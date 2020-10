Renault Captur 2: top chef - Salon de l'auto Caradisiac

Après le succès du Captur de première génération, écoulé a 1,2 million d’exemplaires en 2013 et 2019, Renault n’a pas profondément modifié une recette à succès. En matière de style, la filiation entre les deux modèles est évidente, avec toutefois des angles et des arêtes de carrosserie désormais plus marqués.

Le nouveau venu s’allonge de 11 cm pour atteindre 4,23 m, ce qui permet d’améliorer espace à bord, notamment à l’arrière, et volume de chargement. La banquette arrière coulisse sur 16 cm, avec à la clé un volume de coffrepouvant varier de 395 à 536 litres, soit 80 litres de plus qu’à bord du Captur de première génération. Pour mémoire, le volume disponible à bord d’un Peugeot 2008 s’établit à 434 litres.

A bord, on note une amélioration de la qualité perçue des matériaux utilisés. Le conducteur peut profiter, à partir du niveau de finition Intens, d’une instrumentation numérique dont la diagonale s’étire de 7 à 10 pouces (selon la version), que complète un écran multimédia vertical (diagonale de 7 à 9,3 pouces selon la version). Connexion Bluetooth, ports USB avant et arrière et recharge du téléphone par induction (en option) peuvent compléter le dispositif techno embarqué.

Pour animer l’ensemble, on trouve des moteurs essence, essence hybride rechargeable, diesel et même une intéressante version GPL qui, en combinant ses deux réservoirs, dispose d’une autonomie de plus de 900 km. Chacun pourra trouver Captur à son pied.

Que vaut le Renault Captur 2 en occasion ?

Cela fait maintenant 6 mois que le Renault Captur deuxième du nom à fait ses premiers tours de roues sur notre sol. C'est donc en ce moment qu'il arrive sur le marché de l'occasion. S'il est impossible de s'en rendre acquéreur en ce moment, confinement oblige, il sera certainement très couru à la fin de celui-ci. Alors le Captur, future star du déconfinement ? Encore faut-il qu'il ne soit pas hors de prix !

Le Renault Captur en occasion Prix du Captur 2 en neuf: de 18 600 € à 37 200 € Prix du Captur 2 d'occasion : de 16 500 € à 37 500 € Plus de 1 000 annonces de Renault Captur 2 d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Renault, mine de rien, avait complètement remonté la pente en termes de fiabilité, après avoir connu les bas-fonds des classements entre 2001 et 2006. Jusqu'à devenir une marque très recommandable. Mais attention, les Espace 5 ont connu beaucoup de souci, la Talisman un peu moins mais tout de même, et la toute récente Clio 5 expérimente pas mal de problèmes de jeunesse, électroniques pour la plupart. Concernant le Captur, il semblerait que ce soit mieux, heureusement. Son système multimédia Easy Link semble poser moins de souci que dans la Clio, et les témoignages négatifs sont rares. Pourvu que cela dure.

