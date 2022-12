Quel break Crit’Air 1 d'occasion pour moins de 15 000 € ?

A partir de 2025, pas moins de 43 agglomérations devront mettre en place leur Zones à Faibles Emissions (ZFE-m). Ces zones vont chasser des centres urbains les voitures les plus polluantes en favorisant les vignettes Crit’Air les plus favorables. Afin de pouvoir circuler où bon vous semble le plus longtemps possible, la vignette Crit’Air 1 est donc à privilégier. Changer de voiture représente toujours un budget, d’autant que dans ce cas précis, elle doit être mise en circulation à partir du 1er janvier 2011. Et de facto, aucune version diesel n’est éligible à la Crit’Air 1. Voici qui réduit fortement le choix, surtout lorsque l’on transporte toute sa petite famille.

Le meilleur moyen de bénéficier d’une voiture spacieuse sans dépenser une fortune reste le break. Ce type de carrosserie n’a plus vraiment le vent en poupe, on lui préfère largement les SUV. Mais ils font de la résistance chez bon nombre de constructeurs et avancent de solides arguments. En plus d’être proposé moins cher que ces familiales hautes sur pattes, le break se révèle très logeable.

Pour réaliser notre sélection, nous avons délimité un budget de 15 000 €, une somme qui permet d’ouvrir le spectre et d’avoir le choix entre plusieurs modèles. Cependant, la catégorie des breaks citadins n’est ici représentée que par la Renault Clio IV et le segment des familiales est totalement absent. Deux raisons l’expliquent : le diesel est omniprésent et les prix dépassent notre budget fixé. Il reste la catégorie des compacts, sans doute la meilleure, celle qui offre le compromis idéal entre gabarit et volume de coffre.

Renault Clio IV Estate

Cette variante break de la Clio a de quoi séduire. Tout d’abord, elle reprend le style dynamique de la berline et soigne les détails à l’image des poignées de porte arrière dissimulées dans les montants. Ensuite, son coffre s’avère très pratique avec son seuil de chargement bas et ses formes carrées. De plus, son volume est intéressant : 445 litres dossiers en place et jusqu’à 1 380 litres au maximum. Seule concession, sa longueur supérieure de 20 cm (soit 4,26 m) par rapport à la carrosserie 5 portes. Un budget de 15 000 € permet de bénéficier d’une version restylée (à partir de 2016) avec une finition plutôt haute et faiblement kilométrée.

Le point fiabilité :

Le bloc moteur 1.2 TCe 120 nécessite une attention particulière. Il est sujet à une surconsommation d’huile pouvant aller jusqu’à la casse. Cependant, une reprogrammation permet de résoudre le problème. Le moteur 0.9 TCe, moins agréable et performant, peut-être une alternative plus sûre. A noter que le système multimédia R-Link subit de nombreux bugs. Globalement, la Clio IV reste plutôt une bonne élève, surtout en fin de carrière.

Exemple à 15 000 € :

Version 1.2 TCe 120 Intens (2017 – 40 000 km)

Il est possible de dénicher une Clio Estate pour un budget inférieur, 10 000 € par exemple. Mais le choix est moins confortable, les modèles sont plus âgés et n'affichent pas loin de 100 000 km au compteur.

Dacia Logan II MCV

Si vous souhaitez un break récent et peu kilométré, la Logan MCV deuxième du nom et la mieux placée de notre sélection. En plus de bénéficier d’un modèle proche du neuf, la finition Stepway est tout à fait envisageable, plus attrayante avec ses attributs de baroudeur, et son équipement (barres de toit, jantes en alliage, radar de recul…). Si cette génération de break fait l’impasse sur la possibilité d’embarquer jusqu’à sept passagers, le coffre peut engloutir un bon nombre de bagages grâce à son volume oscillant entre 573 et 1 518 litres lorsque la banquette est rabattue. De plus, la grande ouverture facilite le chargement.



Le point fiabilité :

Dacia est une marque réputée fiable et cette Logan y contribue. On peut toutefois noter que de la corrosion peut rapidement apparaître au niveau des soubassements. Mais rien de grave, il suffit de la traiter. A surveiller également, les joints de portes peuvent ne plus faire leur travail et laisser entrer de l’eau.

Exemple à 15 000 € :

Version 0 .9 TCe 90 Stepway (2019 – 30 000 km)

Les prix de la Logan 2 MCV débutent à 10 000 €. Mais l’offre est très réduite et le kilométrage peut atteindre 90 000 km.

