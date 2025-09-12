Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault R5 (2e Generation)

La Renault 5 Five à moins de 25 000 € est-elle un bon plan malgré une polyvalence fortement réduite ?

Alan Froli

5. Une case "charge rapide" vide dans la fiche technique de la R5 Five... 

 

Les chiffres clés

Renault R5 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 95 AUTONOMIE URBAINE FIVE 40 KWH
Généralités  
Finition FIVE
Date de commercialisation 11/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Durée de garantie de la batterie (en mois) 96 mois
Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) 160000 km
Dimensions  
Longueur 3,92 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,49 m
Empattement 2,54 m
Volume de coffre mini 277 L
Volume de coffre maxi 959 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 428 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 215 Nm
Puissance moteur 95 ch
Autonomie en électrique combinée 310 km
Capacité batterie 40 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Roues motrices électriques Avant
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Temps de recharge mini sur prise domestique 5 h
Temps de recharge mini sur prise rapide - h
Performances / consommation  
Vitesse maximum 130 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 12 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -2000
