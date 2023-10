Renault Talisman d'occasion : quel prix pour la dernière berline du losange ?

Les berlines traditionnelles françaises ont la vie dure. Peugeot propose dans son catalogue une 508 dont les ventes restent timides et Citroën a fait le choix d’attribuer à sa C5 X un look de baroudeur. Quant à Renault, la Megane demeure la plus grande berline au catalogue depuis que la Talisman s’est éteinte en mars 2022. Le constructeur a décidé de classer sans suite la berline au losange. Il faut dire que les ventes comptabilisaient moins de 10 000 exemplaires par an.

Remplaçante de la Latitude en 2015, la Talisman est présentée au salon de Francfort. Cette longue berline de 4,84 m, qui existe aussi en break Estate, compte chercher des poux aux Peugeot 508, Ford Mondeo et surtout Volkswagen Passat.

Lors de sa commercialisation, elle est proposée en cinq niveaux de finition : Life, Zen, Business, Intens et Initiale Paris. L’avant-dernier se révèle particulièrement intéressant avec la caméra de recul, le régulateur adaptatif, l’affichage tête haute, l’écran tactile de 8,7 pouces, les feux de route automatiques, la lecture des panneaux, les jantes de 18 pouces…

Le haut de gamme ajoute la sellerie cuir, les sièges chauffants et ventilés, les quatre roues directrices (4Control), l’amortissement piloté ou encore le système audio Bose.

Côté motorisation, elle donne le choix entre les dCi 110, 130, 150 et 200 ch. En essence, il faut se contenter de deux offres : TCe 150 et 200 ch. Quant à la transmission, une boîte de vitesses manuelle et automatique à double embrayage EDC sont au programme.

Fin 2018, il y a du nouveau sous le capot avec l’apparition du moteur de l’Alpine A110, mais dans une puissance revue à la baisse : 225 ch. Plus raisonnable, le 1.3 TCe de 160 ch, le 1.7 BluedCi, de 120 et 150 ch, ainsi que le 2.0 BluedCi de 160 et 200 ch rejoignent également le catalogue. Le 1.5 dCi part ainsi à la retraite.

Pour tenter de relancer les ventes, la version restylée de la Talisman est commercialisée en juin 2020. La ligne est légèrement revue avec des lamelles de calandre et un bas de bouclier redessinés. À l’arrière, un jonc chromé s’incruste dans les optiques et la signature lumineuse est affinée. Elle devient plus moderne en adoptant la conduite autonome de niveau 2, un éclairage entièrement à LED (matriciel) ou encore un freinage d’urgence avec la détection des piétons et cyclistes. Enfin, rien ne change sous son capot.

En février 2021, elle accueille une série spéciale Limited et un nouveau moteur TCe de 140 ch.

Des prestations convaincantes

Les chiffres de revente ne reflètent pas les qualités de cette grande berline. Les différents essais réalisés par la rédaction de Caradisiac mettent en avant les réelles qualités de la Talisman. Tout d’abord, elle profite d’un excellent comportement routier, doublé d’une agilité hors pair lorsqu’elle est équipée des quatre roues directrices. De plus, cette tenue de route n’est pas obtenue au détriment du confort, bien au contraire. Les passagers ne peuvent que s’en réjouir même si ceux installés à l’arrière risquent de protester contre la garde au toit, un peu juste.

La présentation intérieure est plutôt correcte, il faut cependant se familiariser avec le système multimedia R-Link 2 dont l’ergonomie n’est pas parfaite. Enfin, le volume du coffre est à mettre à son crédit, moins son ouverture qui manque d’amplitude. Sur ce dernier point, la version Estate fait un sans-faute.

Une Renault Talisman à partir de 8 500 €

Boudée en neuf, la berline au losange n’a pas la cote sur le marché de la seconde main. Ainsi, les premiers prix débutent à 8 500 € environ, sans avoir affaire à une auto « fatiguée ». Certains exemplaires n’ont pas atteint 200 000 km.

Avec un budget de 10 000 €, il est parfaitement envisageable d’acquérir une Talisman dCi 110 Business de 2017 avec 160 000 km. Une Peugeot 508 de seconde génération, certes un peu plus moderne, nécessitera une rallonge de 3 000 €.

Pour bénéficier de prestations plus agréables au quotidien, une Talisman 1.6 dCi 130 ch en finition Intens nécessitera environ 12 000 € (année 2016 et moins de 150 000 km). De plus, la version break Estate ne demande pas un effort financier significatif, ses cours sont proches de ceux de la berline.

À noter également que le haut de gamme Initiale Paris n’est pas facturé beaucoup plus cher, aux alentours de 13 000 € pour les premiers prix. Si vous souhaitez un exemplaire ayant parcouru moins de 100 000 km, il faut compter un peu plus de 16 000 €.

Une offre équilibrée

Malgré une carrière timide en neuf, le marché de la seconde main est assez fourni, suffisamment pour trouver chaussure à son pied. Surtout, l’offre est variée. Ainsi, les moteurs à essence représentent 34 % des annonces. Ils débutent un peu plus haut, à partir de 12 000 €, mais l’écart se resserre ensuite avec le diesel. La plupart des modèles proposés ont moins de 100 000 km (74 %) et sont particulièrement bien équipés, puisque les niveaux Intens et Initiale atteignent 70 % de l’offre. En revanche, les réfractaires à la boîte automatique devront se faire une raison, avec un taux d’équipement de 86 %. Enfin, un tiers des annonces concernent le break Estate.

Retrouvez les annonces de la Reanult Talisman sur La Centrale.

Le bilan : pourquoi hésiter ?

Joliment dessinée, bien équipée, confortable, habitable, la Renault Talisman ne possède pas que des qualités, mais presque ! Ajouter à cela une offre riche et des tarifs pour le moins attractifs et vous obtenez un modèle qu’il convient fortement d’envisager en occasion. À moins de vouloir absolument privilégier un SUV pour emmener toute sa famille, il n’y a pas lieu d’hésiter.