles remises sur les hybrides rechargeables et électriques de Kia !

Hybride

UX : 3 400 € de remise et 2 000 € d'aide à la reprise dans le cadre d'une LOA 37 mois à partir de 299 €/mois (1er loyer 5 400 €), soit jusqu'à - 9,2 % hors reprise et - 14,6 % avec reprise.

NX : 3 800 € de remise et 3 600 € d'aide à la reprise dans le cadre d'une LOA 37 mois à partir de 389 €/mois (1er loyer 6 100 €), soit jusqu'à - 8,3 % hors reprise et - 16,1 % avec reprise.

ES : 3 500 € de remise et 2 400 € d'aide à la reprise dans le cadre d'une LOA 37 mois à partir de 499 €/mois (1er loyer 7 500 €), soit jusqu'à - 7 % hors reprise et - 11,8 % avec reprise.

RX : 4 000 € de remise et 4 300 € d'aide à la reprise dans le cadre d'une LOA 37 mois à partir de 759 €/mois (1er loyer 8 650 €), soit jusqu'à - 5,8 % hors reprise et - 12 % avec reprise.

Électrique

UX électrique : 6 000 € de remise dans le cadre d'une LOA 37 mois à partir de 379 €/mois (1er loyer 5 700 € bonus déduit), soit jusqu'à - 12 %.

L'avis Caradisiac - Les rabais annoncés sont importants pour une marque premium ! À vous de bien les demander pour un achat comptant.

Hybride rechargeable

Eclipse Cross PHEV : remise de 3 200 € et aide à la reprise de 800 €, soit jusqu'à - 10 % + Bonus de 2000 €, soit jusqu'à - 15 %.

L'avis Caradisiac - À peine lancé, ce modèle est déjà bien remisé !

Électrique

Leaf 40 kWh : remise de 6 000 € (hors Visia), soit jusqu'à - 17,4 % + Bonus 7 000 €, soit jusqu'à - 37,8 %.

L'avis Caradisiac - Si son autonomie (270 km) vous suffit, cette Leaf est une super affaire.

Hybride rechargeable

Grandland X : aide à la reprise de 3 600 € et prime stock de 2 100 €, soit jusqu'à - 13 % + Bonus de 2000 €, soit jusqu'à - 17,6 %.

Électrique

Corsa-e : remise de 1 800 € et prime stock de 1 800 €, soit jusqu'à - 11,4 % + Bonus de 7 000 €, soit jusqu'à - 33,5 %.

Zafira-e Life : remise de 2 900 € et prime stock de 1 300 €, soit jusqu'à - 7,7 % + Bonus de 3 000 €, soit jusqu'à - 13,2 %.

L'avis Caradisiac - Opel est généreux sur les modèles en stock. Le Grandland restylé va débarquer, c'est l'occasion de négocier sur l'actuel.