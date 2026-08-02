En Europe, l’offensive des marques chinoises s’intensifie. Les nouveautés chinoises électriques et hybrides vont déferler sur le Vieux Continent.

Championne de la production de batteries et d’électromoteurs, la Chine importe de plus en plus massivement ses véhicules électriques ou hybrides en Europe. On n’a donc pas fini de voir de nouveaux modèles chinois arriver sur le Vieux Continent. Aujourd’hui, pour les voitures chinoises neuves vendues en Europe on s’approche des 10 % du marché, quel sera le pourcentage demain ? En attendant de le savoir, voici un petit panorama des prochaines nouveautés qui arrivent en Europe dans les prochains mois.

BYD Dolphin Surf

La petite BYD Dolphin Surf va changer du tout au tout pour sa nouvelle génération. Elle va prendre quarante centimètres de long et devenir une grande citadine de 4,21 m de long. Le tarif de cette auto ne devrait pas évoluer dans les mêmes proportions et être toujours aussi attractif. Cela d’autant plus qu’elle devrait être produite en Hongrie et bénéficier ainsi des aides européennes pour les voitures électriques produites en Europe. Avec une batterie de 38,8 kWh, cette citadine aura la possibilité de rouler pendant 400 km sur une recharge.

BYD Shark

Il arrive en Europe, mais pas encore en France, mais le nouveau pick-up BYD Shark à motorisation hybride rechargeable et transmission intégrale vaut le détour. Dans le compartiment moteur on trouve un bloc 1.5 turbo essence associé à deux moteurs électriques (un à l’avant et un l’arrière). La puissance cumulée est de 436 ch et 650 Nm de couple et grâce à une batterie de 32,2 kWh, l’autonomie électrique est de 90 km. Pour le reste, c’est du traditionnel pour un pick-up avec un simple châssis échelle et des doubles triangles pour le train avant comme pour celui de l’arrière.

Chery Tiggo

La marque Chery (qui possède Omoda et Jaecoo) arrive en France avec trois SUV qui se nomment Tiggo 4, Tiggo 7 et Tiggo 8. Ces trois modèles sont des SUV hybrides, le Tiggo 4, un SUV citadin mesure 4,32 m de long et est équipé d’un bloc full-hybrid, le Tiggo 7 est un SUV compact de 4,55 m de long, il a droit à une motorisation full-hybrid ou une motorisation hybride rechargeable. Quant au Tiggo 8 de 4,72 m de long semble être le cousin technique de l’Omoda 7 et devrait utiliser un quatre cylindres turbo qui ne sera qu’un générateur pour alimenter une batterie de traction de 18,4 kWh (90 km d’autonomie électrique). La puissance de ce modèle serait de 279 ch.

Denza Z Di-Aero P2000 +

La marque haut de gamme Denza, propriété du groupe chinois BYD, va concurrencer les marques Porsche et Ferrari avec sa nouvelle gamme Denza Z. Il y a déjà un coupé, un spider et une version racing, ces trois modèles développent 1 604 ch et 1 240 Nm de couple. Mais comme ça ne suffit pas, Denza prépare une Denza Z Di-Aero P2000 + qui vient d’effectuer des essais sur le circuit du Nürburgring. Cette auto dispose d’un attirail aérodynamique digne d’une Formule 1 et d’un groupe motopropulseur de trois moteurs électriques de 2 000 ch. Elle devrait être produite en série très limitée.

Denza BAO 5

Le SUV BAO 5 ressemble à un Land Rover et il dispose d’une motorisation hybride rechargeable de 544 ch et 760 Nm de couple. Cette motorisation est composée d’un bloc essence 1.5 turbocompressé et deux moteurs électriques, un à l’avant et un à l’arrière. La batterie affiche une capacité de 31,8 kWh qui permet de rouler en électrique sur 90 km, l’autonomie totale atteint les 835 km WLTP. Outre cette autonomie importante, ce modèle de 4,89 m de long (4,92 m de long pour le niveau Ultimate) affiche des performances élevées, puisqu’il ne faut que 4,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Geely E2

Le groupe Geely outre sa propre marque automobile possède les marques Link & Co et Zeekr, mais aussi Volvo, Polestar, et Lotus. Il est aussi propriétaire de la marque spécialisée dans les taxis londoniens LEVC et actionnaire à 49,9 % du constructeur automobile national malaisien Proton. Excusez du peu. Avec sa marque, il débarque en France en proposant le Geely Starray EM-i, un SUV hybride rechargeable dont l’autonomie électrique est de 136 km (WLTP), mais aussi le SUV Geely E5 100 % électrique (autonomie : 475 km). Demain, c’est la citadine de 4,14 m de long, la Geely E2 qui sera son cheval de bataille. La Geely 2 se veut la plus spacieuse des citadines électriques et elle est dotée d’un coffre d’une capacité de 375 litres et d’un frunk à l’avant de 70 litres. L’autonomie annoncée est de 345 km avec la version la plus efficiente (116 ch, batterie de 39,4 kWh). Elle sera lancée à l’automne.

