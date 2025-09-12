Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault R5 (2e Generation)

La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?

Alan Froli

2. Un équipement unique et impossible à enrichir pour la R5 Five…

 

La R5 d'entrée de gamme n'est disponible qu'avec un seul niveau de finition, baptisé Five, tout sauf pingre a priori puisqu'il intègre projecteurs full LED avant et arrière, sellerie textile gris matelassé, accès et démarrage mains libres, détecteur de pluie, rétroviseurs électriques et dégivrants, lève-vitres avant et arrière électriques à impulsion, climatisation manuelle, réplication sans fil des smartphones Android Auto et Apple CarPlay, banquette arrière 60/40, instrumentation numérique 7”, système multimédia openR 10,1”, système audio avec 4 haut-parleurs, volant multifonction réglable en hauteur et profondeur, prise 12 V, 2 ports USB-C avec rétroéclairage, frein de parking électrique, aide au stationnement arrière, régulateur de vitesse, freinage automatique d’urgence urbain (y compris intersections), assistant maintien dans la voie, avertisseur de sortie de voie, alerte de distance de sécurité, surveillance de l’attention du conducteur, détection avant avec correction trajectoire d’urgence, lecture des panneaux de signalisation, commutation automatique des feux de route, et enfin câble de recharge mode 3 (6,5 m).

Hélas, des dispositifs importants comme la pompe à chaleur et surtout le chargeur rapide DC sont indisponibles, y compris en option…

Equipements et options

Version : II E-TECH ELECTRIQUE 95 AUTONOMIE URBAINE FIVE 40 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Système de contrôle de pression des pneumatiques RDC

  • Commutation automatique des feux de route/croisement

  • Airbags frontaux (conducteur et passager)

  • Feux de jour à LED

  • Assistance au démarrage en côte

  • Alerte de perte de vigilance

  • Airbags AV latéraux et rideaux

  • Déconnexion manuelle airbag passager

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Son d&#039;alerte piétons

  • Gestion automatique des feux et des essuie-glaces

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Climatisation manuelle

  • Direction assistée

  • Frein de parking assisté

  • Radars de stationnement AR

  • Rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables manuellement

  • Lève-vitres AR électriques à impulsion

  • Lève-vitres AV électriques à impulsion

  • Lunette AR chauffante

  • Tableau de bord avec écran d&#039;instrumentation

  • Système multimédia openR 10,1&quot;: radio, DAB, 4 haut-parleurs

  • Sièges AV réglables en hauteur et inclinaison

  • Console centrale sans accoudoir

  • Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel

Esthétique / Carrosserie

  • Garnitures et ciel de toit gris anthracite

  • Décor optionnel toit et portes AV (complémentaire stickers number5 ou Unlimited5)

  • Jonc de toit noir

  • Jantes acier avec enjoliveur 18&quot; disco

  • Sellerie textile gris et noir avec surpiqûres claires

Autres équipements

  • Chargeur AC 11 kW

  • Appel d&#039;urgence

  • Contrôle dynamique de trajectoire ESC

  • Projecteurs Full LED

  • Aide au freinage d&#039;urgence

  • Mode ECO

  • Notice d&#039;utilisation digitale embarqué dans le système multimédia du véhicule

  • Réplication smartphone

  • Avertisseur de distance de sécurité

  • Fermeture des portes centralisée

  • Freinage automatique d&#039;urgence en ville pour deux roues et piétons

  • Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse

  • My Safety switch

  • Signature lumineuse à LED

  • Répétiteurs de clignotants latéraux

  • Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 11kW, 6.5m)

  • Filtre à pollen

  • Freinage régénératif avec mode B

  • Détection mains-libres à 270° (ouverture et verrouillage)

  • Eclairage plafonnier

  • 1 feu de recul

  • Antenne fouet

  • Instrumentation de bord 7&quot;

  • Boîte de vitesse automatisée à variation continue

  • Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans

  • Mise à jour système (via firmware over the air FOTA), inclus pendant 5 ans

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Pack connected driving, inclus pendant 5 ans

Options disponibles

  • Pneus tout temps

     : 

    200 €

  • Câble de recharge domestique (mode 2)

     : 

    400 €

  • Peinture nacrée Peinture nacrée

     : 

    0 €

  • Peinture nacrée Vert Pop !

     : 

    800 €

  • Peinture nacrée Noir Etoile

     : 

    0 €

En savoir plus sur : Renault R5 (2e Generation)

Renault R5 (2e Generation)

