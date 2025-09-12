La R5 d'entrée de gamme n'est disponible qu'avec un seul niveau de finition, baptisé Five, tout sauf pingre a priori puisqu'il intègre projecteurs full LED avant et arrière, sellerie textile gris matelassé, accès et démarrage mains libres, détecteur de pluie, rétroviseurs électriques et dégivrants, lève-vitres avant et arrière électriques à impulsion, climatisation manuelle, réplication sans fil des smartphones Android Auto et Apple CarPlay, banquette arrière 60/40, instrumentation numérique 7”, système multimédia openR 10,1”, système audio avec 4 haut-parleurs, volant multifonction réglable en hauteur et profondeur, prise 12 V, 2 ports USB-C avec rétroéclairage, frein de parking électrique, aide au stationnement arrière, régulateur de vitesse, freinage automatique d’urgence urbain (y compris intersections), assistant maintien dans la voie, avertisseur de sortie de voie, alerte de distance de sécurité, surveillance de l’attention du conducteur, détection avant avec correction trajectoire d’urgence, lecture des panneaux de signalisation, commutation automatique des feux de route, et enfin câble de recharge mode 3 (6,5 m).

Hélas, des dispositifs importants comme la pompe à chaleur et surtout le chargeur rapide DC sont indisponibles, y compris en option…