MG Go ! et MG Cyber

Au dernier Festival of Speed à Goodwood en Angleterre, la marque MG Motor a fait sensation en proposant deux concept-car préfigurant des modèles à venir. Ainsi la petite MG Go ! est la future rivale des Renault R5 E-Tech et Volkswagen ID.Polo et devrait afficher un design séduisant, à condition que la voiture de série qui sera lancée en 2027 affiche le même air que le concept-car. Aussi séduisant, le concept-car MG Cyber est un SUV sportif et luxueux qui affiche un style qui n’est pas s’en rappeler celui du SUV Purosangue, en particulier pour la partie avant et le profil du modèle. Pour ce dernier concept-car, la date de production en série n’a pas été annoncée, mais il se pourrait qu’il apparaisse en concession en 2028.

Omoda 7

Omoda est une marque du groupe chinois chery. Parmi les modèles les plus récents qu’elle importe chez nous, voici le SUV compact Omoda 7 qui est un grand SUV compact puisqu’il mesure 4,66 m de long. Il est doté d’une motorisation hybride rechargeable qui développe 279 ch et 365 Nm de couple et une autonomie électrique de 90 km (WLTP). Le moteur quatre cylindres essence agit comme un générateur lorsque la batterie descend sous les 15 % de charge et c’est le bloc électrique associé à une transmission automatique à un seul rapport qui se charge d’entraîner les roues. La consommation de carburant varie de 2,3 à 6 l/100 km en fonction de la charge de la batterie et l’autonomie (grâce à un réservoir de 60 litres) peut atteindre les 1 200 km si tout se passe bien. Très bien équipé et doté d’un coffre de 537 litres, ce modèle affiche un tarif de 38 990 €.

Polestar 4 SUV

Autrefois entité sportive de Volvo, la marque Polestar qui est la propriété du groupe chinois Geely produit ses propres autos en Chine. Présente depuis peu sur le marché français, cette marque ne propose que des modèles électriques dont un futur Polestar 4 SUV qui sous la forme d’un prototype poursuit ses essais sur le circuit du Nürburgring. Ce modèle reprenant la base de la Polestar 4 coupé, viendra aux côtés des Polestar 2, 3, 4 coupé et Polestar 5 que la marque commercialise en France. Polestar construit actuellement à Kosice en Slovaquie une usine de production qui assemblera en 2028 le SUV compact électrique Polestar 7.

Smart #2

La marque Smart est désormais pour moitié la propriété de Daimler-Benz (Mercedes) et du groupe Geely qui produit en Chine les SUV de la marque Smart #1, Smart#3 et Smart #5. Elle construit aussi la plus grande Smart jamais produite, la Smart #6 EHD qui est une grande berline de 4,90 m de long qui utilise une motorisation hybride rechargeable de 429 ch, l’autonomie électrique est sur le papier de 285 km. Cette auto ne devrait pas venir en Europe, ce qui ne sera pas le cas de la nouvelle Smart qui revient aux origines de la marque. Il s’agit d’une Smart #2 qui pour le moment est sous la forme d’un concept,-car et qui deviendra un modèle de série à l’occasion du Mondial de Paris en octobre. Simple deux places, cette petite électrique est l’héritière de la Smart Fortwo de 1997.

Xaomi SU Ultra Extreme

La Xaomi SU Ultra est une hypercar électrique de 1 527 ch, mais cela ne suffisait pas à Xaomi puisque la marque chinoise prépare une Xiaomi SU7 Ultra Extreme qui bénéficie d’une aérodynamique optimisée et de légères retouches de carrosserie pour intégrer ces nouveaux éléments. Le bouclier avant est encore plus imposant, il y a des ouïes de débourrage sur les ailes avant, le diffuseur et l’aileron arrière affichent un design plus radical que tout ce qui a été vu jusqu’ici sur la SU7 Ultra. La puissance est sans aucun doute augmentée (2000 ch ?) et l’on attend que la marque réussisse à battre un record sur le Nürburgring.

Xpeng L03

Trois modèles Xpeng sont déjà commercialisés chez nous. On trouve ainsi en concessions deux SUV G6 et G9 et une grande berline P7 +. Toutes ces autos sont électriques. La principale nouveauté de la marque chinoise pour la France est un SUV Xpeng L03 qui mesure 4,65 m de long. Le SUV Xpeng L03, est un SUV coupé électrique qui existe en quatre versions : « Autonomie standard », « Grande autonomie », « Grande autonomie ultra », « Performance ultra ». Les trois premières utilisent un électromoteur de 245 ch et affichent une autonomie de 445 km, 520 km et 480 km. La dernière dispose de deux moteurs électriques d’une puissance cumulée de 388 ch et 440 km d’autonomie. Le SUV Xpeng L03 est proposé en entrée de gamme à partir de 34 990 €.