Fiat Tipo II SW

Peu visible sur nos routes, et dans les annonces, la Tipo peut être une alternative aux ténors du segment. Par rapport à ses dernières, ses prestations sont un cran en dessous puisque son comportement n’est pas très aiguisé et sa finition plutôt moyenne. Mais, cela a l’avantage de se ressentir sur les prix. En revanche, pour ce qui est de transporter armes et bagages, cette Fiat répond présent. Grâce notamment à sa longueur de 4,57 m (20 cm de plus que la berline), son coffre profite d’une contenance variant de 550 à 1 650 litres, un très bon score dans la catégorie. Enfin, le moteur T-Jet 120 ch est plus à son aise que celui de 95 ch, mais il est rare.

Le point fiabilité :

Voilà un point sur lequel la Tipo se distingue, de façon positive ! Aucune panne lourde ou immobilisante n’est à signaler. On note simplement quelques rares cas d’usure prématurée de l’embrayage et des moteurs à essence un peu gourmands en huile. Il suffit alors de vérifier le niveau régulièrement et d’en ajouter si nécessaire.

Exemple à 15 000 € :

Version 1.4 95 ch Pop (2019 – 30 000 km)

Ford Focus III SW

Malgré sa discrétion, la Focus avance des arguments intéressants. Son comportement routier, sans être le plus dynamique du segment, est particulièrement rassurant, l’équipement est généreux, et le moteur Ecoboost se révèle convaincant. Ses avantages sont loin d’être négligeables, mais cette SW n’est pas la meilleure déménageuse. Son coffre cube de 476 à 1 516 litres, des chiffres moyens pour la catégorie. Ce modèle propose de bonnes prestations et un bon compromis, mais si vous cherchez une voiture très logeable pour les passagers et leurs bagages, passez votre chemin.





Le point fiabilité :

Cette Focus souffle le chaud et le froid. Plusieurs propriétaires ont connu des soucis de refroidissement pouvant aller jusqu’à la casse moteur (Ecoboost). Le système multimédia connaît des bugs, la finition n’est pas non plus son point fort (vibrations, joints de porte qui se décollent…), l’assistance de direction peut faire des siennes…

Exemple à 15 000 € :

Ecoboost 125 Titanium (2016 – 80 000 km)

A noter que la quatrième génération débute en occasion à ce tarif. Mais les exemplaires sont rares…

Opel Astra V Sports Tourer

De par ses dimensions (4,70 m de long), l’Astra break boxe presque dans la catégorie supérieure. Pourtant, son volume de coffre n’a rien d’exceptionnel avec 540 litres banquette en place, et 1 630 litres lorsque celle-ci est rabattue. Mais dans l’absolu, elle peut engloutir un bon nombre de bagages. Elue « Voiture de l’année » 2016, l’Opel avance des arguments comme une belle présentation, des mécaniques sobres et un comportement routier proche de celui des références. Cette Opel fait la part belle au compromis, mais n’excelle dans aucun domaine.

Le point fiabilité :

Par rapport à la génération précédente, l’Astra cinquième du nom s’est racheté une conduite. Les soucis mécaniques sont rares et l’on peut déplorer quelques bruits parasites et bugs du système multimédia.

Exemple à 15 000 € :

1.4 Turbo 125 Elite (2016 - 80 000 km)

La carrière de l’Astra fut timide en France, en toute logique, les occasions sont peu courantes.

Peugeot 308 II SW

La Peugeot 308 a véritablement le sens de l’accueil. Grâce à son empattement allongé par rapport à celui de la berline, elle offre de l’aisance pour les passagers arrière. Mais ce n’est pas tout, le compartiment à bagages fait aussi office de soute : de 610 à 1 610 litres. De plus, le seuil de chargement est bas, ses formes sont carrées et le plancher est pratiquement plat lorsque la banquette est rabattue. Ce break a aussi d’autres arguments comme sa présentation, son agrément de conduite et sa tenue de route de haute volée.

Le point fiabilité :

La 308 est globalement une bonne élève, mais son bulletin n’est pas parfait. Les clients se plaignent de bruit dans les trains roulants (avant et arrière) et la pompe à injection du PureTech montre aussi des faiblesses. Mais le point faible de ce moteur reste sa courroie de distribution qui peut s’user prématurément, surtout entre mars 2013 et avril 2017. Une mise à niveau a été faite fin 2020 pour les modèles concernés, et les préconisations de remplacement de la courroie ont été abaissées. Depuis, le risque d'avoir des problèmes a très largement diminué.

