Quel SUV Peugeot 2008 choisir ?

Avec cette nouvelle génération, le Peugeot 2008 muscle son style et devient un vrai SUV. Une carrure plus imposante, des lignes franches, des feux de jour en forme de crocs, le Peugeot 2008 ne passe pas inaperçu. La longueur progresse de 14 cm (grâce surtout à un pare-chocs arrière un peu trop présent) et avec 4,30 m de long, le Peugeot flirte avec les SUV compacts même s’il reste un citadin dans l’âme. Cet accroissement des cotes et en particulier celle de l’empattement (+ 6 cm) profite aux passagers arrière qui ont désormais plus d’espace pour allonger leurs jambes, cependant face à un Renault Captur, son éternel rival, il n’a pas la possibilité de disposer d’une banquette coulissante qui s’avérerait bien pratique pour privilégier, soit le bien-être des passagers, soit un volume de coffre plus important. Avec 434 litres, ce dernier est en progression de 10 litres par rapport à l’ancienne génération de 2008. Sur ce point, le Renault Captur fait mieux avec une capacité oscillant de 422 litres (banquette reculée) à 536 litres (banquette avancée).

Inspiration Peugeot 208

À bord, on arrive en territoire connu puisque la Peugeot 2008 reprend une bonne partie du mobilier de la Peugeot 208. C’est la nouvelle génération de i-Cockpit avec le petit volant qui peut nécessiter un peu de temps d’adaptation afin de trouver une bonne position de conduite. Devant les yeux du conducteur et sous une casquette on trouve une instrumentation 100 % numérique 3D (à partir du deuxième niveau de finition), l’écran multimédia tactile peut atteindre les 10 pouces en haut de gamme. La présentation est originale, la finition d’un très bon niveau et le confort est en hausse avec une insonorisation en progrès et un amortissement plus doux. En ce qui concerne l’offre d’équipement, le Peugeot 2008 copie la citadine 208 et dispose de nombreuses aides à la conduite lui permettant avec le système Pack Drive Assist Plus d’accéder à la conduite semi-autonome de niveau 2 (de série sur la finition la plus haute GT).

Blocs thermiques et bloc électrique au menu au menu

Sur la route, le Peugeot 2008 se montre à son aise et le dynamisme est toujours là grâce à une direction directe et précise, des mouvements de caisse très bien contenus. Avec cette nouvelle génération, le rapport dynamisme/confort grimpe d’un cran et le Peugeot 2008 devient l’un des SUV citadins les plus agréables à conduire. Sous le capot on trouve les motorisations de la Peugeot 208. Des trois cylindres essence PureTech de 100, 130 et 155 ch, et deux diesels BlueHDi de 100 et 130 ch. Si le moteur le plus puissant en essence comme en diesel est disponible uniquement avec la boîte automatique EAT8, le PureTech peut aussi s’associer à une boîte manuelle à six rapports. Une transmission manuelle que l’on retrouve associée aux deux blocs essence et diesel de 100 ch. Nouveautés, grâce à l’utilisation de la plateforme CMP, le Peugeot 2008 a droit à sa version électrique Peugeot e-2008. Elle dispose du même moteur de 136 ch que la Peugeot e-208 et voit son autonomie descendre à 310 km (norme WLTP) soit 30 km de moins que la citadine. Il convient de noter que le Peugeot e-2008 est très proche des versions thermiques en ce qui concerne son style, seuls signes distinctifs, la calandre avec marquage horizontal couleur caisse et un petit logo “e“ positionné sur les ailes et en bas du hayon.

Facture salée

Le nouveau Peugeot 2008 étant en moyenne entre 2000 et 2500 € plus cher que la précédente génération, ce SUV citadin fait payer chèrement ses prestations. Quant à la version électrique elle est facturée 37 100 € en entrée de gamme, heureusement elle a droit à un bonus gouvernemental de 6 000 €. Pour les moteurs thermiques, l’arrivée des nouvelles mesures WLTP le 1er mars prochain ne devrait pas trop pénaliser le Peugeot 2008 puisque la plupart des versions échapperont au malus excepter le 1.2 PureTech de 155 ch EAT8 pénalisé d’une centaine d’euros, tout comme le 1.2 PureTech de 130 ch associé à la boîte EAT8 qui recevra un petit malus avec les finitions haut de gamme.

Le SUV Peugeot 2008 en dix points