La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?
5. Une case "charge rapide" vide dans la fiche technique de la R5 Five...
Les chiffres clés
|Renault R5 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 95 AUTONOMIE URBAINE FIVE 40 KWH
|Généralités
|Finition
|FIVE
|Date de commercialisation
|11/06/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Durée de garantie de la batterie (en mois)
|96 mois
|Durée de garantie de la batterie (en kilomètres)
|160000 km
|Dimensions
|Longueur
|3,92 m
|Largeur sans rétros
|1,80 m
|Hauteur
|1,49 m
|Empattement
|2,54 m
|Volume de coffre mini
|277 L
|Volume de coffre maxi
|959 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 428 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|215 Nm
|Puissance moteur
|95 ch
|Autonomie en électrique combinée
|310 km
|Capacité batterie
|40 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Roues motrices électriques
|Avant
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Temps de recharge mini sur prise domestique
|5 h
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|- h
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|130 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|12 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|-2000
