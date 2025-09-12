La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?
2. Un équipement unique et impossible à enrichir pour la R5 Five…
La R5 d'entrée de gamme n'est disponible qu'avec un seul niveau de finition, baptisé Five, tout sauf pingre a priori puisqu'il intègre projecteurs full LED avant et arrière, sellerie textile gris matelassé, accès et démarrage mains libres, détecteur de pluie, rétroviseurs électriques et dégivrants, lève-vitres avant et arrière électriques à impulsion, climatisation manuelle, réplication sans fil des smartphones Android Auto et Apple CarPlay, banquette arrière 60/40, instrumentation numérique 7”, système multimédia openR 10,1”, système audio avec 4 haut-parleurs, volant multifonction réglable en hauteur et profondeur, prise 12 V, 2 ports USB-C avec rétroéclairage, frein de parking électrique, aide au stationnement arrière, régulateur de vitesse, freinage automatique d’urgence urbain (y compris intersections), assistant maintien dans la voie, avertisseur de sortie de voie, alerte de distance de sécurité, surveillance de l’attention du conducteur, détection avant avec correction trajectoire d’urgence, lecture des panneaux de signalisation, commutation automatique des feux de route, et enfin câble de recharge mode 3 (6,5 m).
Hélas, des dispositifs importants comme la pompe à chaleur et surtout le chargeur rapide DC sont indisponibles, y compris en option…
Equipements et options
Version : II E-TECH ELECTRIQUE 95 AUTONOMIE URBAINE FIVE 40 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Système de contrôle de pression des pneumatiques RDC
Commutation automatique des feux de route/croisement
Airbags frontaux (conducteur et passager)
Feux de jour à LED
Assistance au démarrage en côte
Alerte de perte de vigilance
Airbags AV latéraux et rideaux
Déconnexion manuelle airbag passager
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Son d'alerte piétons
Gestion automatique des feux et des essuie-glaces
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix
Régulateur et limiteur de vitesse
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Climatisation manuelle
Direction assistée
Frein de parking assisté
Radars de stationnement AR
Rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables manuellement
Lève-vitres AR électriques à impulsion
Lève-vitres AV électriques à impulsion
Lunette AR chauffante
Tableau de bord avec écran d'instrumentation
Système multimédia openR 10,1": radio, DAB, 4 haut-parleurs
Sièges AV réglables en hauteur et inclinaison
Console centrale sans accoudoir
Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel
Esthétique / Carrosserie
Garnitures et ciel de toit gris anthracite
Décor optionnel toit et portes AV (complémentaire stickers number5 ou Unlimited5)
Jonc de toit noir
Jantes acier avec enjoliveur 18" disco
Sellerie textile gris et noir avec surpiqûres claires
Autres équipements
Chargeur AC 11 kW
Appel d'urgence
Contrôle dynamique de trajectoire ESC
Projecteurs Full LED
Aide au freinage d'urgence
Mode ECO
Notice d'utilisation digitale embarqué dans le système multimédia du véhicule
Réplication smartphone
Avertisseur de distance de sécurité
Fermeture des portes centralisée
Freinage automatique d'urgence en ville pour deux roues et piétons
Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse
My Safety switch
Signature lumineuse à LED
Répétiteurs de clignotants latéraux
Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 11kW, 6.5m)
Filtre à pollen
Freinage régénératif avec mode B
Détection mains-libres à 270° (ouverture et verrouillage)
Eclairage plafonnier
1 feu de recul
Antenne fouet
Instrumentation de bord 7"
Boîte de vitesse automatisée à variation continue
Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans
Mise à jour système (via firmware over the air FOTA), inclus pendant 5 ans
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Pack connected driving, inclus pendant 5 ans
Options disponibles
-
Pneus tout temps:
200 €
-
Câble de recharge domestique (mode 2):
400 €
-
Peinture nacrée Peinture nacrée:
0 €
-
Peinture nacrée Vert Pop !:
800 €
-
Peinture nacrée Noir Etoile:
0 €
