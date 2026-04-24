Renault déploie une offre de mobilité solidaire pour le personnel soignant dans les déserts médicaux

Face à la flambée des coûts de déplacement qui fragilise l’équilibre économique des tournées de santé dans les régions les plus isolées, Renault Group a choisi de faire de la mobilité un levier de santé publique.

Le constructeur français a annoncé, le lancement de « Renault Care Fleet », une offre de location solidaire spécifiquement taillée pour les professionnels de santé exerçant dans les zones à faible densité médicale.

Une flotte de seconde main pour un personnel en première ligne

Le dispositif s’appuie sur une flotte de 50 Renault Zoé E-Tech électriques. Il s’agit de véhicules reconditionnés, s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire. Ces citadines, disponibles dès le 10 avril dans les régions Grand Est, Centre-Val de Loire et le département des Alpes-Maritimes, sont proposées en crédit-bail pour un loyer mensuel de 99 € sur 48 mois.

Pour le groupe, l’objectif est double : réduire l’empreinte carbone des soignants tout en allégeant drastiquement leurs charges fixes. Le constructeur annonce un coût d’usage divisé par quatre par rapport à un véhicule thermique, un argument de poids pour des professionnels qui parcourent parfois plusieurs centaines de kilomètres par jour. « Renault Care Fleet est né d’une réalité de terrain : pour les soignants, la mobilité est un outil de travail à part entière, or cette mobilité devient de plus en plus onéreuse », souligne Cléa Martinet, directrice du développement durable de Renault Group.

Maintenir l’accès aux soins

Dans les zones rurales ou périurbaines, la désertification médicale ne se mesure pas seulement au manque de praticiens, mais aussi à la capacité des soignants à se rendre au chevet des patients. Entre inflation et hausse du prix des carburants, certains cabinets infirmiers se voient contraints de réduire leur périmètre d’intervention, voire de cesser leur activité.

Ce programme est une extension de « CareMakers », le programme de mobilité inclusive lancé par Renault en 2012. Si ce dernier visait jusqu’ici principalement à favoriser le retour à l’emploi des publics précaires via le microcrédit et la location solidaire, il s’attaque désormais à un enjeu de cohésion territoriale.

Un modèle de mobilité solidaire

En s’associant à des partenaires financiers comme l’Adie (micro-crédit) pour accompagner l’éligibilité des dossiers, Renault démontre que le constructeur automobile peut être un partenaire de l’État dans la gestion des services publics.

Si l’échelle de l’opération — 50 véhicules pour l’heure — reste modeste face à l’immensité des besoins nationaux, elle marque une première étape symbolique dans le déploiement de la mobilité solidaire.