Exemple à 15 000 € :

Version 1.2 PureTech 130 Allure (2017 – 70 000 km)

La 308 SW est accessible dès 10 000 €, mais les compteurs dépassent les 115 000 km et elles accusent généralement deux ans supplémentaires.

Renault Mégane IV Estate

Avec son empattement allongé, la Mégane reprend la même recette que celle de la Peugeot. Seulement, le résultat est moins convaincant. Si l’habitabilité arrière est un avantage, elle ne fait pas jeu égal au niveau coffre. Ce dernier doit s’incliner avec un volume oscillant entre 500 et 1 500 litres. Cependant, sa praticité est appréciable au quotidien (formes géométriques et seuil de chargement bas). Pour le reste, cette auto dispense un confort de suspension agréable, des performances et une présentation correctes. Elles ne brillent dans aucun domaine, mais offre une bonne synthèse.

Le point fiabilité :

Bugs électroniques, usure prématurée des pneumatiques, hayon qui peut frotter, la Mégane n’est pas parfaite. Il faut surtout se méfier des risques de surconsommation d’huile du moteur 1.2 TCe jusqu’en mai 2016. Après cette date, les choses s’améliorent.

Exemple à 15 000 € :

Version 1.2 TCe 130 Business (2018 – 85 000 km)

Seat Leon III ST

Comme l’Opel Astra, l’idée d’une Leon ST ne vient pas tout de suite à l’esprit. Il faut dire que son design racé et bien proportionné n’augure pas forcément d’une capacité de déménageuse. Effectivement, son volume de coffre ne fait pas de miracle avec 1 470 litres au maximum, et 587 litres, banquette en place. Si la famille n’est pas forcément à la fête, le conducteur profite d’une bonne position de conduite et d’un comportement dynamique, au prix d’un confort un poil ferme. Enfin, la qualité perçue est plutôt d’un bon niveau même si l’ensemble manque de gaîté.

Le point fiabilité :

La Leon offre une bonne tranquillité d’utilisation. Les gros soucis moteurs sont rares même si des surconsommations d’huile peuvent survenir (1.4 TSI). Ce sont surtout les bruits parasites du mobilier (au niveau des portières et de la planche de bord) qui agacent les utilisateurs.



Exemple à 15 000 € :

Version 1.2 TSI 110 Reference (2018 – 80 000 km)

Toyota Auris II Touring Sports

Il s’agit de la seule hybride de notre sélection, et cela se ressent sur les prix affichés. Pour un même budget, le kilométrage est plus important, avec près de 10 ans au compteur, ou presque. Néanmoins, cette technologie présente l’avantage de limiter les consommations, surtout en ville, mais il faut faire quelques concessions sur le plaisir mécanique. En revanche, cela ne nuit pas à la vocation familiale de cette Auris. Sans être une référence, le coffre se défend avec 530 litres en configuration 5 places et 1 658 litres dossiers rabattus. Enfin, son confort est appréciable et l’équipement complet.

Le point fiabilité :

Sa fiabilité est un argument de vente indiscutable, et c’est en partie ce qui explique les prix affichés. Cette voiture ne présente aucune tare mécanique. On peut lui reprocher une finition un peu légère par endroits, ce qui peut engendrer des bruits parasites.





Exemple à 15 000 € :

Version 1.8 136h Dynamic (2013 – 140 000 km)

Volkswagen Golf VII SW

La marque allemande jouit d’une réputation certaine, qui se ressent sur les prix en occasion. Mais cela n’enlève en rien les qualités de la Golf et de sa déclinaison break. Elle est celle qui offre le meilleur volume : de 620 à 1 620 litres. A cela s’ajoutent des aspects pratiques avec des rangements bien conçus, de l’espace pour tous les occupants, une belle qualité de présentation, un confort de suspension correct et un équipement plutôt complet. Toutes ces qualités en font une voiture homogène.

Le point fiabilité :

La réputation ne fait pas tout, notamment dans le cas de la Golf. Les moteurs TSI peuvent être portés sur la boisson (huile et eau) et les pépins électroniques (témoins fantaisistes) ne sont pas rares, comme les trains roulants bruyants. Rien de rédhibitoire, mais le tableau n’est pas parfait.

Exemple à 15 000 € :

Version 1.4 TSI 122 Confortline (2014 - 110 000 km)